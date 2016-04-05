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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4632463346344635
Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 00:42

  fler написав:
  Howl написав: З іншого боку кожен буде під ковпаком і відсутність свободи.
Про яку свободу ви кажете? Про свободу від захисту держави?

Не можна так, Howl є справжній волелюбний козак :wink:
Того самого роду, що й Козак-Характерник.
Starikan
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 06:26

  UA написав:https://www.timeslive.co.za/sunday-times/news/politics/2023-04-30-sas-quiet-push-for-virtual-putin-visit-to-solve-icc-arrest-warrant-dilemma/
Как думаете поедет?


поедет

а за зерновую что думаете?
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 07:50

  drevlyanin написав:
  mephala написав:flyman
логіка у вас топорна. чи може задів за живе?


Задів???! :mrgreen: Точно з масквабаду чи лугандону а нас тут вчить батьківшину любити-стидоба!

"топорна"
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 08:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Залужный: Разве я должен спрашивать кого-то, что делать на территории врага?
Как отметил Залужный в интервью The Washington Post, он не должен спрашивать разрешения кого-то, должен ли он делать что-то на территории врага, чтобы защитить свой народ.

"Меня никто не остановит": Залужный дал жесткое обещание насчет Крыма
Главнокомандующий ВСУ в интервью The Washington Post дал обещание насчет полуострова. "Как только у меня будут средства, я что-нибудь сделаю. Мне наплевать - меня никто не остановит", - заявил Залужный.
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 08:57

«За власний кошт ми почали будувати перше судно для ДСНС, яке буде використовуватись для розмінування міжнародних внутрішніх водних шляхів», — зазначив директор із взаємодії з органами влади та питань сталого розвитку «Нібулон» Михайло Різак
Він підкреслив, що компанія сподівається на підтримку донорів та держави, що дозволить виготовити 15 суден для потреб ДСНС.
«Наразі в Україні заміновано понад 16 тис. км² акваторії», — додав Різак.

  Starikan написав:
  fler написав:
  Howl написав: З іншого боку кожен буде під ковпаком і відсутність свободи.
Про яку свободу ви кажете? Про свободу від захисту держави?

Не можна так, Howl є справжній волелюбний козак :wink:
Того самого роду, що й Козак-Характерник.

Не можна ставити запитання? Коли я чогось не розумію, то запитую.
Ба більше, зараз прийде успіх і знов запитає, чому волелюбні козаки не на фронті.
fler
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 09:24

Слова, слова...

Королівські військово-повітряні сили Великобританії готові брати участь у повітряних боях проти Росії.
Заява головного маршала авіації сера Річарда Найтона, нещодавно призначеного головнокомандувачем британських ВПС: «Ми готові летіти та боротися, і вони програють», — заявив він у контексті незаконного вторгнення Росії в Україну під час інавгураційної промови на Глобальній конференції начальників авіації та космонавтики.
https://www.express.co.uk/news/uk/17909 ... udget-cuts

29 вересня 2022 року у небі над Чорним морем стався інцидент, під час якого російський винищувач збирався збити британський літак. За словами представників Пентагону, цього не сталося лише тому, що ракета не спрацювала. Два чиновники оборонного відомства повідомили, що ситуація була значно серйознішою, ніж повідомлялося спочатку, і могла бути прирівняна до акту війни.

Дуже шкода, що ракета тоді не спрацювала. Може б і війна вже закінчилася...
fler
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 10:28

Politico: Країни Європи все ще чекають дозволу США на навчання українських пілотів на F-16

Хоча президент Джо Байден пообіцяв дати зелене світло програмі, офіційний запит "все ще розглядається", сказав представник Пентагону Гаррон Гарн. У Держдепі відмовились від коментарів.

Наразі немає жодних ознак того, що США не схвалять програму, але запити європейців вже кілька тижнів перебувають на розгляді.

У Байдена F16, які нам потрібні ще на вчора - неначасі. З Атакамсами вони ще не визначились. Вже навіть європейські "голуби миру" - французи розчехлились на далекобійні ракети, а ці ще не визначились.
Може варто домовитись про надання французьких/британських... літаків, а від F16 відмовитись?
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 10:33

А тим часом вже позаду 16,5міс. повномасштабної...

  detroytred написав:В Успіха -- можна було призвати б ЛИШЕ!!! одного з двох братів.
В тебе, якщо в сестри є син 18-60, то ЛИШЕ!!! 2 з 4.
Отож! А по факту що ми маємо? Зі сім'ї Успіха - вигребли на фронт всіх 18-60, а з сім'ї будівельника - НУЛЬ!
  budivelnik написав:долярчиків які наклали в штани і
Цікаво. Долярчики - на фронті 16міс, а будівельники - вдома. Тут і видумувати нічого не треба, бо і так зрозуміло всім, що саме будівельники наклали в штани! ;)
  budivelnik написав:А я к платив так і буду платити далі..
Ну так, будеш... будеш будь-що робити/зі шкіри вилазити, лиш би на фронт не піти!
  budivelnik написав:Якщо долярчик служив а я платив - він все одно буде дерти ніс років 20 після війни
а якщо я платив і служив - що буде з його носом якщо він ризикне перед служившо/платившим задерти...
Хай подумає разом з тобою
Ну то ходи на фронт - втреш ніс всім долярчикиам?! Але ж ти просто пістиш з глибокого тилу у мокрих штанях))
  detroytred написав:Але ж я не ношусь, як ти, дорікаючи Успіха, який служить.
Це взагалі, вищий рівень тупості - дорікати/повчати/критикувати людину, яка 16міс. на фронті, при цьому самому сидіти в глибокому тилу! Ну не длбйб же?
  detroytred написав:Он в тебе факт перед очима - родина Успіха. Де всі двоє чоловіків 18-60 служать. Залишились тільки...
Залишилось тільки покласти болт на факт і придумати свій єралаш з цифрами зі стелі))
  Bobua написав:Форма... От літні штани ношу вже понад рік. Правильно сказав Успіх -- забрати їх у мене, і передати наступникам
І то я спеціально згадав тільки про штани, які найбільше зношуються - а вся інша форма, якщо її випрати, то майже як нова буде виглядати!
  Bobua написав:Їжа.
Ми готуємо забагато, і викидаємо забагато. Негідники ми...
Аналогічно! Це в перший місяць - то були трохи проблеми, але все одно ніхто голодним не був! А зараз - то поруч коти і пси не завжди будуть сосиску, чи ковбасу їсти!)) (останніх декілька місяців, то нам майже не дають тушонок, але дають 4 види ковбаси, і ще сосиски, і сардельки - то ми стільки, навіть, не з'їдаємо)

Тож - ласкаво запрошую всіх на фронт!
Хлопці та дівчата, чоловіки та жінки - не соромтесь і не бійтесь!
Все буде добре! :D
Успіх
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 10:40

Успіх ,

але дають 4 види ковбаси, і ще сосиски, і сардельки - то ми стільки, навіть, не з'їдаємо)

Цінуй. Сподіваюсь розумієш, що не з повітря береться.
Коли ти працював (а я і тоді воював) ти мені на ковбасу не заробляв :lol:
Щодо форми…
Без зайвих компліментів - це реформа Петра. Нарешті методом проб і помилок знайшли тканину, яка довго носиться, не сідає (майже) після прання, не втрачає колір після двох праннів, не плавиться з прилипанням до тіла, коли горить., не відлітають ґудзики. Що було до цього - краще і не знати. Купували «шлак» самі на базарі. Бо і там не було нормальної.
Hotab
 
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