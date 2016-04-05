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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 46364637463846394640>
Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 15:00

  Yuri_61 написав:війна - це круть, якшо розумні у тебе командири, а не скотиняки.
і що життя без війни: жреш, сереш, життя проходить і і кінці кінців кожний здихає у власному лайні, нікому непотрібний.
війна для справжніх чоловіків і жінок.
як подохнути, то краще молодим і на війні

Ставлю 👍👍👍 за весь допис крім одного слова.
Війна - це не круть, війна - це лайно!
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 15:02

в тг-каналах інфо що Шойгу знімає з посад генералів (яких підозрюють в нелояльності до нього і нерасимова), або в прихильності до пригожина

Як повідомляє "ВЧК-ОГПУ" з посиланням на джерело, Сергій Шойгу продовжує чистки усередині Міноборони. Відсторонено від посади командира тульської 106-ї дивізії ВДВ, героя Росії, генерал-майора Селіверстова.

Зазначається, що ця дивізія із січня цього року брала участь у боях на Бахмутському напрямку. За Селіверстова заступався губернатор Тульської області Олексій Дюмін, але посаду зберегти все одно не вдалося.


Генштаб РФ перетворює війська на підрозділи-камікадзе. З армії прибирають впливових офіцерів.

Валерій Герасимов отримав зелено світло на кадрові чистки у війську. Прибирають не тільки спільників «кухаря Путіна», але й вищих офіцерів із власною думкою. Бо, як говорить знамените радянське прислівʼя, «офіцер не повинен думати, він повинен виконувати». І в період кремлівської кризи це прислівʼя актуальне, як ніколи.


🫵🏼 Скориставшись бунтом Прігожина, нач генштабу рашистів Валерій Герасимов великою косою чистить лави збройних сил. Формально, він та міністр Шойгу викошують посіпак власника «вагнерів».

👉🏼 Лише офіційно претендентами "на вихід" є близько 30 вищих офіцерів: 13 з них затримані для допитів, ще близько 15 відсторонені від служби або звільнені. Частина військовиків дійсно були обласкані ватажком найманців Прігожиним.

👉🏼 Екс-командувач окупаційним угрупуванням генерал Суровікін ніби-то був втаємничений у плани повстання. Такі ж самі звинувачення озвучені й на адресу заступника Суровікіна генерал-полковника Андрія Юдіна та ще одного генерала: заступника начальника ГРУ Володимира Алексєєва. Всі вони були затримані, а зараз відсторонені від виконання службових обов'язків, і перебувають під наглядом.

👉🏼 Серед затриманих – колишній генерал-полковник Михайло Мізінцев. З подачі «кухаря Путіна» він донедавна обіймав посаду заступника міністра оборони, та після скандальної відставки приєднався до «вагнерів».

🫵🏼 Поряд з посіпаками Прігожина генштаб РФ позбувається вищих офіцерів, котрі дозволяють собі «думати, а не виконувати». Найяскравіший випадок - звільнення командувача 58-ї армії ППО, генерал-майора Івана Попова.

👉🏼 Попов де-факто звинуватив Герасимова у зраді інтересів армії. Він публічно заговорив про проблеми русні на запорізькому напрямкові, відсутність в орків засобів контрбатарейної війни, постів артилерійської розвідки, значних втрат росіян від вогню української артилерії т.д.

👉🏼 «Міністр оборони Шойгу звільнив мене через оприлюднення різноманітних проблем у російській армії, що становило загрозу для російського командування», - сказав Попов, пафосно прирівнявши себе до "лідера повстання", назвав себе "Спартаком" (його позивний), а своїх підлеглих – "гладіаторами".

👉🏼Попов не входить до прігожинської свити, але «невидима рука» розкручує генерала за подібним сценарієм, що і «кухаря Путіна»: генерал «обмазав» начальника генштабу усіма нечистотами війни, і закликавши кремль звільнити Герасимова. Його звернення розтиражовані по всьому турбопатріотичному інтернету, і тепер він виглядає патріотом-захисником - на тлі кабінетної дупи Герасимова.

👉🏼 Попов - не єдиний, з кого конструюють опального генерала Лебедя з 90-х, народного улюбленця - правдобруба, який постійно був скалкою у найчутливішому місці кремля (це Лебедю належить фраза: «Дайте мені сформувати полк з дітей депутатів та міністрів, і війна в Чечні завершиться за місяць»). Так, ще з січня намагається активно обгавкувати верхівку міноборони генерал-полковник Михайло Теплинський. Тоді він поконфліктував з Герасимовим щодо швидкості утилізації російських десантників під Соледаром, і теж потрапив у чорний список інакодумців.

