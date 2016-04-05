Додано: П'ят 14 лип, 2023 21:40

Zebra написав: detroytred написав: Bobua написав: Тому й пишу, що оптимально було би 1міс тренувань в тилах, 1міс на тихому кордоні (північ) -- теж можна вважати тренуванням, і 1міс на гарячих лініях розмежування. Раз на 12 років -- де тут є хоч якась проблема?



Тоді все рівно виникнуть претензії: чому я місяць під "Бахмутом", а хтось місяць на спокійній ділянці.



Знайти справедливість важко. А під час війни й подавно.

До того ж бажано б почути погляд на це тих, хто приймає рішення, воєначальників (вони ж академії закінчували) і влади (бо політики керують).



І тоді всі оці вектори намагатися привести до конценцусу.



Що скажуть командири середньої ланки, можна спрогнозувати, наприклад, по словам командира в Парасюка. Він сказав підлеглим: раз вже попали сюди, то ніхто за вас це робити не буде, уперед...



Ця ж ланка (командирів середнього рівня) не буде по схемі раз на 12 років?

Тоді все рівно виникнуть претензії: чому я місяць під "Бахмутом", а хтось місяць на спокійній ділянці.Знайти справедливість важко. А під час війни й подавно.До того ж бажано б почути погляд на це тих, хто приймає рішення, воєначальників (вони ж академії закінчували) і влади (бо політики керують).І тоді всі оці вектори намагатися привести до конценцусу.Що скажуть командири середньої ланки, можна спрогнозувати, наприклад, по словам командира в Парасюка. Він сказав підлеглим: раз вже попали сюди, то ніхто за вас це робити не буде, уперед...Ця ж ланка (командирів середнього рівня) не буде по схемі раз на 12 років?

Жереб. Мобілізаційний жереб за ІПН.

Ніякі броні, ніякі посади. Потрапив під жереб - пакуєш рюкзак. Жереб. Мобілізаційний жереб за ІПН.Ніякі броні, ніякі посади. Потрапив під жереб - пакуєш рюкзак.

ЛАД написав: Bobua

Арифметика здесь не очень работает.

І у мене стійке враження, особливо після хвилинки в калькуляторі, що ідея “дорожнечі” створена переляканою колективною свідомістю ухилянтів та ін. хитродупенків, які чомусь вирішили вічно кататись на нашому горбу, пожирати і піддавати ризику наші життя...

Надеюсь, меня Вы в таком не заподозрите. Хотя бы потому, что мне в силу возраста призыв в любом случае не угрожает.

Лише не треба знову нудити, що “готувати треба довго...” Це просто гидко. Мені і тисячам інших які за 3тижні і після 57патронів вже були на фронті. Хай навіть і не дуже активному.

То, что так сложилось, это наша беда. Тем не менее, месяц на подготовку и слаживание это всё же маловато. Или даже два, с учётом "спокійного кордону (північн.)". Если даже не предполагать возможность неожиданного обострения на этом "спокійному кордоні (північн.)" как раз при размещении там этих слегка обученных за месяц "воинов".

Особенно, если учесть, что призывают не молодёжь, а зачастую людей в возрасте, которым надо хоть немного подтянуть физическую форму, а не только обучиться воинскому делу.

Боюсь, что при такой частой замене солдат мы не сбережём жизни "3360 солдатів", а, наоборот, увеличим количество погибших и раненых.

Не буду говорить о таких "мелочах", как то, что на армию тратятся деньги не только на зарплату, но и на питание и обмундирование. Хотя на 200 тыс. дополнительных солдат тоже выйдет приличная сумма.

На эти дополнительные 200 тыс. солдат нужны ещё инструкторы, кот. будут заниматься их подготовкой. Надо ещё и обеспечить их размещение. Ну и хоть как-то вооружить. Пусть не надо танк на каждый экипаж, но хотя бы один на несколько экипажей нужен. Это "на первый месяц".



Далее.

Надеюсь, ни Вы, ни Успих не будете спорить и доказывать, что через месяц-два Вы были такими же опытными и подготовленными солдатами, как, например, через 3-4 месяца. Отпускать подготовленного бойца после одного месяца на фронте, скажем так, не рационально. Другое дело, отвести часть на отдых и переформирование на какое-то время.



