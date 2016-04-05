mephala написав:...в країні є демографічний реєстр та електронні лікарняні а ТЦК сидять нічого не знають.
Писали, що в цьому році повинен запрацювати Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів.
В Мико така база вже працює. У тих, хто виписує повістки на вулиці, є при собі доступ до неї і одразу по документу вони перевіряють "хто такий".
Howl написав: А поки в Єдиний державний демографічний реєстр, наскільки я розумію, інформація про наявність у особи військово-облікового документа (ВОД) вносять при зміни адреси реєстрації/декларування. Й тут є момент, якщо адресу не змінювати, то є велика вірогідність відсутності багатьох даних у реєстрі: дати адреси реєстрації, інформацію щодо ВОД тощо. Наповнити базу своїми даними є добровільною справою.
Не факт. Можуть надіслати відомості з відділу кадрів, якщо буде запит.
Howl написав: Тут є ще й інший момент. Чи є в ТЦКтаСП електронна справа призовників, військовозобов’язаних та резервістів? Бо паперові ВОД можуть бути втрачені, а відновити їх не так легко...
Є випадки, коли у військоматі в Мико паперову справу викидали просто на смітник, коли дізнавалися, що не їх клієнт (реальний інвалід + проблеми з головою). А є випадки, коли за винагороду справу "загубили" (по факту теж викинули на смітник) та/або людину виключили з реєстру.
Howl написав: З іншого боку кожен буде під ковпаком і відсутність свободи.
Про яку свободу ви кажете? Про свободу від захисту держави?
Бербок конечно бесит, вот этим своим подписанным ещё до её каденции договором о нераспространении кассетных боеприпасов, Британия тоже, но поскольку Бену я теперь каждый день благодарна, то Бербок бесит вдвойне, только так ))) Зелёные ещё и не провалили закон о медицинском канабисе, от проститутки и наркоманы ))) 73% наркоманов... )))
mephala написав:ви знову за своє? "Фома кивает на Ерёму, Ерёма валит на Фому" обговоріть схеми великого бізнесу. я вам не даю чи що?
Вам одне а Ви інше, може Ви і є Гетьманцев. Я взагалі далекий від цієї теми, але як розумію це і є проблема, чому це не вирішують, їм що не дають чи що, і хто? або дають, то хто і скільки?
Будівельник все зрозуміло описав. Як людина в повному глузді може порівнювати їзду пяним і штраф макс в 50к(за 2й раз) і помилився вписати крапку з штрафом які там, 300к за листок? Ну візьміть і виваліть так просто 300к на зсу)
mephala написав:ви знову за своє? "Фома кивает на Ерёму, Ерёма валит на Фому" обговоріть схеми великого бізнесу. я вам не даю чи що?
Вам одне а Ви інше, може Ви і є Гетьманцев. Я взагалі далекий від цієї теми, але як розумію це і є проблема, чому це не вирішують, їм що не дають чи що, і хто? або дають, то хто і скільки?
Будівельник все зрозуміло описав. Як людина в повному глузді може порівнювати їзду пяним і штраф макс в 50к(за 2й раз) і помилився вписати крапку з штрафом які там, 300к за листок? Ну візьміть і виваліть так просто 300к на зсу)
А можно мне кейс проигранного дела в суде с налоговой где точка не там стоит?
mephala написав: я так і не зрозумів при чому тут "змусить підприємців ЗМЕНШУВАТИ офіційні виторги по РРО". помилитися можна на будь якому обсязі - хоч 500 хоч на 1000. якщо помилилися - платіть штраф. при чому тут корупція?
ЗІ а то це мені нагадує наші ПДД. кожен бідкається про корупцію - але коли сам порушив то тицяє "двадцяточку" шоб відпустили.
Ви дурня клеїте чи працюєте в податковій(чи якимось іншим "контролером") і вже подумки рахуєте майбутні хабарі?
дурня клеють ті хто кричить ми хочемо жити як у Європі але в душі вони з масквабаду.
От ви і є з масквабаду: мало йому(та всіляким мацковським запроданцям типу гетьманцева) бачите підприємці грошей сплачують, "все отнять і поделіть" а хто незгоден+штраф-типова психологія шарікових. Мабуть за життя і на 3 копійки доданої вартості не створили а смокчете з бюджету але апетит все росте. Відкрийте свою справу та спробуйте створити щось корисне, а тоді-років через 5, якщо від вашого підприємства щось залишиться, і поговоримо про податки, перевірки, хабарі та все інше. Теоретиків блін розвелося, що плюнути нікуди, тільки одна біда-працювати в реальному секторі ніхто не хоче.
andrijk777 написав:Напевно мається на увазі послуги на експорт. Бо "сгенерувати послуг на 500 лярдів для українців" - це абсолютний брєд. Послуги в середині країни генерувати не потрібно. Якщо з'являться бабки то миттєво з'являться ті хто надають послуги. З цим проблем не має.
Звичайно, напочатку, це експорт. Тут без варіантів, І буде, відносно, довго.
Проблеми з цим є. Це все організувати важко.
Намалювати чорний квадрат легко. Важко його впарити за 5 млн.
500 млрд. долл. - услуги на экспорт... Позвольте спросить за сколько лет Вы планируете (предполагаете возможным) достичь такой цифры? Напомню, что номинальный ВВП Украины в 2019 по данным МВФ и ВБ 154 млрд., а цифра 500 млрд. соответствует примерно 25 месту в мире по ВВП. По-моему, это из серии "фантастика в следующем зале". Ну и такая сильная ориентация на экспорт, по-моему, чревата. Даже Китай сегодня стремится к росту внутреннего потребления, чтобы снизить зависимость от экспорта.
У четвер, 13 липня, у Василькові на Київщині поховають військового пенсіонера, генерал-майора Віктора Захарченка, який воював звичайним рядовим у підрозділі "Вовки Да Вінчі" легендарного Дмитра Коцюбайла, та загинув за загадкових обставин.
якщо він був активістом Майдана і головою ланки Правого Сектору ще у 2013, то припускаю що генерал-майор на пенсії ще десь з 2010р (або раніше) а ви багато знаєте генералів часів Кучми /Юшенка... окрім міністрів МО не знаю жодної фамілії
Я не знаю - это мои проблемы, я много чего не знаю. А вот почему гугл не знает...