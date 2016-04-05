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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4629463046314632
Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 19:53

  Shaman написав:зовсім не тема гілки, але за кордоном інвойс виконує й функцію акту (навіть копія).

не знаю як в Словаччині, але акт потрібен далеко не в кожній країні - це вже дурня українського обліку

Нал по инвойсу?
Что бы Успиху было приятно, поскольку я валютная ))) у меня валютный счёт по инвойсам, но это не счёт-фактура и всё безналом :)
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 19:54

  ЛАД написав:
  prodigy написав:
У четвер, 13 липня, у Василькові на Київщині поховають військового пенсіонера, генерал-майора Віктора Захарченка, який воював звичайним рядовим у підрозділі "Вовки Да Вінчі" легендарного Дмитра Коцюбайла, та загинув за загадкових обставин.


https://apostrophe.ua/ua/news/kyiv/podi ... oto/300765

Попробовал прогуглить "генерал-майора Віктора Захарченка".
Ничего не нашёл. Понимаю, что генерал-майор не такая уж величина, но всё же. Странно.


якщо він був активістом Майдана і головою ланки Правого Сектору ще у 2013, то припускаю
що генерал-майор на пенсії ще десь з 2010р (або раніше)
а ви багато знаєте генералів часів Кучми /Юшенка...
окрім міністрів МО не знаю жодної фамілії
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 19:57

  budivelnik написав:І тепер по родинам
Взяв будинок в якому живу
17 родин , 52 особи
З них чоловіків - 21, жінок 31
Чоловіків 60+ - двоє ( один з них виїхав за кордон)
Чоловіків 45-57 - троє ( я , відкрита повістка,+один медичні протипоказання+один не призваний)
Чоловіків 35-45 - троє , пішов добровольцем два місяці тому+ один айтішнік(напевно відстрочка+1?)
Чоловіків 20-35 - девять ( мій старший офіційно волонтер+ТРО , ще один - стан здоровья+ще 6 причини не відомі)
Чоловіків 0-10 - четверо

Як бачимо навіть коли проводити жеребкування у цих 17 родинах то є всього 15 військовозобовязаних - з яких один служить, пропорція якраз відповідає армії в 1 млн осіб
Яке ще жеребкування проводити і як визначати принцип по якому треба згрупувати 17 родин що б з них взято всього одного..тобто звільнити мільойн що воює і набрати новий.
А якщо той хто пішов з мого будинку добровольцем і армію ми не збільшуємо погодиться служити й далі? То в нашому будинку поки він воює жеребкування не проводити?

Не троль.
А прочитай про що саме в мене була мова і який вінегрет ти оце зробив.

Ну прочитай-то.
Жеребкування -- один варіант.
Обмеження по родинам -- інший.

Якщо не розумієш мою думку, то розглядайте, як відстрочку від мобілізації для категорії родин (дід-баба, діти, внуки) не більше, як 1 з 2, або 2 з 4, або 3 з 6 чоловіків в родині.
Вдруге це тобі нагадую.

Ще раз: в Успіха в старих батьків два сини і обидва служать, залишились тільки дружини та малі діти.
В тебе - ти, двоє синів, та ще в сестри ж хтось мабуть є з дітей дорослих.
І їм якось на твою фінефективність пофіг...
Вони згодні на фін. погашення, аби хоч один чоловік (18-60) був у родині.

Я його розумію.
Ти - ні.
Бо в тебе всі вдома.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 20:06

  fler написав:
  detroytred написав:
  fler написав:що великий бізнес використовує спрощену систему оподаткування? Це ж і порушення, і величезні збитки для бюджету! Але чомусь бачить зло лише в малому бізнесі :roll:

Про лише в малому бізнесі там не було.

Читати треба уважніше, але вам вибачаю, бо ви геть не в темі щодо оподаткування бізнесу в Україні.

Щось у вас все навпаки вийшло.
Якщо бачите, що я помилився, то вказали б і ніяких проблем.
Це я тоді вибачаюсь.

Тим паче дрібниця-то яка. Була там мова ще й про великий бізнес чи ні.
Помилився, так помилився.
Суть мого звернення була про наявність отакої ідеї -- порядок тільки внизу. Що така думка досить поширена в суспільстві.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 20:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:то розглядайте, як відстрочку від мобілізації для категорії родин (дід-баба, діти, внуки) не більше, як 1 з 2, або 2 з 4, або 3 з 6 чоловіків в родині.
Розпиши по людинно мені родину де є 6 осіб чоловічої статі призивного віку
Можеш використовувати демографічні ссилки
З того що я знаю
У нас( В Україні) по статистиці
Діти віком до 18 років зростають у 47,9% родин області, серед них 79,8% сімей виховує одну дитину, 17,4% – двох, решта – трьох і більше дітей. Три та більше дорослих осіб є у складі 48,8% сімей з дітьми, дві особи – у 48,3%. Разом з тим, 2,9% сімей утримує лише одна доросла особа, у більшості з них зростає одна дитина.

79,8% - 1 дитина ( отже максимум 2 призовника) тато і дитина
17,4% - 2 дитини ( отже також 2 призовного віку тато і син бо друга дочка, кількість з двома синами буде менша ніж кількість дочок в першій групі)
2,8% - три і більше дітей

Тепер розумієш що ти дурень чи ні?
Про дідусів/бабусів - забудь , бо якщо внуки призовного віку то дідусь не призовного , якщо дідусь призовного - то внуки не призовного.
Тобі треба призвати 1 з 15 призивників щоб армія була не більше 1 млн.

Ти по якому критерію будеш створювати групу з 15 призивного віку щоб обрати всього одного?
Тільки не вмикай дурня
Дурнішим ніж є - вже точно виглядати не зможеш
budivelnik
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