Ещё.

Если говорить о справедливости, то есть разница между районами, где ведутся активные боевые действия, и относительно спокойными районами, где, условно говоря, просто сидят в окопах и слегка перестреливаются. В первом случае и месяц может быть очень много и часть следует отвести в тыл гораздо раньше.

Во втором случае, отвести в тыл для отдыха, вероятно, тоже не помешает, но уж точно не отпускать домой.



Отпуска.

Насколько понимаю, сегодня 10-дневные отпуска не правило. Далеко не все в такие отпуска сходили. Отпускает командир, когда есть возможность. При этом никакой замены на это время нет и лишних людей в части тоже нет. Т.е. на эти 10 дней дополнительная нагрузка просто ложится на оставшихся. 10 дней они как-то справляются. При 40-дневном отпуске придётся отпускать больше людей и на больший срок. Оставшимся справляться будет тяжелее и сложнее. В этом случае уже точно потребуется замена или, скорее, постоянно иметь какой-то избыточный штат в части. Т.е. дополнительная численность армии.



Это всё так, на вскидку.

Я всё-таки не армейский финансист и уверен, что учёл далеко не всё.



При этом из сказанного не следует, что проблему не надо решать. Просто вряд ли подойдут предложенные Вами простые решения. Ротация, безусловно, необходима. Как минимум. Не годится, чтобы солдат находился на нуле и поблизости месяцами без отдыха. Но для этого всё же нужно увеличить численность армии и "бесплатно" это сделать не получится.



И ещё один вопрос как "припахать" тех, кто сейчас в тылу. Для этого надо заниматься производством оружия. Думаю, если бы солдаты видели, что в тылу "вкалывают" для того, чтобы обеспечить их, а не живут так, как будто войны вовсе нет, то и воспринимали ситуацию иначе. Арифметика здесь не очень работает.Надеюсь, меня Вы в таком не заподозрите. Хотя бы потому, что мне в силу возраста призыв в любом случае не угрожает.То, что так сложилось, это наша беда. Тем не менее, месяц на подготовку и слаживание это всё же маловато. Или даже два, с учётом "спокійного кордону (північн.)". Если даже не предполагать возможность неожиданного обострения на этом "спокійному кордоні (північн.)" как раз при размещении там этих слегка обученных за месяц "воинов".Особенно, если учесть, что призывают не молодёжь, а зачастую людей в возрасте, которым надо хоть немного подтянуть физическую форму, а не только обучиться воинскому делу.Боюсь, что при такой частой замене солдат мы не сбережём жизни "3360 солдатів", а, наоборот, увеличим количество погибших и раненых.Не буду говорить о таких "мелочах", как то, что на армию тратятся деньги не только на зарплату, но и на питание и обмундирование. Хотя на 200 тыс. дополнительных солдат тоже выйдет приличная сумма.На эти дополнительные 200 тыс. солдат нужны ещё инструкторы, кот. будут заниматься их подготовкой. Надо ещё и обеспечить их размещение. Ну и хоть как-то вооружить. Пусть не надо танк на каждый экипаж, но хотя бы один на несколько экипажей нужен. Это "на первый месяц".Далее.Надеюсь, ни Вы, ни Успих не будете спорить и доказывать, что через месяц-два Вы были такими же опытными и подготовленными солдатами, как, например, через 3-4 месяца. Отпускать подготовленного бойца после одного месяца на фронте, скажем так, не рационально. Другое дело, отвести часть на отдых и переформирование на какое-то время.Ещё.Если говорить о справедливости, то есть разница между районами, где ведутся активные боевые действия, и относительно спокойными районами, где, условно говоря, просто сидят в окопах и слегка перестреливаются. В первом случае и месяц может быть очень много и часть следует отвести в тыл гораздо раньше.Во втором случае, отвести в тыл для отдыха, вероятно, тоже не помешает, но уж точно не отпускать домой.Отпуска.Насколько понимаю, сегодня 10-дневные отпуска не правило. Далеко не все в такие отпуска сходили. Отпускает командир, когда есть возможность. При этом никакой замены на это время нет и лишних людей в части тоже нет. Т.е. на эти 10 дней дополнительная нагрузка просто ложится на оставшихся. 10 дней они как-то справляются. При 40-дневном отпуске придётся отпускать больше людей и на больший срок. Оставшимся справляться будет тяжелее и сложнее. В этом случае уже точно потребуется замена или, скорее, постоянно иметь какой-то избыточный штат в части. Т.е. дополнительная численность армии.Это всё так, на вскидку.Я всё-таки не армейский финансист и уверен, что учёл далеко не всё.При этом из сказанного не следует, что проблему не надо решать. Просто вряд ли подойдут предложенные Вами простые решения. Ротация, безусловно, необходима. Как минимум. Не годится, чтобы солдат находился на нуле и поблизости месяцами без отдыха. Но для этого всё же нужно увеличить численность армии и "бесплатно" это сделать не получится.И ещё один вопрос как "припахать" тех, кто сейчас в тылу. Для этого надо заниматься производством оружия. Думаю, если бы солдаты видели, что в тылу "вкалывают" для того, чтобы обеспечить их, а не живут так, как будто войны вовсе нет, то и воспринимали ситуацию иначе.

