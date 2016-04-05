detroytred написав:Поки мова про те, щоб виключити варіант, коли призвали і не залишилось жодного чоловіка 18-60 в родині. Як в Успіха.
Як правило- це брехня. За виключенням добровольців. У нас 19 млн сімей і всього 1 млн призваних ( серед них як мінімум 0,5 млн добровольці) От і виходить тих кого призвали так би мовити примусово - 1 на 20 сімей А якщо призвали всіх то 1 на 40 сімей... Ти ж розумієш що це неможливо..
Тим більше є Закон про відстрочку
Працівники, які заброньовані за державними органами підприємствами, установами, організаціями Особи з інвалідністю Особи, визнані тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я (до 6 місяців) Особи, які самостійно виховують дитину Особи, які виховують дитину з інвалідністю або тяжкохвору дитину, якій не встановлено інвалідність Особи, які зайняті постійним доглядом за хворою дружиною, дитиною, батьками (своїми чи одного з подружжя) Особи, у яких на утриманні повнолітня дитина з інвалідністю І чи ІІ групи Особи, у яких на утриманні діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування
Особи, у яких на утриманні 3 та більше дітей Особи, які мають дружину (чоловіка) або батьків (своїх чи одного з подружжя) з І або ІІ групою інвалідності Опікуни осіб з інвалідністю або недієздатних осіб Особи, які мають неповнолітню дитину, якщо один із подружжя проходить військову службу Працівники військового управління та правоохоронних органів Студенти, аспіранти, докторанти, які навчаються за денною чи дуальною формою Наукові та науково-педагогічні працівники, які працюють за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки Особи, чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти під час участі в АТО (військовослужбовці, добровольці тощо)
Тролиш?
Навіщо мені твоє узагальнення? Це твоє *як правило*. Мені вчетверте тобі нагадувати -- розглядай, як ще одну категорію.
Он в тебе факт перед очима - родина Успіха. Де всі двоє чоловіків 18-60 служать. Залишились тільки...
detroytred написав:Да й не увесь оцей 1% буде мобілізовано, як ти намалював.
Так долярчику тоді фіолєтово.. Якщо 1% це 10 000 осіб і 20 % сум донатів ТО 0,5% це 5000 осіб і 10% сум донатів Ймовірність що поміняють саме його - мінімальна А от мінус навіть 10% донатів то ймовірність що його життя погіршиться вже суттєва. +ти забув одну річ Війна не буде все життя Якщо долярчик служив а я платив - він все одно буде дерти ніс років 20 після війни а якщо я платив і служив - що буде з його носом якщо він ризикне перед служившо/платившим задерти... Хай подумає разом з тобою Бо ти взагалі в касті неприкасаємих прокаженних Ні не служив, ні не платив....
До чого ти знов ті відсотки тулиш?
А якщо дійде черга до мене, то що ти мені заспіваєш, коли в мене вийде, що всі служили і служать, а ти з синами "працював і працюєш на себе, щоб не залежати від чужих рішень". Тобто потім знов будеш дорікати життям на пенсію і залежністю від чужих рішень? Повчати, що працювати треба на себе.
Ах да! В тебе ж працювати всл на себе -- це щоб не загинути. Так же ти вже двічі пояснював. Ти б мені це років надцять, коли сам у ЗСУ не схотів йти, переконав. Що треба було йти працювати на себе. Дивись, і були б обидва мільйнерами. А отих сотні технарів хтось інший би вивчив. Незамінних-то нема. (Тільки ти ж незамінний серед конкурентів). Я б з тобою зараз Успіха б пиняв. Весело б було?
І нова армія отак виникла: не було і оп - є. Не було нічого і оп - з'явилось. Достатньо ж лише фінансів.
Yuri_61 написав:Осадочок від самміту НАТО залишився і альо, пасажири, чому ви ще не на фронті?
ніякого осадку нема. Зеленський в прикінцевих положеннях все пояснив.
"Володимир Зеленський вважає що на фронті проти Росії достатньо українських військових. Так він відреагував на слова президента Польщі Анджея Дуди, який напередодні сказав, що його країна готова надіслати в Україну миротворців, якщо таким буде рішення НАТО."
Питання ЧОГО ВСІ НЕ ФРОНТІ - відпало , В А Зу достатньо наявних.
detroytred написав:А якщо дійде черга до мене, то що ти мені заспіваєш, коли в мене вийде, що всі служили і служать, а ти з синами "працював і працюєш на себе, щоб не залежати від чужих рішень".
