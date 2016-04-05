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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 15 лип, 2023 13:53
antey1969 написав:
Если коротко, то ты предлагаешь распустить армию по домам.
Причем методично и раз за разом
Як, якщо я стільки полюшок придумав, щоб заохотити продовжити нести службу і "обрізав" дію УБД для тих, хто хоче піти додому (як я)
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Додано: Суб 15 лип, 2023 14:01
beee написав: Hotab написав: beee написав:
Только в нашей стране нужно разбираться, куда именно донатить. Фильм выбрать проще
А в каких вы еще донатили?
В первое время всем подряд. Потом
Мадяру, притуле, как большинство.
В основном, я сам собирал адресно фонду, который знаю лично.
в последнее время только друзьям с перед.секторов, которых знаю лично.
Эпицентр и Макдональдс постоянно на кассе просят донатить. Окей, так и делаю.
С покупателей берут сверху, а со своей прибыли, сколько донатят?
[/quote]
Я взагалі запитав «в яких ще країнах донатите», бо ви написали не зовсім зрозуміло.
Дякую за відповідь і що донатите в Україні. Та ще і сплачуєте чималі податки з операцій з нерухомості.
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Додано: Суб 15 лип, 2023 14:01
Успіх написав: pesikot написав:
"УБД діє лише 3р".
А коли ти пакуєш рюкзак і йдеш воювати?
Те, що волонтереш - я чув, але тут потрібна і "жива сила"!
То коли?
Оторванный хвост, и поломана лапа
Срослась под каким-то неверным углом.
И множество шрамов.. иначе солдатом
Он защищал бы свой и твой дом
Уродливый кот был ужасно искусан,
Всё тело в крови. Он почти умирал.
Пытаясь укрыться от страха и боли,
При этом ещё кайфовал
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Суб 15 лип, 2023 14:22, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 15 лип, 2023 14:16
Успіх написав:
для тих, хто хоче піти додому (як я)
до речі що там з відпустками? знайшли ким замінити? Графік склали?
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Додано: Суб 15 лип, 2023 14:34
війна - це круть, якшо розумні у тебе командири, а не скотиняки.
і що життя без війни: жреш, сереш, життя проходить і і кінці кінців кожний здихає у власному лайні, нікому непотрібний.
війна для справжніх чоловіків і жінок.
як подохнути, то краще молодим і на війні
Востаннє редагувалось Yuri_61
в Суб 15 лип, 2023 14:36, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 15 лип, 2023 14:36
ЛАД написав:
А вот почему гугл не знает...
а про вас гугл знає?
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Додано: Суб 15 лип, 2023 14:46
Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес восени може покинути свою посаду.
Як повідомляє The Times, Воллес розуміє, що його час у кріслі голови Міноборони добігає до кінця. Політик очолював Міністерство оборони за трьох прем'єр-міністрів і зміг впоратися з низкою військових криз.
Видання зауважило, що рейтинг Воллеса почав зростати всередині Британії після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. За даними The Times, восени не лише Воллес піде у відставку - в уряді буде масштабна чистка."Прем'єр Британії Ріші Сунак готується змінити свою команду, оскільки він намагається перезавантажити свій уряд перед наступними виборами після виснажливого початку перебування на посаді прем'єр-міністра", - пише британська преса.
Очолити Міноборони після Воллеса можуть головний секретар Королівської Скарбниці Джон Глен, молодший міністр з питань безпеки Том Тугендхат або колишня міністр транспорту Анн-Марі Тревельян.
Востаннє редагувалось prodigy
в Суб 15 лип, 2023 14:54, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 15 лип, 2023 14:53
Успіх написав:
А це ми з Бобюа піднімаємо інфошум))
Этот раздел форума это не та площадка, где стоит поднимать "инфошум". Ну выхлопа желаемого не будет. Да и не забывай, что здесь можно скрыпать сообщения от тех пользователей, которые неинтересны, или просто читать поверхностно.
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Додано: Суб 15 лип, 2023 14:58
vitaliiangel написав: Успіх написав: pesikot написав:
"УБД діє лише 3р".
А коли ти пакуєш рюкзак і йдеш воювати?
Те, що волонтереш - я чув, але тут потрібна і "жива сила"!
То коли?
Оторванный хвост, и поломана лапа
Срослась под каким-то неверным углом.
И множество шрамов.. иначе солдатом
Он защищал бы свой и твой дом
Уродливый кот был ужасно искусан,
Всё тело в крови. Он почти умирал.
Пытаясь укрыться от страха и боли,
При этом ещё кайфовал
👍👍👍
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