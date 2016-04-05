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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4631463246334634
Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 22:28

  Howl написав:
  mephala написав:...в країні є демографічний реєстр та електронні лікарняні а ТЦК сидять нічого не знають.
Писали, що в цьому році повинен запрацювати Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

В Мико така база вже працює. У тих, хто виписує повістки на вулиці, є при собі доступ до неї і одразу по документу вони перевіряють "хто такий".

  Howl написав: А поки в Єдиний державний демографічний реєстр, наскільки я розумію, інформація про наявність у особи військово-облікового документа (ВОД) вносять при зміни адреси реєстрації/декларування.
Й тут є момент, якщо адресу не змінювати, то є велика вірогідність відсутності багатьох даних у реєстрі: дати адреси реєстрації, інформацію щодо ВОД тощо. Наповнити базу своїми даними є добровільною справою.

Не факт. Можуть надіслати відомості з відділу кадрів, якщо буде запит.

  Howl написав: Тут є ще й інший момент. Чи є в ТЦКтаСП електронна справа призовників, військовозобов’язаних та резервістів? Бо паперові ВОД можуть бути втрачені, а відновити їх не так легко...

Є випадки, коли у військоматі в Мико паперову справу викидали просто на смітник, коли дізнавалися, що не їх клієнт (реальний інвалід + проблеми з головою). А є випадки, коли за винагороду справу "загубили" (по факту теж викинули на смітник) та/або людину виключили з реєстру.

  Howl написав: З іншого боку кожен буде під ковпаком і відсутність свободи.

Про яку свободу ви кажете? Про свободу від захисту держави?
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 22:59

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