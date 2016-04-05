Додано: П'ят 14 лип, 2023 20:07

detroytred написав: то розглядайте, як відстрочку від мобілізації для категорії родин (дід-баба, діти, внуки) не більше, як 1 з 2, або 2 з 4, або 3 з 6 чоловіків в родині. то розглядайте, як відстрочку від мобілізації для категорії родин (дід-баба, діти, внуки) не більше, як 1 з 2, або 2 з 4, або 3 з 6 чоловіків в родині.

Діти віком до 18 років зростають у 47,9% родин області, серед них 79,8% сімей виховує одну дитину, 17,4% – двох, решта – трьох і більше дітей. Три та більше дорослих осіб є у складі 48,8% сімей з дітьми, дві особи – у 48,3%. Разом з тим, 2,9% сімей утримує лише одна доросла особа, у більшості з них зростає одна дитина.

Розпиши по людинно мені родину де є 6 осіб чоловічої статі призивного вікуМожеш використовувати демографічні ссилкиЗ того що я знаюУ нас( В Україні) по статистиці79,8% - 1 дитина ( отже максимум 2 призовника) тато і дитина17,4% - 2 дитини ( отже також 2 призовного віку тато і син бо друга дочка, кількість з двома синами буде менша ніж кількість дочок в першій групі)2,8% - три і більше дітейТепер розумієш що ти дурень чи ні?Про дідусів/бабусів - забудь , бо якщо внуки призовного віку то дідусь не призовного , якщо дідусь призовного - то внуки не призовного.Тобі треба призвати 1 з 15 призивників щоб армія була не більше 1 млн.Ти по якому критерію будеш створювати групу з 15 призивного віку щоб обрати всього одного?Тільки не вмикай дурняДурнішим ніж є - вже точно виглядати не зможеш