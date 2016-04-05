Главнокомандующий ВСУ в интервью The Washington Post дал обещание насчет полуострова. "Как только у меня будут средства, я что-нибудь сделаю. Мне наплевать - меня никто не остановит", - заявил Залужный.
«За власний кошт ми почали будувати перше судно для ДСНС, яке буде використовуватись для розмінування міжнародних внутрішніх водних шляхів», — зазначив директор із взаємодії з органами влади та питань сталого розвитку «Нібулон» Михайло Різак Він підкреслив, що компанія сподівається на підтримку донорів та держави, що дозволить виготовити 15 суден для потреб ДСНС. «Наразі в Україні заміновано понад 16 тис. км² акваторії», — додав Різак.
Starikan написав:
fler написав:
Howl написав: З іншого боку кожен буде під ковпаком і відсутність свободи.
Про яку свободу ви кажете? Про свободу від захисту держави?
Не можна так, Howl є справжній волелюбний козак Того самого роду, що й Козак-Характерник.
Не можна ставити запитання? Коли я чогось не розумію, то запитую. Ба більше, зараз прийде успіх і знов запитає, чому волелюбні козаки не на фронті.
Королівські військово-повітряні сили Великобританії готові брати участь у повітряних боях проти Росії. Заява головного маршала авіації сера Річарда Найтона, нещодавно призначеного головнокомандувачем британських ВПС: «Ми готові летіти та боротися, і вони програють», — заявив він у контексті незаконного вторгнення Росії в Україну під час інавгураційної промови на Глобальній конференції начальників авіації та космонавтики. https://www.express.co.uk/news/uk/17909 ... udget-cuts
29 вересня 2022 року у небі над Чорним морем стався інцидент, під час якого російський винищувач збирався збити британський літак. За словами представників Пентагону, цього не сталося лише тому, що ракета не спрацювала. Два чиновники оборонного відомства повідомили, що ситуація була значно серйознішою, ніж повідомлялося спочатку, і могла бути прирівняна до акту війни.
Дуже шкода, що ракета тоді не спрацювала. Може б і війна вже закінчилася...