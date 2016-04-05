RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 4633463446354636
Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 13:01

Все можна зробити розумно! ;))

  Howl написав:Успіх любить переливати з пустого відра в пусте й так декілька разів
А це ми з Бобюа піднімаємо інфошум)) - може нас почують в тилу і... цивільних тиловиків замучить совість)) і... вони ломануться в ТЦК підмінити нас і інших, які вже 16,5місяців на фронті?)))
А може, навіть, дійде це до влади(знову ж таки за допомогою розголошення цивільними тиловиками) - і... влада подумає і прийме відповідні закони!
Можна почати з закону "18міс і контракт, або додому"))
До нього можна внести поправки:
- хто підписує контракт на 18міс. - зразу на карту 100К))
- контракт на 3р. - на карту 200К))
- хто додому - УБД діє тільки 3р.
- хто не хоче додому, але і на контракт - не хоче, то залишається на "старих" умовах, але з можливістю "звільнитись" у будь-який час (час звільнення триває 1міс)
Можна ще щось додати :)
Але обов'язково потрібно ВЖЕ ДІЯТИ/ПРИЙМАТИ ЗАКОНИ!
ТЕРМІНОВО!!!
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5072
З нами з: 18.03.21
Подякував: 205 раз.
Подякували: 822 раз.
 
Профіль
3
7
1
Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 13:06

Успіх
Все що я читаю від тебе, це - дайте мені грошей, ДайТЕ! мені грошей, грошей мені ДАЙТЕ
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8161
З нами з: 31.08.09
Подякував: 525 раз.
Подякували: 1237 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 13:09

  Успіх написав:
  Howl написав:Успіх любить переливати з пустого відра в пусте й так декілька разів
А це ми з Бобюа піднімаємо інфошум)) - може нас почують в тилу і... цивільних тиловиків замучить совість)) і... вони ломануться в ТЦК підмінити нас і інших, які вже 16,5місяців на фронті?)))
А може, навіть, дійде це до влади(знову ж таки за допомогою розголошення цивільними тиловиками) - і... влада подумає і прийме відповідні закони!
Можна почати з закону "18міс і контракт, або додому"))
До нього можна внести поправки:
- хто підписує контракт на 18міс. - зразу на карту 100К))
- контракт на 3р. - на карту 200К))
- хто додому - УБД діє тільки 3р.
- хто не хоче додому, але і на контракт - не хоче, то залишається на "старих" умовах, але з можливістю "звільнитись" у будь-який час (час звільнення триває 1міс)
Можна ще щось додати :)
Але обов'язково потрібно ВЖЕ ДІЯТИ/ПРИЙМАТИ ЗАКОНИ!
ТЕРМІНОВО!!!

Не только все женщины продажны )))
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3885
З нами з: 04.03.15
Подякував: 72 раз.
Подякували: 625 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 13:11

  pesikot написав:Успіх
Все що я читаю від тебе, це - дайте мені грошей, ДайТЕ! мені грошей, грошей мені ДАЙТЕ

Він ще хоче землі та пільг.
А якби не війна - торгував би своїми презервативами і хаяв би владу, що на ФОПах тримається вся економіка, а тому їм потрібно дати гроші, землю та пільги
Востаннє редагувалось Investor_K в Суб 15 лип, 2023 13:15, всього редагувалось 2 разів.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8947
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 865 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 13:13

  pesikot написав:Успіх
Все що я читаю від тебе, це - дайте мені грошей, ДайТЕ! мені грошей, грошей мені ДАЙТЕ

Ні, так як я обираю варіант☝️ - "додому і УБД діє лише 3р!"

ДумайТЕ!
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5072
З нами з: 18.03.21
Подякував: 205 раз.
Подякували: 822 раз.
 
Профіль
3
7
1
Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 13:17

  stm написав:Не только все женщины продажны
Я написав вище, який я обираю варіант!
А всі інші варіанти - це для заохочення солдат, щоб більшість залишилась!
Чи як їх "втримати", що пропонуєте?
  Investor_K написав:Він ще хояе землі та пільг
Що хочу - я написав вище!
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5072
З нами з: 18.03.21
Подякував: 205 раз.
Подякували: 822 раз.
 
Профіль
3
7
1
Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 13:25

  Успіх написав:
  pesikot написав:Успіх
Все що я читаю від тебе, це - дайте мені грошей, ДайТЕ! мені грошей, грошей мені ДАЙТЕ

Ні, так як я обираю варіант☝️ - "додому і УБД діє лише 3р!"

ДумайТЕ!

Якби я тебе не знав, я би повірив. Але - ніт :)
Хрін би ти згодився на "УБД діє лише 3р".
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8161
З нами з: 31.08.09
Подякував: 525 раз.
Подякували: 1237 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 13:30

  beee написав:
Hotab написав:
  beee написав:Только в нашей стране нужно разбираться, куда именно донатить. Фильм выбрать проще

А в каких вы еще донатили?

В первое время всем подряд. Потом
Мадяру, притуле, как большинство.
В основном, я сам собирал адресно фонду, который знаю лично.
в последнее время только друзьям с перед.секторов, которых знаю лично.
Эпицентр и Макдональдс постоянно на кассе просят донатить. Окей, так и делаю.
С покупателей берут сверху, а со своей прибыли, сколько донатят?


ПЖ кращий вибір, якщо не напряму на підрозділ
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5530
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2604 раз.
Подякували: 1378 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 4633463446354636
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 118379
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 493659
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 5876
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.