fler написав: Bobua написав: В Україні є 24млн осіб від 16 до 59 років. З майже 41млн всього.

... 24млн осіб від 16 до 59 років. З майжевсього....

Після цього першого речення мені стало зрозуміло, що далі читати той longread немає сенсу, але ...

Bobua написав: Отже понад 2 десятки млн -- це і є “десятки млн”, про які я писав. 20млн осіб / 2.4млн осіб за рік по 3міс кожен... Отже-- це і є “десятки млн”, про які я писав. 20млн осіб / 2.4млн осіб за рік по 3міс кожен...

1)Ви відповідали на пост пана "Ой", де було наведено дані щодо наявного населення України. Ці дані корелюють з іншими джерелами. Чому ви проігнорували ті цифри?

2)Вам вже відповідали, що мобілізація постійно триває, людей набирають і відправляють на навчання-злагодження-фронт.

3)Вам вже відповідали, що можливості щодо забезпечення мобілізованих обмежені, тобто не можна набрати одночасно більше, ніж є пропускна здатність навчальних центрів та більше, ніж у нас є зброї та техніки.

Bobua написав: Єдина надія наразі -- що колись у них таки прокинеться совість і хоч перестануть гудіти про ті “кордони 91р.”

Єдина надія наразі -- що колись у них таки прокинеться совість і хоч перестануть

Як Байден скаже, так і буде. Ми розуміємо, що цих кордонів по факту може і не бути, але ж не можна відмовлятися від них, тим більше просто зараз. Невже не доходить, для чого потрібні ці заяви?



Скільки ще по колу будемо ганяти ці питання? Після цього першого речення мені стало зрозуміло, що далі читати той longread немає сенсу, але ...1)Ви відповідали на пост пана "Ой", де було наведено дані щодо наявного населення України. Ці дані корелюють з іншими джерелами. Чому ви проігнорували ті цифри?2)Вам вже відповідали, що мобілізаціятриває, людей набирають і відправляють на навчання-злагодження-фронт.3)Вам вже відповідали, що можливості щодо забезпечення мобілізованих обмежені, тобто не можна набрати одночасно більше, ніж є пропускна здатність навчальних центрів та більше, ніж у нас є зброї та техніки.Як Байден скаже, так і буде. Ми розуміємо, що цих кордонів по факту може і не бути, але ж не можна відмовлятися від них, тим більше просто зараз. Невже не доходить, для чого потрібні ці заяви?Скільки щебудемо ганяти ці питання?

ЛАД написав: Ой+ написав: ЛАД написав: --------------

Ой+



quote="5597368:Успіх"]Ну то от - є ж ким замінити Успіха, Бобюа і Фріза?![/quote

Насправді



quote="5597249:Bobua"]просто десятки млн ухилянтів в тилах могли майже досконало виправдати своє ухиляння[/quote



економічно активного населення 15-65 років наявно 12 млн, з них десь половина жінки, з 6 млн чоловіків десь тільки 3 млн 25-50 (реально кого призивають), понад 1 млн вже на всякій службі, ще частину краще і не допускати до армії, частина давно заникалась, ну може 1 млн потенційно придатних є. Якось так, а не десятки млн.