🫵🏼 Задачі Герасимова сьогодні зрозумілі: він отримав право сформувати жорстку воєнну вертикаль, яка виконуватиме його вказівку, не завертаючи уваги на здоровий глузд, матеріально-технічне забезпечення, правила воєнної науки та інші «дурниці».

👉🏼 Йдеться про перетворення військ в ескадрони камікадзе, готових бездумно полягти на полі бою, якщо надійде відповідний наказ. Саме таку поведінку військ і передбачає стратегія війни «до останнього росіянина».
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 15:04

Якщо влада не дбає за нас, то ми подбаємо самі за себе!

  Дюрі-бачі написав:до речі що там з відпустками? знайшли ким замінити? Графік склали?
Графік склали, пробуємо працювати "по старій схемі"🤫
Але покищо мовчу, щоб мені "не зірвалась" найближча відпустка, в яку мене відпускали/хотіли відпусти ще минулого понеділка... Але напередодні сталось ЧП...🤫
Тому, покищо🤫🤫🤫😉
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 15:06

  vitaliiangel написав:
Уродливый кот был ужасно искусан,
Всё тело в крови. Он почти умирал.
Пытаясь укрыться от страха и боли,
При этом ещё кайфовал
👍👍👍[/quote]

Уродливый кот был ужасно искусан,
Всё тело в крови. Он почти умирал.
Пытаясь укрыться от страха и боли,
Свернувшись в клубок, неподвижно лежал.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 15:08

  prodigy написав:Свернувшись в клубок, неподвижно лежал.

это другой кот
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 15:10

  Успіх написав:
  Дюрі-бачі написав:до речі що там з відпустками? знайшли ким замінити? Графік склали?
Графік склали, пробуємо працювати "по старій схемі"🤫
Але покищо мовчу, щоб мені "не зірвалась" найближча відпустка, в яку мене відпускали/хотіли відпусти ще минулого понеділка... Але напередодні сталось ЧП...🤫
Тому, покищо🤫🤫🤫😉

Да ладно, из концтабора ЗСУ отпускают?!!! Хоть кандалы на ногах оставят? Поменялся командир? )))
stm
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 15:16

  Успіх написав:
  Дюрі-бачі написав:до речі що там з відпустками? знайшли ким замінити? Графік склали?
Графік склали, пробуємо працювати "по старій схемі"🤫
Але покищо мовчу, щоб мені "не зірвалась" найближча відпустка, в яку мене відпускали/хотіли відпусти ще минулого понеділка... Але напередодні сталось ЧП...🤫
Тому, покищо🤫🤫🤫😉


років 10 тому мій знайомий служив в US Navy, так за 2 дні до відпустки йому майже канселировали відпуску до закінчення службового розслідування: один морячок під час наряду стрільнув у повітрю вночі (десь під Неаполем, Італія)-може йому щось привидилось, може сумно стало...посада у мого приятеля була Master chief petty officer (навіть не офіцер), але офіцера теж тягали до слідчого. Все закінчились швидко, але трохи нерви попсували. Сподіваюсь, а вас все вийде належним чином.
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 15:17

  vitaliiangel написав:
  prodigy написав:Свернувшись в клубок, неподвижно лежал.

это другой кот


брат того кота?
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 15:20

Так, у 2019 році Валерій Залужний відправився на зустріч із колегами з НАТО до Брюсселя як один із найвищих командирів України. Як тільки він вийшов з літака, його відразу оточили іноземні правоохоронці, направили зброю, наказали лягти обличчям у низ і закували в кайданки. Він зумів зателефонувати послу України в НАТО, щоб той допоміг звільнити його, але поки питання вирішувалося, Залужного помістили в камеру.
https://telegraf.com.ua/ukr/ukraina/202 ... niy-kameri
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 15:26

  Успіх написав:
  pesikot написав:"УБД діє лише 3р".
Так бачиш, я сам піддав ідею про "обмежене УБД"!
ДумайТЕ! ;)

те що ти вже піддав навіть сумніву нємає :)

А знаючи тебе, як жадібну людину та любителя халяви, ти зараз за УБД на 3 роки, а потім будешь скиглити - я воюював, навіщо у мене забирают УБД.
Бо УБД - це таки пільги

Це як ти агітував за ЗЕ!, а зараз скиглишь, що ЗЕ! не такий
pesikot
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