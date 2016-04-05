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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 14 лип, 2023 20:49
budivelnik написав: detroytred написав:
Поки мова про те, щоб виключити варіант, коли призвали і не залишилось жодного чоловіка 18-60 в родині.
Як в Успіха.
Як правило- це брехня.
За виключенням добровольців.
У нас 19 млн сімей і всього 1 млн призваних ( серед них як мінімум 0,5 млн добровольці)
От і виходить тих кого призвали так би мовити примусово - 1 на 20 сімей
А якщо призвали всіх то 1 на 40 сімей...
Ти ж розумієш що це неможливо..
Тим більше є Закон про відстрочку
Працівники, які заброньовані за державними органами підприємствами, установами, організаціями
Особи з інвалідністю
Особи, визнані тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я (до 6 місяців)
Особи, які самостійно виховують дитину
Особи, які виховують дитину з інвалідністю або тяжкохвору дитину, якій не встановлено інвалідність
Особи, які зайняті постійним доглядом за хворою дружиною, дитиною, батьками (своїми чи одного з подружжя)
Особи, у яких на утриманні повнолітня дитина з інвалідністю І чи ІІ групи
Особи, у яких на утриманні діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування
Особи, у яких на утриманні 3 та більше дітей
Особи, які мають дружину (чоловіка) або батьків (своїх чи одного з подружжя) з І або ІІ групою інвалідності
Опікуни осіб з інвалідністю або недієздатних осіб
Особи, які мають неповнолітню дитину, якщо один із подружжя проходить військову службу
Працівники військового управління та правоохоронних органів
Студенти, аспіранти, докторанти, які навчаються за денною чи дуальною формою
Наукові та науково-педагогічні працівники, які працюють за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки
Особи, чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти під час участі в АТО (військовослужбовці, добровольці тощо)
Тролиш?
Навіщо мені твоє узагальнення? Це твоє *як правило*.
Мені вчетверте тобі нагадувати -- розглядай, як ще одну категорію.
Он в тебе факт перед очима - родина Успіха. Де всі двоє чоловіків 18-60 служать. Залишились тільки...
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Додано: П'ят 14 лип, 2023 20:59
budivelnik написав: detroytred написав:
Да й не увесь оцей 1% буде мобілізовано, як ти намалював.
Так долярчику тоді фіолєтово..
Якщо 1% це 10 000 осіб і 20 % сум донатів
ТО 0,5% це 5000 осіб і 10% сум донатів
Ймовірність що поміняють саме його - мінімальна
А от мінус навіть 10% донатів то ймовірність що його життя погіршиться вже суттєва.
+ти забув одну річ
Війна не буде все життя
Якщо долярчик служив а я платив - він все одно буде дерти ніс років 20 після війни
а якщо я платив і служив - що буде з його носом якщо він ризикне перед служившо/платившим задерти...
Хай подумає разом з тобою
Бо ти взагалі в касті неприкасаємих прокаженних
Ні не служив, ні не платив....
До чого ти знов ті відсотки тулиш?
А якщо дійде черга до мене, то що ти мені заспіваєш, коли в мене вийде, що всі служили і служать, а ти з синами "працював і працюєш на себе, щоб не залежати від чужих рішень".
Тобто потім знов будеш дорікати життям на пенсію і залежністю від чужих рішень?
Повчати, що працювати треба на себе.
Ах да! В тебе ж працювати всл на себе -- це щоб не загинути. Так же ти вже двічі пояснював.
Ти б мені це років надцять, коли сам у ЗСУ не схотів йти, переконав. Що треба було йти працювати на себе.
Дивись, і були б обидва мільйнерами.
А отих сотні технарів хтось інший би вивчив. Незамінних-то нема. (Тільки ти ж незамінний серед конкурентів).
Я б з тобою зараз Успіха б пиняв.
Весело б було?
І нова армія отак виникла: не було і оп - є. Не було нічого і оп - з'явилось. Достатньо ж лише фінансів.