то переведу тебе з касти неприкасаємих прокаженних в групу служивших і буду перед тобою знімати капелюх при зустрічі після війни , а під час твоєї служби буду донатити... Але поки що ти в касті прокаженних з ймовірністю в 80% що в ній так і залишишся.
mephala написав:...в країні є демографічний реєстр та електронні лікарняні а ТЦК сидять нічого не знають.
Писали, що в цьому році повинен запрацювати Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів. А поки в Єдиний державний демографічний реєстр, наскільки я розумію, інформація про наявність у особи військово-облікового документа (ВОД) вносять при зміни адреси реєстрації/декларування. Й тут є момент, якщо адресу не змінювати, то є велика вірогідність відсутності багатьох даних у реєстрі: дати адреси реєстрації, інформацію щодо ВОД тощо. Наповнити базу своїми даними є добровільною справою. Скажемо так, є ряд особливостей, які можуть ускладнювати обробку даних. Тому могли й не застосувати цей підхід... IMHO.
Тут є ще й інший момент. Чи є в ТЦКтаСП електронна справа призовників, військовозобов’язаних та резервістів? Бо паперові ВОД можуть бути втрачені, а відновити їх не так легко...
Скажемо так, система повинна бути, як автономна, так мати можливість синхронізуватися -- тоді є профіт. З іншого боку кожен буде під ковпаком і відсутність свободи.
Bobua написав:Тому й пишу, що оптимально було би 1міс тренувань в тилах, 1міс на тихому кордоні (північ) -- теж можна вважати тренуванням, і 1міс на гарячих лініях розмежування. Раз на 12 років -- де тут є хоч якась проблема?
Тоді все рівно виникнуть претензії: чому я місяць під "Бахмутом", а хтось місяць на спокійній ділянці.
Знайти справедливість важко. А під час війни й подавно. До того ж бажано б почути погляд на це тих, хто приймає рішення, воєначальників (вони ж академії закінчували) і влади (бо політики керують).
І тоді всі оці вектори намагатися привести до конценцусу.
Що скажуть командири середньої ланки, можна спрогнозувати, наприклад, по словам командира в Парасюка. Він сказав підлеглим: раз вже попали сюди, то ніхто за вас це робити не буде, уперед...
Ця ж ланка (командирів середнього рівня) не буде по схемі раз на 12 років?
Жереб. Мобілізаційний жереб за ІПН. Ніякі броні, ніякі посади. Потрапив під жереб - пакуєш рюкзак.
Чому ж одразу претензії.
Якщо міс.вчились і. міс. вже десь стояли -- то хіба розумне керівництво не здатне зрозуміти кого й куди варто далі везти? Ба більше -- командири мали би заходити в гості, проводити співбесіди, оцінювати кваліфікацію, оголошувати умови. І зарплати різні робити...
Про Бахмут вже пишуть -- що їм вся увага волонтерів, бо там медійність найвища.
А от у нас була могильна тиша, коли комбат зібрав в акт.зал і почав розказувати, що їдем в зону бой.дій. Людям -- майже без досвіду. І навіть поодинокі атошники казали потім: “та ми просто рік сиділи в бліндажі”...
Чому не міг сказати, хоча би, що там нема акт.бойових дій? Чому нижче керівництво потім метушилось посеред ночі, шукало охочих їхати на чергування, в майже не окопану лісосмугу, але навіть не сказало взяти спальники і води не дало... То ще пощастило, що попередники підвезли і затримались на день. Страшно уявити, якби хтось здав москалям інфо про перезмінку, і якби вони мали чим навалитись...
То хіба ж не краще було би заїздити маленькою групою (~10 осіб діючий бат ≈ 300осіб). Де все вже налагоджене, все розкажуть і покажуть...
ЛАД написав:Bobua Арифметика здесь не очень работает.
І у мене стійке враження, особливо після хвилинки в калькуляторі, що ідея “дорожнечі” створена переляканою колективною свідомістю ухилянтів та ін. хитродупенків, які чомусь вирішили вічно кататись на нашому горбу, пожирати і піддавати ризику наші життя...
Надеюсь, меня Вы в таком не заподозрите. Хотя бы потому, что мне в силу возраста призыв в любом случае не угрожает.
