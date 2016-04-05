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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 15 лип, 2023 13:01
Howl написав:
Успіх любить переливати з пустого відра в пусте й так декілька разів
А це ми з Бобюа піднімаємо інфошум)) - може нас почують в тилу і... цивільних тиловиків замучить совість)) і... вони ломануться в ТЦК підмінити нас і інших, які вже 16,5місяців на фронті?)))
А може, навіть, дійде це до влади(знову ж таки за допомогою розголошення цивільними тиловиками) - і... влада подумає і прийме відповідні закони!
Можна почати з закону "18міс і контракт, або додому"))
До нього можна внести поправки:
- хто підписує контракт на 18міс. - зразу на карту 100К))
- контракт на 3р. - на карту 200К))
- хто додому - УБД діє тільки 3р.
- хто не хоче додому, але і на контракт - не хоче, то залишається на "старих" умовах, але з можливістю "звільнитись" у будь-який час (час звільнення триває 1міс)
Можна ще щось додати
Але обов'язково потрібно ВЖЕ ДІЯТИ/ПРИЙМАТИ ЗАКОНИ!
ТЕРМІНОВО!!!
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Додано: Суб 15 лип, 2023 13:06
Успіх
Все що я читаю від тебе, це - дайте мені грошей, ДайТЕ! мені грошей, грошей мені ДАЙТЕ
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pesikot
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Додано: Суб 15 лип, 2023 13:09
Успіх написав: Howl написав:
Успіх любить переливати з пустого відра в пусте й так декілька разів
А це ми з Бобюа піднімаємо інфошум)) - може нас почують в тилу і... цивільних тиловиків замучить совість)) і... вони ломануться в ТЦК підмінити нас і інших, які вже 16,5місяців на фронті?)))
А може, навіть, дійде це до влади(знову ж таки за допомогою розголошення цивільними тиловиками) - і... влада подумає і прийме відповідні закони!
Можна почати з закону "18міс і контракт, або додому"))
До нього можна внести поправки:
- хто підписує контракт на 18міс. - зразу на карту 100К))
- контракт на 3р. - на карту 200К))
- хто додому - УБД діє тільки 3р.
- хто не хоче додому, але і на контракт - не хоче, то залишається на "старих" умовах, але з можливістю "звільнитись" у будь-який час (час звільнення триває 1міс)
Можна ще щось додати
Але обов'язково потрібно ВЖЕ ДІЯТИ/ПРИЙМАТИ ЗАКОНИ!
ТЕРМІНОВО!!!
Не только все женщины продажны )))
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Додано: Суб 15 лип, 2023 13:11
pesikot написав:Успіх
Все що я читаю від тебе, це - дайте мені грошей, ДайТЕ! мені грошей, грошей мені ДАЙТЕ
Він ще хоче землі та пільг.
А якби не війна - торгував би своїми презервативами і хаяв би владу, що на ФОПах тримається вся економіка, а тому їм потрібно дати гроші, землю та пільги
Востаннє редагувалось Investor_K
в Суб 15 лип, 2023 13:15, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Суб 15 лип, 2023 13:13
pesikot написав:Успіх
Все що я читаю від тебе, це - дайте мені грошей, ДайТЕ! мені грошей, грошей мені ДАЙТЕ
Ні, так як я обираю варіант☝️ - "додому і УБД діє лише 3р!"
ДумайТЕ!
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Додано: Суб 15 лип, 2023 13:17
stm написав:
Не только все женщины продажны
Я написав вище, який я обираю варіант!
А всі інші варіанти - це для заохочення солдат, щоб більшість залишилась!
Чи як їх "втримати", що пропонуєте?
Investor_K написав:
Він ще хояе землі та пільг
Що хочу - я написав вище!
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Додано: Суб 15 лип, 2023 13:25
Успіх написав: pesikot написав:Успіх
Все що я читаю від тебе, це - дайте мені грошей, ДайТЕ! мені грошей, грошей мені ДАЙТЕ
Ні, так як я обираю варіант☝️ - "додому і УБД діє лише 3р!"
ДумайТЕ!
Якби я тебе не знав, я би повірив. Але - ніт
Хрін би ти згодився на "УБД діє лише 3р".
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Додано: Суб 15 лип, 2023 13:30
beee написав: Hotab написав: beee написав:
Только в нашей стране нужно разбираться, куда именно донатить. Фильм выбрать проще
А в каких вы еще донатили?
В первое время всем подряд. Потом
Мадяру, притуле, как большинство.
В основном, я сам собирал адресно фонду, который знаю лично.
в последнее время только друзьям с перед.секторов, которых знаю лично.
Эпицентр и Макдональдс постоянно на кассе просят донатить. Окей, так и делаю.
С покупателей берут сверху, а со своей прибыли, сколько донатят?
ПЖ кращий вибір, якщо не напряму на підрозділ
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Додано: Суб 15 лип, 2023 13:40
Успіх написав: stm написав:
Не только все женщины продажны
Я написав вище, який я обираю варіант!
А всі інші варіанти - це для заохочення солдат, щоб більшість залишилась!
Чи як їх "втримати", що пропонуєте?
Investor_K написав:
Він ще хояе землі та пільг
Що хочу - я написав вище!
Если коротко, то ты предлагаешь распустить армию по домам.
Причем методично и раз за разом.
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Додано: Суб 15 лип, 2023 13:47
pesikot написав:
"УБД діє лише 3р".
Так бачиш, я сам піддав ідею про "обмежене УБД"!
ДумайТЕ!
А коли ти пакуєш рюкзак і йдеш воювати?
Те, що волонтереш - я чув, але тут потрібна і "жива сила"!
То коли?
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