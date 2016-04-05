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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 14 лип, 2023 20:26
detroytred написав:
Навіть не буду придумувати варіант: дід-баба в них три сини, в кожного по сину.
молодець...
Так от сімей де три і більше дітей - 2,4%...
При цьому
Сімей де 3 синів призивного віку і в цих трьох синів ще по сину призивного віку - 0,1%...
Розумієш
Тому перше ніж генерити чухню перевір по правилам математики третього класу пройде вона чи ні.
Тепер про 1 з 2
В Україні станом на 2015 - 17 млн осіб працездатних - читай призивопридатних
Нехай половина з них - жінки
В тебе залишається 8,5 млн
Тобі щоб відпустити долярчиків які ниють треба призвати скільки з 1 млн вже призваних
Скільки процентів( чи абсолютних цифр) долярчиків які наклали в штани і хочуть до мами? 1% 10%...більше 10 5 не може бути , бо 30% відказників це підрозділ не бойовий...
Отже тобі замість 100 000 долврчиків треба набрати 100 000 з 8,5 млн наявних..ти ж цих наявних по іншим критеріям не обмежуєш..тобто всі 8,5 млн приймають участь у жеребкуванні
Тобто треба щоб було 100 000 груп ао 85 осіб і тільки 1 з цієї групи буде призваний
Признай що математика з статистикою не твоє і йди далі читати марксаенгельса...
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budivelnik
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Додано: П'ят 14 лип, 2023 20:26
budivelnik написав:
Ти деколи думаєш?
Які конкуренти у волонтерів?
Звідки візьметься ще 1% якщо перший відсоток забрали , а вже другий відсоток волонтерить в 2 рази менші суми ?
Кажу ж тобі - краще носись з жупелом як справедливо поділити те чого нема...
Там легше
забиваєш всім баки способами розподілу
а до того питання що ділити нічого - не доходиш, а як хтось спитає відразу надуваєш щоки , вдягаєш треуголку і лопочеш про єралашики.
Да без проблем. Коли я помилився, то це визнаю. Я не побачив, що ти вів тільки про волонтерів.
Але це тобі тільки у мінус.
Бо розглядати твою НЕОБХІДНІСТЬ-незамінність тільки з точки волонтерства --- це недоречно.
Ще раз --- Успіх і Ко згодні на матеріальне погіршення...
Да й не увесь оцей 1% буде мобілізовано, як ти намалював.
Ти подивись на розмір відкупу від призову...
5-10 куе. люди на себе *волонтерять*, навіть небагаті...
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detroytred
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Додано: П'ят 14 лип, 2023 20:31
detroytred написав:
Бо розглядати твою НЕОБХІДНІСТЬ-незамінність тільки з точки волонтерства --- це недоречно.
смішний ти
Як розглядати СВІЙ призив - то треба розглядати ефективність/доцільність
А як мій - то не спочатку себе відправити по жеребу, а обовязково мене...
Може з себе почнеш
Тим більше в мене в порівнянні з тобою - переваги
Я плачу
Ти отримуєш
То якщо тебе заберуть чисто по жеребу бо справедливість перш за все і ти з долярчиком за справедливість - то буде і справедливо для тебе і ефективно для Держави
Ти перестанеш штани протирати
Долярчик заміну отримає
А я к платив так і буду платити далі..
І вовки ситі і вівці цілі.
ПС
Це те що я називаю повною оптимізацією.
Ти підтримуєш долярчика - покажи на власному прикладі що ти відмовився від тези яку підтримую я(ефективність) і йдеш по своїй тезі(справедливість)
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budivelnik
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Додано: П'ят 14 лип, 2023 20:36
budivelnik написав: detroytred написав:
Навіть не буду придумувати варіант: дід-баба в них три сини, в кожного по сину.
молодець...
Так от сімей де три і більше дітей - 2,4%...
При цьому
Сімей де 3 синів призивного віку і в цих трьох синів ще по сину призивного віку - 0,1%...
Розумієш
Тому перше ніж генерити чухню перевір по правилам математики третього класу пройде вона чи ні.
Тепер про 1 з 2
В Україні станом на 2015 - 17 млн осіб працездатних - читай призивопридатних
Нехай половина з них - жінки
В тебе залишається 8,5 млн
Тобі щоб відпустити долярчиків які ниють треба призвати скільки з 1 млн вже призваних
Скільки процентів( чи абсолютних цифр) долярчиків які наклали в штани і хочуть до мами? 1% 10%...більше 10 5 не може бути , бо 30% відказників це підрозділ не бойовий...
Отже тобі замість 100 000 долврчиків треба набрати 100 000 з 8,5 млн наявних..ти ж цих наявних по іншим критеріям не обмежуєш..тобто всі 8,5 млн приймають участь у жеребкуванні
Тобто треба щоб було 100 000 груп ао 85 осіб і тільки 1 з цієї групи буде призваний
Признай що математика з статистикою не твоє і йди далі читати марксаенгельса...
Ти явно трллиш...
Да хоч одна сім'я, де 6 призовного віку. Яка різниця-то.
Про Успіха, який наклав у штани, він розтолкує тобі сам.
Про 8,5 млн. -- що ти знов несеш?
Всі 8,5 млн. будуть у родинах, які підпадають (дід-баба, діти, внуки)?
Да хоч так.
Є вибір. Чудово.
Серед них, хоч як є зараз, хоч жеребкуванням.
