Додано: П'ят 14 лип, 2023 20:59

budivelnik написав: detroytred написав: Да й не увесь оцей 1% буде мобілізовано, як ти намалював. Да й не увесь оцей 1% буде мобілізовано, як ти намалював. Так долярчику тоді фіолєтово..

Якщо 1% це 10 000 осіб і 20 % сум донатів

ТО 0,5% це 5000 осіб і 10% сум донатів

Ймовірність що поміняють саме його - мінімальна

А от мінус навіть 10% донатів то ймовірність що його життя погіршиться вже суттєва.

+ти забув одну річ

Війна не буде все життя

Якщо долярчик служив а я платив - він все одно буде дерти ніс років 20 після війни

а якщо я платив і служив - що буде з його носом якщо він ризикне перед служившо/платившим задерти...

Хай подумає разом з тобою

Бо ти взагалі в касті неприкасаємих прокаженних

Ні не служив, ні не платив.... Так долярчику тоді фіолєтово..Якщо 1% це 10 000 осіб і 20 % сум донатівТО 0,5% це 5000 осіб і 10% сум донатівЙмовірність що поміняють саме його - мінімальнаА от мінус навіть 10% донатів то ймовірність що його життя погіршиться вже суттєва.+ти забув одну річВійна не буде все життяЯкщо долярчик служив а я платив - він все одно буде дерти ніс років 20 після війниа якщо я платив і служив - що буде з його носом якщо він ризикне перед служившо/платившим задерти...Хай подумає разом з тобоюБо ти взагалі в касті неприкасаємих прокаженнихНі не служив, ні не платив....

До чого ти знов ті відсотки тулиш?А якщо дійде черга до мене, то що ти мені заспіваєш, коли в мене вийде, що всі служили і служать, а ти з синами "працював і працюєш на себе, щоб не залежати від чужих рішень".Тобто потім знов будеш дорікати життям на пенсію і залежністю від чужих рішень?Повчати, що працювати треба на себе.Ах да! В тебе ж працювати всл на себе -- це щоб не загинути. Так же ти вже двічі пояснював.Ти б мені це років надцять, коли сам у ЗСУ не схотів йти, переконав. Що треба було йти працювати на себе.Дивись, і були б обидва мільйнерами.А отих сотні технарів хтось інший би вивчив. Незамінних-то нема. (Тільки ти ж незамінний серед конкурентів).Я б з тобою зараз Успіха б пиняв.Весело б було?І нова армія отак виникла: не було і оп - є. Не було нічого і оп - з'явилось. Достатньо ж лише фінансів.