Лише не треба знову нудити, що “готувати треба довго...” Це просто гидко. Мені і тисячам інших які за 3тижні і після 57патронів вже були на фронті. Хай навіть і не дуже активному.
То, что так сложилось, это наша беда. Тем не менее, месяц на подготовку и слаживание это всё же маловато. Или даже два, с учётом "спокійного кордону (північн.)". Если даже не предполагать возможность неожиданного обострения на этом "спокійному кордоні (північн.)" как раз при размещении там этих слегка обученных за месяц "воинов". Особенно, если учесть, что призывают не молодёжь, а зачастую людей в возрасте, которым надо хоть немного подтянуть физическую форму, а не только обучиться воинскому делу. Боюсь, что при такой частой замене солдат мы не сбережём жизни "3360 солдатів", а, наоборот, увеличим количество погибших и раненых. Не буду говорить о таких "мелочах", как то, что на армию тратятся деньги не только на зарплату, но и на питание и обмундирование. Хотя на 200 тыс. дополнительных солдат тоже выйдет приличная сумма. На эти дополнительные 200 тыс. солдат нужны ещё инструкторы, кот. будут заниматься их подготовкой. Надо ещё и обеспечить их размещение. Ну и хоть как-то вооружить. Пусть не надо танк на каждый экипаж, но хотя бы один на несколько экипажей нужен. Это "на первый месяц".
Далее. Надеюсь, ни Вы, ни Успих не будете спорить и доказывать, что через месяц-два Вы были такими же опытными и подготовленными солдатами, как, например, через 3-4 месяца. Отпускать подготовленного бойца после одного месяца на фронте, скажем так, не рационально. Другое дело, отвести часть на отдых и переформирование на какое-то время.
Ещё. Если говорить о справедливости, то есть разница между районами, где ведутся активные боевые действия, и относительно спокойными районами, где, условно говоря, просто сидят в окопах и слегка перестреливаются. В первом случае и месяц может быть очень много и часть следует отвести в тыл гораздо раньше. Во втором случае, отвести в тыл для отдыха, вероятно, тоже не помешает, но уж точно не отпускать домой.
Отпуска. Насколько понимаю, сегодня 10-дневные отпуска не правило. Далеко не все в такие отпуска сходили. Отпускает командир, когда есть возможность. При этом никакой замены на это время нет и лишних людей в части тоже нет. Т.е. на эти 10 дней дополнительная нагрузка просто ложится на оставшихся. 10 дней они как-то справляются. При 40-дневном отпуске придётся отпускать больше людей и на больший срок. Оставшимся справляться будет тяжелее и сложнее. В этом случае уже точно потребуется замена или, скорее, постоянно иметь какой-то избыточный штат в части. Т.е. дополнительная численность армии.
Это всё так, на вскидку. Я всё-таки не армейский финансист и уверен, что учёл далеко не всё.
При этом из сказанного не следует, что проблему не надо решать. Просто вряд ли подойдут предложенные Вами простые решения. Ротация, безусловно, необходима. Как минимум. Не годится, чтобы солдат находился на нуле и поблизости месяцами без отдыха. Но для этого всё же нужно увеличить численность армии и "бесплатно" это сделать не получится.
И ещё один вопрос как "припахать" тех, кто сейчас в тылу. Для этого надо заниматься производством оружия. Думаю, если бы солдаты видели, что в тылу "вкалывают" для того, чтобы обеспечить их, а не живут так, как будто войны вовсе нет, то и воспринимали ситуацию иначе.
Куди подіти 200тис... А от хоч би на 3лінію оборони. Фронт 100тис. Тилові й арта ще 100тис. Це на 1500км і ще раз ~так на решту ворожого кордону. А +200тис -- це новенькі, яких поставити позаду. Покопають трохи. Укріплення зроблять. Бо потім же поїдуть на все готове. А так -- можна було би наробити і десятки оборон...
Форма... От літні штани ношу вже понад рік. Правильно сказав Успіх -- забрати їх у мене, і передати наступникам. Зимові -- викинули злі медики. А от якби мене поранили на місяч.чергуванні, то я би так не тупив, і взяв би свій наплічник (замість втратити...) хай і майже пустий і неважкий, і потім мені було би легше з милицями -- мав би в чому носити всякі речі. 100% тримісячна схема краща...
Їжа. Ми готуємо забагато, і викидаємо забагато. Негідники ми...
