Додано: П'ят 14 лип, 2023 19:24

І тепер по родинам

Взяв будинок в якому живу

17 родин , 52 особи

З них чоловіків - 21, жінок 31

Чоловіків 60+ - двоє ( один з них виїхав за кордон)

Чоловіків 45-57 - троє ( я , відкрита повістка,+один медичні протипоказання+один не призваний)

Чоловіків 35-45 - троє , пішов добровольцем два місяці тому+ один айтішнік(напевно відстрочка+1?)

Чоловіків 20-35 - девять ( мій старший офіційно волонтер+ТРО , ще один - стан здоровья+ще 6 причини не відомі)

Чоловіків 0-10 - четверо



Як бачимо навіть коли проводити жеребкування у цих 17 родинах то є всього 15 військовозобовязаних - з яких один служить, пропорція якраз відповідає армії в 1 млн осіб

Яке ще жеребкування проводити і як визначати принцип по якому треба згрупувати 17 родин що б з них взято всього одного..тобто звільнити мільойн що воює і набрати новий.

А якщо той хто пішов з мого будинку добровольцем і армію ми не збільшуємо погодиться служити й далі? То в нашому будинку поки він воює жеребкування не проводити?