---------------

С расчётами Вы несколько преувеличили. Точнее, преуменьшили.

Всё-таки, при всех "левых" выездах большинство подавляющее выехало легально, т.е. в основном, выехали женщины, дети и старики.

Поэтому среди оставшихся должно быть больше экономически активного населения, из них существенно больше половины мужчин.

По итогу, конечно, не буде десятков млн., но и не 1 млн. --------------quote="5597368:Успіх"]Ну то от - є ж ким замінити Успіха, Бобюа і Фріза?![/quoteНасправдіquote="5597249:Bobua"]просто десятки млн ухилянтів в тилах могли майже досконало виправдати своє ухиляння[/quoteекономічно активного населення 15-65 років наявно 12 млн, з них десь половина жінки, з 6 млн чоловіків десь тільки 3 млн 25-50 (реально кого призивають), понад 1 млн вже на всякій службі, ще частину краще і не допускати до армії, частина давно заникалась, ну може 1 млн потенційно придатних є. Якось так, а не десятки млн.---------------С расчётами Вы несколько преувеличили. Точнее, преуменьшили.Всё-таки, при всех "левых" выездах большинство подавляющее выехало легально, т.е. в основном, выехали женщины, дети и старики.Поэтому среди оставшихся должно быть больше экономически активного населения, из них существенно больше половины мужчин.По итогу, конечно, не буде десятков млн., но и не 1 млн.

Опирався на:



https://inshe.tv/important/2023-07-03/776536/

Ще коли війна почалась і побачив безкінечні каравани на виїзд, то застерігав, що це катастрофа.

Самі бачити на графіку 12 млн економічно активних. До війни жінок у цій цифрі було більше, але і виїхало їх припустимо більше, тому припускаю, що зараз 50/50. "Ліві" виїзди не знаю як де, але тільки взнаю, що з числа знайомих, то той, то цей чухнув, користуючись різними дирами. Ну і чисто також локальний досвід з скажімо з жителів моєї вулиці є загиблі, поранені, ті що служать, ті хто відвалив і вкрай мало таких кого потенційно ще б могли призвати. Не претендую на якусь надточність припущень, але впевнений, що моя цифра значно ближча до істини ніж "десятки млн ухилянтів". Опирався на:Ще коли війна почалась і побачив безкінечні каравани на виїзд, то застерігав, що це катастрофа.Самі бачити на графіку 12 млн економічно активних. До війни жінок у цій цифрі було більше, але і виїхало їх припустимо більше, тому припускаю, що зараз 50/50. "Ліві" виїзди не знаю як де, але тільки взнаю, що з числа знайомих, то той, то цей чухнув, користуючись різними дирами. Ну і чисто також локальний досвід з скажімо з жителів моєї вулиці є загиблі, поранені, ті що служать, ті хто відвалив і вкрай мало таких кого потенційно ще б могли призвати. Не претендую на якусь надточність припущень, але впевнений, що моя цифра значно ближча до істини ніж "десятки млн ухилянтів".

Проблема в том, что данные с потолка. Не совсем, конечно, но точностью наверняка не отличаются.

И женщин было до войны не настолько больше, а выехали в подавляющем большинстве женщины, дети и старики. Возможно, я наивный чукотский юноша.

Поэтому думаю, что осталось больше экономически активного населения и среди них больше мужчин.