Люди похилого віку. Та я казав, що проти тупих контрнаступів. Вкопатись глибоко і сидіти. Сходами ж вони зможуть спуститись і піднятись? І повірте, 3м вглиб -- набагато краще зберігає життя, аніж 1.5м
Зброя є на фронті. Багато. Гори. Ніде сховати. Хто звільняється -- передає наступникам. Хочу короткий автомат... Довгі -- незручні.
Про відпустки вже писав -- додати людей, і відпускати без збереження зарплати. Додаткові фін.витрати нульові. А люди відпочинуть.
fler написав:
Bobua написав:В Україні є 24млн осіб від 16 до 59 років. З майже 41млн всього. ...
Після цього першого речення мені стало зрозуміло, що далі читати той longread немає сенсу, але ...
Bobua написав:Отже понад 2 десятки млн -- це і є “десятки млн”, про які я писав. 20млн осіб / 2.4млн осіб за рік по 3міс кожен...
1)Ви відповідали на пост пана "Ой", де було наведено дані щодо наявного населення України. Ці дані корелюють з іншими джерелами. Чому ви проігнорували ті цифри? 2)Вам вже відповідали, що мобілізація постійно триває, людей набирають і відправляють на навчання-злагодження-фронт. 3)Вам вже відповідали, що можливості щодо забезпечення мобілізованих обмежені, тобто не можна набрати одночасно більше, ніж є пропускна здатність навчальних центрів та більше, ніж у нас є зброї та техніки.
Bobua написав:Єдина надія наразі -- що колись у них таки прокинеться совість і хоч перестануть гудіти про ті “кордони 91р.”
Як Байден скаже, так і буде. Ми розуміємо, що цих кордонів по факту може і не бути, але ж не можна відмовлятися від них, тим більше просто зараз. Невже не доходить, для чого потрібні ці заяви?
Скільки ще по колу будемо ганяти ці питання?
То можна записати в Конституцію про “кордони 91р” і хай там лежить. Але то має бути так само абстрактно, як і конституційне “право людей на працю, на житло і т.п.” Ви ж не ходите по мерії Києва з вимогами надати квартиру на Банковій? І працю. Там же. То може і до ЗСУ пора перестати доколупуватись?
Щодо забезпечення дописав вище.
Щодо населення гарна відповідь спочатку була у ЛАДа. Внизу. І мені більше до душі держ.дані (тупо по протоколу), а не з чийогось кишенькового видання...
ЛАД написав:
Ой+ написав:
ЛАД написав:-------------- Ой+
quote="5597368:Успіх"]Ну то от - є ж ким замінити Успіха, Бобюа і Фріза?![/quote Насправді
quote="5597249:Bobua"]просто десятки млн ухилянтів в тилах могли майже досконало виправдати своє ухиляння[/quote
економічно активного населення 15-65 років наявно 12 млн, з них десь половина жінки, з 6 млн чоловіків десь тільки 3 млн 25-50 (реально кого призивають), понад 1 млн вже на всякій службі, ще частину краще і не допускати до армії, частина давно заникалась, ну може 1 млн потенційно придатних є. Якось так, а не десятки млн. --------------- С расчётами Вы несколько преувеличили. Точнее, преуменьшили. Всё-таки, при всех "левых" выездах большинство подавляющее выехало легально, т.е. в основном, выехали женщины, дети и старики. Поэтому среди оставшихся должно быть больше экономически активного населения, из них существенно больше половины мужчин. По итогу, конечно, не буде десятков млн., но и не 1 млн.
Опирався на: https://inshe.tv/important/2023-07-03/776536/ Ще коли війна почалась і побачив безкінечні каравани на виїзд, то застерігав, що це катастрофа. Самі бачити на графіку 12 млн економічно активних. До війни жінок у цій цифрі було більше, але і виїхало їх припустимо більше, тому припускаю, що зараз 50/50. "Ліві" виїзди не знаю як де, але тільки взнаю, що з числа знайомих, то той, то цей чухнув, користуючись різними дирами. Ну і чисто також локальний досвід з скажімо з жителів моєї вулиці є загиблі, поранені, ті що служать, ті хто відвалив і вкрай мало таких кого потенційно ще б могли призвати. Не претендую на якусь надточність припущень, але впевнений, що моя цифра значно ближча до істини ніж "десятки млн ухилянтів".
