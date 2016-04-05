У четвер, 13 липня, у Василькові на Київщині поховають військового пенсіонера, генерал-майора Віктора Захарченка, який воював звичайним рядовим у підрозділі "Вовки Да Вінчі" легендарного Дмитра Коцюбайла, та загинув за загадкових обставин.
Попробовал прогуглить "генерал-майора Віктора Захарченка". Ничего не нашёл. Понимаю, что генерал-майор не такая уж величина, но всё же. Странно.
якщо він був активістом Майдана і головою ланки Правого Сектору ще у 2013, то припускаю що генерал-майор на пенсії ще десь з 2010р (або раніше) а ви багато знаєте генералів часів Кучми /Юшенка... окрім міністрів МО не знаю жодної фамілії
budivelnik написав:І тепер по родинам Взяв будинок в якому живу 17 родин , 52 особи З них чоловіків - 21, жінок 31 Чоловіків 60+ - двоє ( один з них виїхав за кордон) Чоловіків 45-57 - троє ( я , відкрита повістка,+один медичні протипоказання+один не призваний) Чоловіків 35-45 - троє , пішов добровольцем два місяці тому+ один айтішнік(напевно відстрочка+1?) Чоловіків 20-35 - девять ( мій старший офіційно волонтер+ТРО , ще один - стан здоровья+ще 6 причини не відомі) Чоловіків 0-10 - четверо
Як бачимо навіть коли проводити жеребкування у цих 17 родинах то є всього 15 військовозобовязаних - з яких один служить, пропорція якраз відповідає армії в 1 млн осіб Яке ще жеребкування проводити і як визначати принцип по якому треба згрупувати 17 родин що б з них взято всього одного..тобто звільнити мільойн що воює і набрати новий. А якщо той хто пішов з мого будинку добровольцем і армію ми не збільшуємо погодиться служити й далі? То в нашому будинку поки він воює жеребкування не проводити?
Не троль. А прочитай про що саме в мене була мова і який вінегрет ти оце зробив.
Ну прочитай-то. Жеребкування -- один варіант. Обмеження по родинам -- інший.
Якщо не розумієш мою думку, то розглядайте, як відстрочку від мобілізації для категорії родин (дід-баба, діти, внуки) не більше, як 1 з 2, або 2 з 4, або 3 з 6 чоловіків в родині. Вдруге це тобі нагадую.
Ще раз: в Успіха в старих батьків два сини і обидва служать, залишились тільки дружини та малі діти. В тебе - ти, двоє синів, та ще в сестри ж хтось мабуть є з дітей дорослих. І їм якось на твою фінефективність пофіг... Вони згодні на фін. погашення, аби хоч один чоловік (18-60) був у родині.
fler написав:що великий бізнес використовує спрощену систему оподаткування? Це ж і порушення, і величезні збитки для бюджету! Але чомусь бачить зло лише в малому бізнесі
Про лише в малому бізнесі там не було.
Читати треба уважніше, але вам вибачаю, бо ви геть не в темі щодо оподаткування бізнесу в Україні.
Щось у вас все навпаки вийшло. Якщо бачите, що я помилився, то вказали б і ніяких проблем. Це я тоді вибачаюсь.
Тим паче дрібниця-то яка. Була там мова ще й про великий бізнес чи ні. Помилився, так помилився. Суть мого звернення була про наявність отакої ідеї -- порядок тільки внизу. Що така думка досить поширена в суспільстві.
detroytred написав:то розглядайте, як відстрочку від мобілізації для категорії родин (дід-баба, діти, внуки) не більше, як 1 з 2, або 2 з 4, або 3 з 6 чоловіків в родині.
Розпиши по людинно мені родину де є 6 осіб чоловічої статі призивного віку Можеш використовувати демографічні ссилки З того що я знаю У нас( В Україні) по статистиці
Діти віком до 18 років зростають у 47,9% родин області, серед них 79,8% сімей виховує одну дитину, 17,4% – двох, решта – трьох і більше дітей. Три та більше дорослих осіб є у складі 48,8% сімей з дітьми, дві особи – у 48,3%. Разом з тим, 2,9% сімей утримує лише одна доросла особа, у більшості з них зростає одна дитина.
