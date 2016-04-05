Працівники, які заброньовані за державними органами підприємствами, установами, організаціями

Особи з інвалідністю

Особи, визнані тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я (до 6 місяців)

Особи, які самостійно виховують дитину

Особи, які виховують дитину з інвалідністю або тяжкохвору дитину, якій не встановлено інвалідність

Особи, які зайняті постійним доглядом за хворою дружиною, дитиною, батьками (своїми чи одного з подружжя)

Особи, у яких на утриманні повнолітня дитина з інвалідністю І чи ІІ групи

Особи, у яких на утриманні діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування



Особи, у яких на утриманні 3 та більше дітей

Особи, які мають дружину (чоловіка) або батьків (своїх чи одного з подружжя) з І або ІІ групою інвалідності

Опікуни осіб з інвалідністю або недієздатних осіб

Особи, які мають неповнолітню дитину, якщо один із подружжя проходить військову службу

Працівники військового управління та правоохоронних органів

Студенти, аспіранти, докторанти, які навчаються за денною чи дуальною формою

Наукові та науково-педагогічні працівники, які працюють за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки

Особи, чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти під час участі в АТО (військовослужбовці, добровольці тощо)