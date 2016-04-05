В Мико така база вже працює. У тих, хто виписує повістки на вулиці, є при собі доступ до неї і одразу по документу вони перевіряють "хто такий".
Howl написав: А поки в Єдиний державний демографічний реєстр, наскільки я розумію, інформація про наявність у особи військово-облікового документа (ВОД) вносять при зміни адреси реєстрації/декларування.
Й тут є момент, якщо адресу не змінювати, то є велика вірогідність відсутності багатьох даних у реєстрі: дати адреси реєстрації, інформацію щодо ВОД тощо. Наповнити базу своїми даними є добровільною справою.
Не факт. Можуть надіслати відомості з відділу кадрів, якщо буде запит.
Є випадки, коли у військоматі в Мико паперову справу викидали просто на смітник, коли дізнавалися, що не їх клієнт (реальний інвалід + проблеми з головою). А є випадки, коли за винагороду справу "загубили" (по факту теж викинули на смітник) та/або людину виключили з реєстру.
Про яку свободу ви кажете? Про свободу від захисту держави?