Проблема в том, что данные с потолка. Не совсем, конечно, но точностью наверняка не отличаются. И женщин было до войны не настолько больше, а выехали в подавляющем большинстве женщины, дети и старики. Возможно, я наивный чукотский юноша. Поэтому думаю, что осталось больше экономически активного населения и среди них больше мужчин. .
stm написав:Bobua, кем Вы были на гражданке? Пытаюсь понять откуда эти 3 месяца по месяцу раз в 3-12 лет взялись. Мой опыт работы говорит что обычный менеджер работать продуктивно может не ранее 8 месяцев.
інженер, і вже за 3-4міс так переповнився досвідом, що почав писати інструкції-рекомендації як покращити працю.
detroytred написав:
Успіх написав:
Bobua написав:тиловиків, які щиро вірять ніби на фронтах безсмертні 400,000 -- невтомні кіборги, сповнені недосяжним, містичним досвідом. І так само вірять, що вони (тиловики) незамінні в тилу, навіть коли безробітні, або працюють, але легко, за тиждень можуть бути замінені. І цю віру не розбити ніякими словами. Хіба що спіймати і послати на фронт -- і вже аж там відкриється таємна істина, що слухати, падати, окопуватись і стріляти -- це прадавній досвід, на рівні інстинктів.
І я це давним-давно пишу... - але бачу, що все ж таки тут вірять у безсмертних Термінаторів))
Bobua написав:Але ми всі вже розуміємо, що майже нікому то все не треба, ні владі, ні тил.народу, ні союзникам. Що ретельно і систематично шукати ті 7000 нових солдатів на щодень, для заповнення тих бусів -- не будуть. Що все від початку саме так робиться, аби очорнитити навіть ідею визвольної війни
Отож, це☝️ - гірка правда! Отак, насправді, всі і хочуть перемоги... І, навіть, тут - на форумі - регулярно це підтверджують!
Bobua написав:Якби 3міс.схема вже була налагоджена -- то аватарів би і не було. Кажу ж, що у нас спочатку всі добре тримались. Попри проблеми з постачаням їжі, води...
Отож!!! Я вже писав, що з самого початку в нас була 1/3- "твердих аватарів", хоч може і не такі тверді вони були! А зараз їх - 2/3!(тобто подвоїлось) І реально більшість побратимів заявляє командуванню, що - "вже заіпались за 16міс... що не бачать кінця і краю... не бачать, коли можна поїхати у відпустку на 30днів?... не бачать, коли ротація/демобілізація..."
Bobua написав:мінус. Бо йти з п`яненькими на передову -- то таке... До дупи таки “досвід”.
Як все чудово бачите з середини!👍 Шкода, що до тутешніх - такі елементарні речі не доходять/не засвоюються у їхніх головах!
А командування що? От їх би думку почути.
Чого вони чекають? Чи не очікують. Там вище Шміт викладав відео... так там системні проблеми не менші...
“солдати бідкаються, а командування розводить руками...” -- та й воно теж у кріпорабстві й теж не може піти додому... Цікаво, навіщо влада (та й тили) так роблять...? Чи добити виснаженням хочуть? Чи масових СЗЧ, аби потім вічно бігати всюди й казати “пасматрітє, какіє ані нєхарошиє людзі...”
На войне врага можно и нужно убивать на его территории. Партнеры боятся передавать оружие — мы сделаем это сами - Залужный
В интервью The Washington Post Главнокомандующий ВСУ заявил, что только нам решать, как убивать врага. «Чтобы спасти свой народ, почему я должен спрашивать у кого-то разрешения, что делать на вражеской территории? Почему-то я должен думать, что мне там ничего нельзя делать. Почему? Потому что Путин… применит ядерное оружие? Детям, которые умирают, все равно», — подчеркнул он.
ПС: И Бен тоже извинился что с Амазоном его не поняли и перекрутили
Yuri_61 написав:Осадочок від самміту НАТО залишився і альо, пасажири, чому ви ще не на фронті?
ніякого осадку нема. Зеленський в прикінцевих положеннях все пояснив.
"Володимир Зеленський вважає що на фронті проти Росії достатньо українських військових. Так він відреагував на слова президента Польщі Анджея Дуди, який напередодні сказав, що його країна готова надіслати в Україну миротворців, якщо таким буде рішення НАТО."
Питання ЧОГО ВСІ НЕ ФРОНТІ - відпало , В А Зу достатньо наявних.