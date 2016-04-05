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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4631463246334634
Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 22:28

  Howl написав:
  mephala написав:...в країні є демографічний реєстр та електронні лікарняні а ТЦК сидять нічого не знають.
Писали, що в цьому році повинен запрацювати Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

В Мико така база вже працює. У тих, хто виписує повістки на вулиці, є при собі доступ до неї і одразу по документу вони перевіряють "хто такий".

  Howl написав: А поки в Єдиний державний демографічний реєстр, наскільки я розумію, інформація про наявність у особи військово-облікового документа (ВОД) вносять при зміни адреси реєстрації/декларування.
Й тут є момент, якщо адресу не змінювати, то є велика вірогідність відсутності багатьох даних у реєстрі: дати адреси реєстрації, інформацію щодо ВОД тощо. Наповнити базу своїми даними є добровільною справою.

Не факт. Можуть надіслати відомості з відділу кадрів, якщо буде запит.

  Howl написав: Тут є ще й інший момент. Чи є в ТЦКтаСП електронна справа призовників, військовозобов’язаних та резервістів? Бо паперові ВОД можуть бути втрачені, а відновити їх не так легко...

Є випадки, коли у військоматі в Мико паперову справу викидали просто на смітник, коли дізнавалися, що не їх клієнт (реальний інвалід + проблеми з головою). А є випадки, коли за винагороду справу "загубили" (по факту теж викинули на смітник) та/або людину виключили з реєстру.

  Howl написав: З іншого боку кожен буде під ковпаком і відсутність свободи.

Про яку свободу ви кажете? Про свободу від захисту держави?
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 22:59

Schmit
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 23:42

  Schmit написав:

Бербок конечно бесит, вот этим своим подписанным ещё до её каденции договором о нераспространении кассетных боеприпасов, Британия тоже, но поскольку Бену я теперь каждый день благодарна, то Бербок бесит вдвойне, только так )))
Зелёные ещё и не провалили закон о медицинском канабисе, от проститутки и наркоманы ))) 73% наркоманов... )))
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 23:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  mephala написав:ви знову за своє? "Фома кивает на Ерёму, Ерёма валит на Фому"
обговоріть схеми великого бізнесу. я вам не даю чи що?


Вам одне а Ви інше, може Ви і є Гетьманцев.
Я взагалі далекий від цієї теми, але як розумію це і є проблема, чому це не вирішують, їм що не дають чи що, і хто? або дають, то хто і скільки?

Будівельник все зрозуміло описав. Як людина в повному глузді може порівнювати їзду пяним і штраф макс в 50к(за 2й раз) і помилився вписати крапку з штрафом які там, 300к за листок? Ну візьміть і виваліть так просто 300к на зсу)
BeneFuckTor
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 23:52

  BeneFuckTor написав:
  mephala написав:ви знову за своє? "Фома кивает на Ерёму, Ерёма валит на Фому"
обговоріть схеми великого бізнесу. я вам не даю чи що?


Вам одне а Ви інше, може Ви і є Гетьманцев.
Я взагалі далекий від цієї теми, але як розумію це і є проблема, чому це не вирішують, їм що не дають чи що, і хто? або дають, то хто і скільки?

Будівельник все зрозуміло описав. Як людина в повному глузді може порівнювати їзду пяним і штраф макс в 50к(за 2й раз) і помилився вписати крапку з штрафом які там, 300к за листок? Ну візьміть і виваліть так просто 300к на зсу)

А можно мне кейс проигранного дела в суде с налоговой где точка не там стоит?
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https://www.timeslive.co.za/sunday-time ... t-dilemma/
Как думаете поедет?
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 00:11

  mephala написав:
  drevlyanin написав:
  mephala написав:
я так і не зрозумів при чому тут "змусить підприємців ЗМЕНШУВАТИ офіційні виторги по РРО". помилитися можна на будь якому обсязі - хоч 500 хоч на 1000.
якщо помилилися - платіть штраф. при чому тут корупція?


ЗІ
а то це мені нагадує наші ПДД.
кожен бідкається про корупцію - але коли сам порушив то тицяє "двадцяточку" шоб відпустили.


Ви дурня клеїте чи працюєте в податковій(чи якимось іншим "контролером") і вже подумки рахуєте майбутні хабарі?


дурня клеють ті хто кричить ми хочемо жити як у Європі але в душі вони з масквабаду.


От ви і є з масквабаду: мало йому(та всіляким мацковським запроданцям типу гетьманцева) бачите підприємці грошей сплачують, "все отнять і поделіть" а хто незгоден+штраф-типова психологія шарікових. Мабуть за життя і на 3 копійки доданої вартості не створили а смокчете з бюджету але апетит все росте. :evil: Відкрийте свою справу та спробуйте створити щось корисне, а тоді-років через 5, якщо від вашого підприємства щось залишиться, і поговоримо про податки, перевірки, хабарі та все інше. Теоретиків блін розвелося, що плюнути нікуди, тільки одна біда-працювати в реальному секторі ніхто не хоче.
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 00:18

  mephala написав:flyman
логіка у вас топорна. чи може задів за живе?


Задів???! :mrgreen: Точно з масквабаду чи лугандону а нас тут вчить батьківшину любити-стидоба!
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 00:31

  vt313 написав:
  andrijk777 написав:Напевно мається на увазі послуги на експорт.
Бо "сгенерувати послуг на 500 лярдів для українців" - це абсолютний брєд.
Послуги в середині країни генерувати не потрібно. Якщо з'являться бабки то миттєво з'являться ті хто надають послуги. З цим проблем не має.


Звичайно, напочатку, це експорт. Тут без варіантів, І буде, відносно, довго.

Проблеми з цим є. Це все організувати важко.

Намалювати чорний квадрат легко. Важко його впарити за 5 млн. :oops:

500 млрд. долл. - услуги на экспорт...
Позвольте спросить за сколько лет Вы планируете (предполагаете возможным) достичь такой цифры?
Напомню, что номинальный ВВП Украины в 2019 по данным МВФ и ВБ 154 млрд., а цифра 500 млрд. соответствует примерно 25 месту в мире по ВВП.
По-моему, это из серии "фантастика в следующем зале".
Ну и такая сильная ориентация на экспорт, по-моему, чревата. Даже Китай сегодня стремится к росту внутреннего потребления, чтобы снизить зависимость от экспорта.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 00:35

  prodigy написав:
  ЛАД написав:------------------
prodigy
У четвер, 13 липня, у Василькові на Київщині поховають військового пенсіонера, генерал-майора Віктора Захарченка, який воював звичайним рядовим у підрозділі "Вовки Да Вінчі" легендарного Дмитра Коцюбайла, та загинув за загадкових обставин.

https://apostrophe.ua/ua/news/kyiv/podi ... oto/300765
-----------------
Попробовал прогуглить "генерал-майора Віктора Захарченка".
Ничего не нашёл. Понимаю, что генерал-майор не такая уж величина, но всё же. Странно.


якщо він був активістом Майдана і головою ланки Правого Сектору ще у 2013, то припускаю
що генерал-майор на пенсії ще десь з 2010р (або раніше)
а ви багато знаєте генералів часів Кучми /Юшенка...
окрім міністрів МО не знаю жодної фамілії

Я не знаю - это мои проблемы, я много чего не знаю.
А вот почему гугл не знает...
ЛАД
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