. Проблема в том, что данные с потолка. Не совсем, конечно, но точностью наверняка не отличаются.И женщин было до войны не настолько больше, а выехали в подавляющем большинстве женщины, дети и старики. Возможно, я наивный чукотский юноша.Поэтому думаю, что осталось больше экономически активного населения и среди них больше мужчин.

stm написав: Bobua, кем Вы были на гражданке? Пытаюсь понять откуда эти 3 месяца по месяцу раз в 3-12 лет взялись. Мой опыт работы говорит что обычный менеджер работать продуктивно может не ранее 8 месяцев. , кем Вы были на гражданке? Пытаюсь понять откуда эти 3 месяца по месяцу раз в 3-12 лет взялись. Мой опыт работы говорит что обычный менеджер работать продуктивно может не ранее 8 месяцев.

detroytred написав: Успіх написав: Bobua написав: тиловиків, які щиро вірять ніби на фронтах безсмертні 400,000 -- невтомні кіборги, сповнені недосяжним, містичним досвідом. І так само вірять, що вони (тиловики) незамінні в тилу, навіть коли безробітні, або працюють, але легко, за тиждень можуть бути замінені.

І цю віру не розбити ніякими словами. Хіба що спіймати і послати на фронт -- і вже аж там відкриється таємна істина, що слухати, падати, окопуватись і стріляти -- це прадавній досвід, на рівні інстинктів. тиловиків, які щиро вірять ніби на фронтах безсмертні 400,000 -- невтомні кіборги, сповнені недосяжним, містичним досвідом. І так само вірять, що вони (тиловики) незамінні в тилу, навіть коли безробітні, або працюють, але легко, за тиждень можуть бути замінені.І цю віру не розбити ніякими словами. Хіба що спіймати і послати на фронт -- і вже аж там відкриється таємна істина, що слухати, падати, окопуватись і стріляти -- це прадавній досвід, на рівні інстинктів. І я це давним-давно пишу... - але бачу, що все ж таки тут вірять у безсмертних Термінаторів)) Bobua написав: Але ми всі вже розуміємо, що майже нікому то все не треба, ні владі, ні тил.народу, ні союзникам. Що ретельно і систематично шукати ті 7000 нових солдатів на щодень, для заповнення тих бусів -- не будуть. Що все від початку саме так робиться, аби очорнитити навіть ідею визвольної війни Але ми всі вже розуміємо, що майже нікому то все не треба, ні владі, ні тил.народу, ні союзникам. Що ретельно і систематично шукати ті 7000 нових солдатів на щодень, для заповнення тих бусів -- не будуть. Що все від початку саме так робиться, аби очорнитити навіть ідею визвольної війни Отож, це☝️ - гірка правда!

Отак, насправді, всі і хочуть перемоги...

І, навіть, тут - на форумі - регулярно це підтверджують! Bobua написав: Якби 3міс.схема вже була налагоджена -- то аватарів би і не було. Кажу ж, що у нас спочатку всі добре тримались. Попри проблеми з постачаням їжі, води... Якби 3міс.схема вже була налагоджена -- то аватарів би і не було. Кажу ж, що у нас спочатку всі добре тримались. Попри проблеми з постачаням їжі, води... Отож!!!

Я вже писав, що з самого початку в нас була 1/3- "твердих аватарів", хоч може і не такі тверді вони були!

А зараз їх - 2/3!(тобто подвоїлось)

І реально більшість побратимів заявляє командуванню, що - "вже заіпались за 16міс... що не бачать кінця і краю... не бачать, коли можна поїхати у відпустку на 30днів?... не бачать, коли ротація/демобілізація..." Bobua написав: мінус.

Бо йти з п`яненькими на передову -- то таке...

До дупи таки “досвід”. мінус.Бо йти з п`яненькими на передову -- то таке...До дупи таки “досвід”. Як все чудово бачите з середини!👍

Шкода, що до тутешніх - такі елементарні речі не доходять/не засвоюються у їхніх головах! І я це давним-давно пишу... - але бачу, що все ж таки тут вірять у безсмертних Термінаторів))Отож, це☝️ - гірка правда!Отак, насправді, всі і хочуть перемоги...І, навіть, тут - на форумі - регулярно це підтверджують!Отож!!!Я вже писав, що з самого початку в нас була 1/3- "твердих аватарів", хоч може і не такі тверді вони були!А зараз їх - 2/3!(тобто подвоїлось)І реально більшість побратимів заявляє командуванню, що - "вже заіпались за 16міс... що не бачать кінця і краю... не бачать, коли можна поїхати у відпустку на 30днів?... не бачать, коли ротація/демобілізація..."Як все чудово бачите з середини!👍Шкода, що до тутешніх - такі елементарні речі не доходять/не засвоюються у їхніх головах!



