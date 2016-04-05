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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4629463046314632>
Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 19:16

  budivelnik написав:ПС
Чомусь совки думають що якщо поділити рівномірно -*то це справедливо і всім вистарчить.


Справедливо, - це коли ділить сама справедлива людина. :oops:
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 19:18

  pesikot написав:vitaliiangel
Скажу, что ты - педераст или маникюрщица

Выбирай, что тебе больше нравится

я так понимаю и одно и другое с тобой делали в детстве :oops:
не заинтересовал. но спасибо
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 14 лип, 2023 19:36, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 19:23

  vitaliiangel написав:
  pesikot написав:vitaliiangel
Скажу, что ты - педераст или маникюрщица

Выбирай, что тебе больше нравится

:D :D :D
когда три нежных подружки
пригласили тебя на компот
оказалось нет у тебя даже письки
ты жалкий обиженный кот

Ты - педераст, доказал
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 19:24

І тепер по родинам
Взяв будинок в якому живу
17 родин , 52 особи
З них чоловіків - 21, жінок 31
Чоловіків 60+ - двоє ( один з них виїхав за кордон)
Чоловіків 45-57 - троє ( я , відкрита повістка,+один медичні протипоказання+один не призваний)
Чоловіків 35-45 - троє , пішов добровольцем два місяці тому+ один айтішнік(напевно відстрочка+1?)
Чоловіків 20-35 - девять ( мій старший офіційно волонтер+ТРО , ще один - стан здоровья+ще 6 причини не відомі)
Чоловіків 0-10 - четверо

Як бачимо навіть коли проводити жеребкування у цих 17 родинах то є всього 15 військовозобовязаних - з яких один служить, пропорція якраз відповідає армії в 1 млн осіб
Яке ще жеребкування проводити і як визначати принцип по якому треба згрупувати 17 родин що б з них взято всього одного..тобто звільнити мільойн що воює і набрати новий.
А якщо той хто пішов з мого будинку добровольцем і армію ми не збільшуємо погодиться служити й далі? То в нашому будинку поки він воює жеребкування не проводити?
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 19:24

  ЛАД написав:
  vt313 написав:
За красивою назвою, стоїть дешевий і низькокваліфікований труд.
Тому треба добре розбиратись що таке інвестиції в мікроелектроніку. Вони можуть бути шкідливі.

Для нас 1000 долл это достаточно приличная зарплата.
Труд там есть разныйю
Прикольно, что один человек мне пишет, что это "низькокваліфікований труд", другой говорит, что у нас нет квалифицированных специалистов для таких заводов. :)

Це країни де сфера послуг значно випереджає сферу промвиробництва. І, загалом, це країни, до рівня яких потрібно йти.

Эти страны пришли к развитой сфере услуг после того, как создали высокоразвитую промышленность. Причём сильно после.

Грубо, якщо ми сгенеруємо в сфері послуг 500 млрд долл., то 50 млрд. ефективного промвиробництва прийдуть, типу, автоматом.

Якщо навпаки, то ці 50 млрд. так і залишаться, доки не стануть малоефективними

По-моему, именно наоборот.
Услуги можно оказывать после того, как произведены товары в достаточном количкстве.

Напевно мається на увазі послуги на експорт.
Бо "сгенерувати послуг на 500 лярдів для українців" - це абсолютний брєд.
Послуги в середині країни генерувати не потрібно. Якщо з'являться бабки то миттєво з'являться ті хто надають послуги. З цим проблем не має.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 19:28

  vt313 написав:
  budivelnik написав:ПС
Чомусь совки думають що якщо поділити рівномірно -*то це справедливо і всім вистарчить.
Справедливо, - це коли ділить сама справедлива людина. :oops:
Я самий справедливий...
Тому хто 20 років краще всіх займався спортом - тому олімпійську медаль
Тому хто 10 - чемпіона світу
5 - чемпіон Європи
3-чемпіон України
рік - чемпіон двору
місяць - підзатильник...

В бізнесі так само
30 років з сплатою податків 300% від середнього - звання олігах і три яхти на всіх океанах
20 років з сплатою 200% від середнього - мільонер
10 років з сплатою середнього - брись під лавку, будеш навіть без пенсії
взагалі без податків - понизити в правах , заборонити участь в виборах
живе на дотацію - заборонити писати на цих сторінках і взагалі комусь вказувати чи жалітись...

То як Вам моя сама справедлива система розподілу?
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 19:41

  andrijk777 написав:Напевно мається на увазі послуги на експорт.
Бо "сгенерувати послуг на 500 лярдів для українців" - це абсолютний брєд.
Послуги в середині країни генерувати не потрібно. Якщо з'являться бабки то миттєво з'являться ті хто надають послуги. З цим проблем не має.


Звичайно, напочатку, це експорт. Тут без варіантів, І буде, відносно, довго.

Проблеми з цим є. Це все організувати важко.

Намалювати чорний квадрат легко. Важко його впарити за 5 млн. :oops:
vt313
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 19:46

  stm написав:
  Letusrock написав:
  vt313 написав:А як вони це обходять?


що саме обходять, оплати готівкою? там дозволено (непамятаю який там ліміт чи помісячно чи сума чеку).
Наприклад якщо словацька фура заїде в Україну і тут їй відремонтують за готівку коробку передач на 2-3тис євро в еквіваленті, то при наявності української фактури, їхня податкова без проблем це визнає до витрат

Да, потому что будет счёт-фактура + чек по которому Васе безналом вернут эту сумму на карту. А не просто счёт-фактура. А не возьмёт Вася чек(РРО сформированный, ой) будет ему наука. Возьмёт только счёт-фактуру её оплатят безналом и попросят акт выполненных работ.

зовсім не тема гілки, але за кордоном інвойс виконує й функцію акту (навіть копія).

не знаю як в Словаччині, але акт потрібен далеко не в кожній країні - це вже дурня українського обліку
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 19:46

Будівельник
Навіщо стільки тексту, щоб доказати те, що ніхто тобі в не заперечував?
Що ти багато сплачуєш тощо.

Висновок в тебе прикольний...
А побудовано, як завжди, на дурні -- *Давайте уявимо що до нашої 1 млн армії - призвали 10 000 і всі ці 10 000 входять в цей 1%*.
От прям увесь 1% цих призвали.
І прям ті їх конкуренти не компенсують абсолютно нічого.
Ну не сміши ти своїми рядками...

Що ти там намутив з рівним-справедливим розбирався сам.
Я ж тобі казав - читай опонентів.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 19:50

  vt313 написав:
  Letusrock написав:
  vt313 написав:Будь який пожарний інспектор знайде у цієї фірми стільки порушень, скільки захоче.
І повинен, згідно посадової інструкції, закрити фірму.
У нас це вирішується за рахунок хабаря. А в Словаччині?


нічого він незнайде, і шукати небуде. Фірма працює собі в межах правового поля і ніхто їм палки в колеса не ставить як у нас


Шукати не буде, згоден. Порушень, так само як і у нас, чудес не буває.

А як вони це обходять?

я гадаю, там немає таких обмежень, які все одно не виконаєш - а ті правила, що встановлені - вони виконують. так й обходять - виконують приписи
Shaman
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