Поки мова про те, щоб виключити варіант, коли призвали і не залишилось жодного чоловіка 18-60 в родині.
Як в Успіха.
І щоб навіть тебе оградити.
Щоб в тебе вас усіх 3 не призвали.
А максимум!!! - одного, двох.
Щоб один залишився.
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detroytred
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Додано: П'ят 14 лип, 2023 20:36
Hotab написав:stm
,
Что бы Успиху было приятно, поскольку я валютная ))) у
О, мене якраз перевели на валюту. (цікаво, а що ж тепер податки?) . Невже співпадіння. 😄
Берегись, Хотаб, ангел Виталий тебя читает, не только Флер )))))
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Додано: П'ят 14 лип, 2023 20:36
detroytred написав:
Да й не увесь оцей 1% буде мобілізовано, як ти намалював.
Так долярчику тоді фіолєтово..
Якщо 1% це 10 000 осіб і 20 % сум донатів
ТО 0,5% це 5000 осіб і 10% сум донатів
Ймовірність що поміняють саме його - мінімальна
А от мінус навіть 10% донатів то ймовірність що його життя погіршиться вже суттєва.
+ти забув одну річ
Війна не буде все життя
Якщо долярчик служив а я платив - він все одно буде дерти ніс років 20 після війни
а якщо я платив і служив - що буде з його носом якщо він ризикне перед служившо/платившим задерти...
Хай подумає разом з тобою
Бо ти взагалі в касті неприкасаємих прокаженних
Ні не служив, ні не платив....
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budivelnik
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Додано: П'ят 14 лип, 2023 20:39
Осадочок від самміту НАТО залишився
і альо, пасажири, чому ви ще не на фронті?
Востаннє редагувалось Yuri_61
в П'ят 14 лип, 2023 20:40, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 14 лип, 2023 20:39
detroytred написав:
Поки мова про те, щоб виключити варіант, коли призвали і не залишилось жодного чоловіка 18-60 в родині.
Як в Успіха.
Як правило- це брехня.
За виключенням добровольців.
У нас 19 млн сімей і всього 1 млн призваних ( серед них як мінімум 0,5 млн добровольці)
От і виходить тих кого призвали так би мовити примусово - 1 на 20 сімей
А якщо призвали всіх то 1 на 40 сімей...
Ти ж розумієш що це неможливо..
Тим більше є Закон про відстрочку
Працівники, які заброньовані за державними органами підприємствами, установами, організаціями
Особи з інвалідністю
Особи, визнані тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я (до 6 місяців)
Особи, які самостійно виховують дитину
Особи, які виховують дитину з інвалідністю або тяжкохвору дитину, якій не встановлено інвалідність
Особи, які зайняті постійним доглядом за хворою дружиною, дитиною, батьками (своїми чи одного з подружжя)
Особи, у яких на утриманні повнолітня дитина з інвалідністю І чи ІІ групи
Особи, у яких на утриманні діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування
Особи, у яких на утриманні 3 та більше дітей
Особи, які мають дружину (чоловіка) або батьків (своїх чи одного з подружжя) з І або ІІ групою інвалідності
Опікуни осіб з інвалідністю або недієздатних осіб
Особи, які мають неповнолітню дитину, якщо один із подружжя проходить військову службу
Працівники військового управління та правоохоронних органів
Студенти, аспіранти, докторанти, які навчаються за денною чи дуальною формою
Наукові та науково-педагогічні працівники, які працюють за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки
Особи, чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти під час участі в АТО (військовослужбовці, добровольці тощо)
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Додано: П'ят 14 лип, 2023 20:45
budivelnik написав: detroytred написав:
Бо розглядати твою НЕОБХІДНІСТЬ-незамінність тільки з точки волонтерства --- це недоречно.
смішний ти
Як розглядати СВІЙ призив - то треба розглядати ефективність/доцільність
А як мій - то не спочатку себе відправити по жеребу, а обовязково мене...
Може з себе почнеш
Тим більше в мене в порівнянні з тобою - переваги
Я плачу
Ти отримуєш
То якщо тебе заберуть чисто по жеребу бо справедливість перш за все і ти з долярчиком за справедливість - то буде і справедливо для тебе і ефективно для Держави
Ти перестанеш штани протирати
Долярчик заміну отримає
А я к платив так і буду платити далі..
І вовки ситі і вівці цілі.
ПС
Це те що я називаю повною оптимізацією.
Ти підтримуєш долярчика - покажи на власному прикладі що ти відмовився від тези яку підтримую я(ефективність) і йдеш по своїй тезі(справедливість)
Що ти наєралашив?
Що мені тобі показувати і з чого починати?
Я і так зараз -- призвуть, то буду служити. Тобто, як і є по закону.
По справедливості (як у моєму варіанті обмеження в родинах) -- двоє вже служать. І з часів АТО.
Буде жеребкування -- так буде. Так значить так.
Але ж я не ношусь, як ти, дорікаючи Успіха, який служить.
Це в тебе претензії виникли і до нього, і до мене.
Бо мільйонер же...
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Додано: П'ят 14 лип, 2023 20:47
stm написав: Hotab написав:stm
,
Что бы Успиху было приятно, поскольку я валютная ))) у
О, мене якраз перевели на валюту. (цікаво, а що ж тепер податки?) . Невже співпадіння. 😄
Берегись, Хотаб, ангел Виталий тебя читает, не только Флер )))))
Думаю, що Хотаб може розраховувати на благословення)))
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