79,8% - 1 дитина ( отже максимум 2 призовника) тато і дитина 17,4% - 2 дитини ( отже також 2 призовного віку тато і син бо друга дочка, кількість з двома синами буде менша ніж кількість дочок в першій групі) 2,8% - три і більше дітей
Тепер розумієш що ти дурень чи ні? Про дідусів/бабусів - забудь , бо якщо внуки призовного віку то дідусь не призовного , якщо дідусь призовного - то внуки не призовного. Тобі треба призвати 1 з 15 призивників щоб армія була не більше 1 млн.
Ти по якому критерію будеш створювати групу з 15 призивного віку щоб обрати всього одного? Тільки не вмикай дурня Дурнішим ніж є - вже точно виглядати не зможеш
detroytred написав:Будівельник Навіщо стільки тексту, щоб доказати те, що ніхто тобі в не заперечував? Що ти багато сплачуєш тощо.
Висновок в тебе прикольний... А побудовано, як завжди, на дурні -- *Давайте уявимо що до нашої 1 млн армії - призвали 10 000 і всі ці 10 000 входять в цей 1%*. От прям увесь 1% цих призвали. І прям ті їх конкуренти не компенсують абсолютно нічого. Ну не сміши ти своїми рядками...
Що ти там намутив з рівним-справедливим розбирався сам. Я ж тобі казав - читай опонентів.
Ти деколи думаєш? Які конкуренти у волонтерів? Звідки візьметься ще 1% якщо перший відсоток забрали , а вже другий відсоток волонтерить в 2 рази менші суми ?
Кажу ж тобі - краще носись з жупелом як справедливо поділити те чого нема... Там легше забиваєш всім баки способами розподілу а до того питання що ділити нічого - не доходиш, а як хтось спитає відразу надуваєш щоки , вдягаєш треуголку і лопочеш про єралашики.
detroytred написав:то розглядайте, як відстрочку від мобілізації для категорії родин (дід-баба, діти, внуки) не більше, як 1 з 2, або 2 з 4, або 3 з 6 чоловіків в родині.
Розпиши по людинно мені родину де є 6 осіб чоловічої статі призивного віку Можеш використовувати демографічні ссилки З того що я знаю У нас( В Україні) по статистиці
Діти віком до 18 років зростають у 47,9% родин області, серед них 79,8% сімей виховує одну дитину, 17,4% – двох, решта – трьох і більше дітей. Три та більше дорослих осіб є у складі 48,8% сімей з дітьми, дві особи – у 48,3%. Разом з тим, 2,9% сімей утримує лише одна доросла особа, у більшості з них зростає одна дитина.
79,8% - 1 дитина ( отже максимум 2 призовника) тато і дитина 17,4% - 2 дитини ( отже також 2 призовного віку тато і син бо друга дочка, кількість з двома синами буде менша ніж кількість дочок в першій групі) 2,8% - три і більше дітей
Тепер розумієш що ти дурень чи ні? Про дідусів/бабусів - забудь , бо якщо внуки призовного віку то дідусь не призовного , якщо дідусь призовного - то внуки не призовного. Тобі треба призвати 1 з 15 призивників щоб армія була не більше 1 млн.
Ти по якому критерію будеш створювати групу з 15 призивного віку щоб обрати всього одного? Тільки не вмикай дурня Дурнішим ніж є - вже точно виглядати не зможеш
Да що ти мені зуби забовтуєш? Нема 6, так нема. Навіть не буду придумувати варіант: дід-баба в них три сини, в кожного по сину. Дід-баба -- похилі. Я це брав одразу. Два сини й дочка, але в них в синів по сину, а у дочки - два.
Ще раз -- нема 6, то й нема. Достатньо хоч 1 з 2, і 2 з 4.
В Успіха -- можна було призвати б ЛИШЕ!!! одного з двох братів. В тебе, якщо в сестри є син 18-60, то ЛИШЕ!!! 2 з 4.
Зрозумів-то? Або й овсім: не більше 3 з вас 4.
Тобто, щоб в отакій родині залишався хоча!!! б один чоловік 18-60.
А ти якусь маячню й про 7-8 млн. призваних тулив...