А командування що?

От їх би думку почути.



Чого вони чекають? Чи не очікують.

Там вище Шміт викладав відео... так там системні проблеми не менші... А командування що?От їх би думку почути.Чого вони чекають? Чи не очікують.Там вище Шміт викладав відео... так там системні проблеми не менші...

Чому ж одразу претензії.Якщо міс.вчились і. міс. вже десь стояли -- то хіба розумне керівництво не здатне зрозуміти кого й куди варто далі везти?Ба більше -- командири мали би заходити в гості, проводити співбесіди, оцінювати кваліфікацію, оголошувати умови. І зарплати різні робити...Про Бахмут вже пишуть -- що їм вся увага волонтерів, бо там медійність найвища.А от у нас була могильна тиша, коли комбат зібрав в акт.зал і почав розказувати, що їдем в зону бой.дій.Людям -- майже без досвіду. І навіть поодинокі атошники казали потім: “та ми просто рік сиділи в бліндажі”...Чому не міг сказати, хоча би, що там нема акт.бойових дій?Чому нижче керівництво потім метушилось посеред ночі, шукало охочих їхати на чергування, в майже не окопану лісосмугу, але навіть не сказало взяти спальники і води не дало...То ще пощастило, що попередники підвезли і затримались на день.Страшно уявити, якби хтось здав москалям інфо про перезмінку, і якби вони мали чим навалитись...То хіба ж не краще було би заїздити маленькою групою (~10 осіб діючий бат ≈ 300осіб). Де все вже налагоджене, все розкажуть і покажуть...Куди подіти 200тис...А от хоч би на 3лінію оборони.Фронт 100тис. Тилові й арта ще 100тис. Це на 1500км і ще раз ~так на решту ворожого кордону.А +200тис -- це новенькі, яких поставити позаду. Покопають трохи. Укріплення зроблять. Бо потім же поїдуть на все готове.А так -- можна було би наробити і десятки оборон...Форма... От літні штани ношу вже понад рік. Правильно сказав Успіх -- забрати їх у мене, і передати наступникам. Зимові -- викинули злі медики. А от якби мене поранили на місяч.чергуванні, то я би так не тупив, і взяв би свій наплічник (замість втратити...) хай і майже пустий і неважкий, і потім мені було би легше з милицями -- мав би в чому носити всякі речі. 100% тримісячна схема краща...Їжа.Ми готуємо забагато, і викидаємо забагато. Негідники ми...Люди похилого віку.Та я казав, що проти тупих контрнаступів. Вкопатись глибоко і сидіти. Сходами ж вони зможуть спуститись і піднятись?І повірте, 3м вглиб -- набагато краще зберігає життя, аніж 1.5мЗброя є на фронті. Багато. Гори. Ніде сховати.Хто звільняється -- передає наступникам.Хочу короткий автомат... Довгі -- незручні.Про відпустки вже писав -- додати людей, і відпускати без збереження зарплати.Додаткові фін.витрати нульові. А люди відпочинуть.То можна записати в Конституцію про “кордони 91р” і хай там лежить.Але то має бути так само абстрактно, як і конституційне “право людей на працю, на житло і т.п.”Ви ж не ходите по мерії Києва з вимогами надати квартиру на Банковій? І працю. Там же.То може і до ЗСУ пора перестати доколупуватись?Щодо забезпечення дописав вище.Щодо населення гарна відповідь спочатку була у ЛАДа. Внизу.І мені більше до душі держ.дані (тупо по протоколу), а не з чийогось кишенькового видання...інженер,і вже за 3-4міс так переповнився досвідом, що почав писати інструкції-рекомендації як покращити працю.“солдати бідкаються, а командування розводить руками...” -- та й воно теж у кріпорабстві й теж не може піти додому...Цікаво, навіщо влада (та й тили) так роблять...?Чи добити виснаженням хочуть?Чи масових СЗЧ, аби потім вічно бігати всюди й казати “пасматрітє, какіє ані нєхарошиє людзі...”