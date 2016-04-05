Не можна так, Howl є справжній волелюбний козак
Того самого роду, що й Козак-Характерник.
|
|
|
Додано: Суб 15 лип, 2023 00:42
Додано: Суб 15 лип, 2023 06:26
Додано: Суб 15 лип, 2023 07:50
Додано: Суб 15 лип, 2023 08:32
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 15 лип, 2023 08:57
«За власний кошт ми почали будувати перше судно для ДСНС, яке буде використовуватись для розмінування міжнародних внутрішніх водних шляхів», — зазначив директор із взаємодії з органами влади та питань сталого розвитку «Нібулон» Михайло Різак
Він підкреслив, що компанія сподівається на підтримку донорів та держави, що дозволить виготовити 15 суден для потреб ДСНС.
«Наразі в Україні заміновано понад 16 тис. км² акваторії», — додав Різак.
Не можна ставити запитання? Коли я чогось не розумію, то запитую.
Ба більше, зараз прийде успіх і знов запитає, чому волелюбні козаки не на фронті.
Додано: Суб 15 лип, 2023 09:24
Слова, слова...
Королівські військово-повітряні сили Великобританії готові брати участь у повітряних боях проти Росії.
Заява головного маршала авіації сера Річарда Найтона, нещодавно призначеного головнокомандувачем британських ВПС: «Ми готові летіти та боротися, і вони програють», — заявив він у контексті незаконного вторгнення Росії в Україну під час інавгураційної промови на Глобальній конференції начальників авіації та космонавтики.
29 вересня 2022 року у небі над Чорним морем стався інцидент, під час якого російський винищувач збирався збити британський літак. За словами представників Пентагону, цього не сталося лише тому, що ракета не спрацювала. Два чиновники оборонного відомства повідомили, що ситуація була значно серйознішою, ніж повідомлялося спочатку, і могла бути прирівняна до акту війни.
Дуже шкода, що ракета тоді не спрацювала. Може б і війна вже закінчилася...
Додано: Суб 15 лип, 2023 10:28
У Байдена F16, які нам потрібні ще на вчора - неначасі. З Атакамсами вони ще не визначились. Вже навіть європейські "голуби миру" - французи розчехлились на далекобійні ракети, а ці ще не визначились.
Може варто домовитись про надання французьких/британських... літаків, а від F16 відмовитись?
Додано: Суб 15 лип, 2023 10:33
А тим часом вже позаду 16,5міс. повномасштабної...
Отож! А по факту що ми маємо? Зі сім'ї Успіха - вигребли на фронт всіх 18-60, а з сім'ї будівельника - НУЛЬ!
Цікаво. Долярчики - на фронті 16міс, а будівельники - вдома. Тут і видумувати нічого не треба, бо і так зрозуміло всім, що саме будівельники наклали в штани!
Ну так, будеш... будеш будь-що робити/зі шкіри вилазити, лиш би на фронт не піти!
Ну то ходи на фронт - втреш ніс всім долярчикиам?! Але ж ти просто пістиш з глибокого тилу у мокрих штанях))
Це взагалі, вищий рівень тупості - дорікати/повчати/критикувати людину, яка 16міс. на фронті, при цьому самому сидіти в глибокому тилу! Ну не длбйб же?
Залишилось тільки покласти болт на факт і придумати свій єралаш з цифрами зі стелі))
І то я спеціально згадав тільки про штани, які найбільше зношуються - а вся інша форма, якщо її випрати, то майже як нова буде виглядати!
Аналогічно! Це в перший місяць - то були трохи проблеми, але все одно ніхто голодним не був! А зараз - то поруч коти і пси не завжди будуть сосиску, чи ковбасу їсти!)) (останніх декілька місяців, то нам майже не дають тушонок, але дають 4 види ковбаси, і ще сосиски, і сардельки - то ми стільки, навіть, не з'їдаємо)
Тож - ласкаво запрошую всіх на фронт!
Хлопці та дівчата, чоловіки та жінки - не соромтесь і не бійтесь!
Все буде добре!
Додано: Суб 15 лип, 2023 10:40
Успіх ,
Цінуй. Сподіваюсь розумієш, що не з повітря береться.
Коли ти працював (а я і тоді воював) ти мені на ковбасу не заробляв
Щодо форми…
Без зайвих компліментів - це реформа Петра. Нарешті методом проб і помилок знайшли тканину, яка довго носиться, не сідає (майже) після прання, не втрачає колір після двох праннів, не плавиться з прилипанням до тіла, коли горить., не відлітають ґудзики. Що було до цього - краще і не знати. Купували «шлак» самі на базарі. Бо і там не було нормальної.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|