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Додано: П'ят 14 лип, 2023 21:08
Yuri_61 написав:
Осадочок від самміту НАТО залишився
і альо, пасажири, чому ви ще не на фронті?
ніякого осадку нема. Зеленський в прикінцевих положеннях все пояснив.
"Володимир Зеленський вважає що на фронті проти Росії достатньо українських військових. Так він відреагував на слова президента Польщі Анджея Дуди, який напередодні сказав, що його країна готова надіслати в Україну миротворців, якщо таким буде рішення НАТО."
Питання ЧОГО ВСІ НЕ ФРОНТІ - відпало , В А Зу достатньо наявних.
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Додано: П'ят 14 лип, 2023 21:10
detroytred написав:
А якщо дійде черга до мене, то що ти мені заспіваєш, коли в мене вийде, що всі служили і служать, а ти з синами "працював і працюєш на себе, щоб не залежати від чужих рішень".
то переведу тебе з
касти неприкасаємих прокаженних в групу служивших і буду перед тобою знімати капелюх при зустрічі після війни , а під час твоєї служби буду донатити...
Але поки що ти в касті прокаженних з ймовірністю в 80% що в ній так і залишишся.
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Додано: П'ят 14 лип, 2023 21:19
budivelnik написав: detroytred написав:
А якщо дійде черга до мене, то що ти мені заспіваєш, коли в мене вийде, що всі служили і служать, а ти з синами "працював і працюєш на себе, щоб не залежати від чужих рішень".
то переведу тебе з
касти неприкасаємих прокаженних в групу служивших і буду перед тобою знімати капелюх при зустрічі після війни , а під час твоєї служби буду донатити...
Але поки що ти в касті прокаженних з ймовірністю в 80% що в ній так і залишишся.
Да я тебе почув:
Успіх в тебе в касті *долярчиків які наклали в штани і хочуть до мами*, я - в прокажених.
Зате мільйонер генерить претензії та розподіляє по кастам.
І з барського плеча може перевести з однієї в іншу. Або навіть капелюха зняти.
Ти вже там овсі поїхав...
А інші в тебе в яких кастах?
Повесели.
Бо я тебе в касту)) дурнів записав. Може переведу.
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Додано: П'ят 14 лип, 2023 21:21
mephala написав:
...в країні є демографічний реєстр та електронні лікарняні а ТЦК сидять нічого не знають.
Писали, що в цьому році повинен запрацювати Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів. А поки в Єдиний державний демографічний реєстр, наскільки я розумію, інформація про наявність у особи військово-облікового документа (ВОД) вносять при зміни адреси реєстрації/декларування. Й тут є момент, якщо адресу не змінювати, то є велика вірогідність відсутності багатьох даних у реєстрі: дати адреси реєстрації, інформацію щодо ВОД тощо. Наповнити базу своїми даними є добровільною справою.
Скажемо так, є ряд особливостей, які можуть ускладнювати обробку даних. Тому могли й не застосувати цей підхід... IMHO.
Тут є ще й інший момент. Чи є в ТЦКтаСП електронна справа призовників, військовозобов’язаних та резервістів? Бо паперові ВОД можуть бути втрачені, а відновити їх не так легко...
Скажемо так, система повинна бути, як автономна, так мати можливість синхронізуватися -- тоді є профіт. З іншого боку кожен буде під ковпаком і відсутність свободи.
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Додано: П'ят 14 лип, 2023 21:32
stm написав: Hotab написав:stm
,
Что бы Успиху было приятно, поскольку я валютная ))) у
О, мене якраз перевели на валюту. (цікаво, а що ж тепер податки?) . Невже співпадіння. 😄
Берегись, Хотаб, ангел Виталий тебя читает, не только Флер )))))
Тут война на уничтожение, нас никто в этом звоне мечей и свисте копьев не слышит.. fler
,
Думаю, що Хотаб може розраховувати на благословення)))
И отпускание грехов.. 😊
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