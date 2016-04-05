Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 15 лип, 2023 15:33
Успіх
Цікаво, vitaliiangel податки не платить, на ЗСУ не перераховує, а Долярчик з ним згоден. І навіть не пише, що vitaliiangel повинен піти воювати
Я допомагаю ЗСУ, budivelnik допомагає ЗСУ. А от нам Долярчик пише докори, що ми не в ЗСУ
Питання, на якому боці Долярчик ?
pesikot
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Додано: Суб 15 лип, 2023 15:36
antey1969 написав: Успіх написав: stm написав:
Не только все женщины продажны
Я написав вище, який я обираю варіант!
А всі інші варіанти - це для заохочення солдат, щоб більшість залишилась!
Чи як їх "втримати", що пропонуєте?
Investor_K написав:
Він ще хояе землі та пільг
Що хочу - я написав вище!
Если коротко, то ты предлагаешь распустить армию по домам.
Причем методично и раз за разом.
Прям не ожидал. Респект
pesikot
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Додано: Суб 15 лип, 2023 15:45
pesikot написав:
будешь скиглити
Коли пакуєш рюкзак?
Чи будеш скиглити і придумувати 100500 відмазок?
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Додано: Суб 15 лип, 2023 15:57
Успіх написав: pesikot написав:
будешь скиглити
Коли пакуєш рюкзак?
Чи будеш скиглити і придумувати 100500 відмазок?
Як тільки ти почнешь доколупаватись з цим питанням до vitaliiangel і коли він пійде
pesikot
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Додано: Суб 15 лип, 2023 15:59
stm написав:
Да ладно, из концтабора ЗСУ отпускают?!!! Хоть кандалы на ногах оставят? Поменялся командир? )))
Блазнюєте...
Хочете поговорити в такому ключі - ключі концтабора?
То надайте відповідь(а то, наче ніхто ще не давав відповіді на це) - "Навіть зеки у в'язниці знають, на скільки сідають!"©
А на скільки часу/який термін дали воїнам ЗСУ? Особливо тим, які добровільно/добровольцями пішли у в'язницю... ой, тфу... на фронт?
Нема чіткого терміну?
А як так?
Невже настільки нас можна принизити, що навіть, зеки весело курять в стороні?
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Додано: Суб 15 лип, 2023 16:05
pesikot написав:
Як тільки ти почнешь доколупаватись з цим питанням до vitalii
angel
і коли він пійде
А хіба до ангелів доколупуються?
На скільки я знаю, з крилами на спині - в ЗСУ - не беруть!
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Додано: Суб 15 лип, 2023 16:16
Поки Долярчик чеше свою самозакоханість
Трохи оффтопу 1 ...
1) ВСУ изменили тактику из-за больших потерь в начале контрнаступления – NYT Вместо попыток быстрого прорыва к российским позициям ВСУ сосредоточились на артиллерийских ударах.... Украинское командование пересмотрело тактику действий ВСУ из-за больших потерь, понесенных в первые дни контрнаступления. Об этом пишет The New York Times.
Интересно, а почему были попытки быстрого прорыва ? Это не метод Залужного
2) Не такой, как у других: Индия и Франция работают над новым "мирным планом" для Украины
Индия и Франция обсудили "мирный план" для урегулирования войны в Украине. Инициатива будет отличаться от ранее предложенных.
Какое-то дипломатическое дрочиво ...
Мирный план может быть только один - РФ сваливает из Украины.
Всё остальное - то, что я описал выше
3) Танки Abrams вскоре будут в Украине – журналист (видео)
Военный корреспондент ТСН Андрей Цаплиенко стал одним из первых журналистов, кому показали, как украинские танкисты готовятся прорывать российские укрепления на этих "Абрамсах". И он узнал, что на самом деле американские танки в Вооруженных Силах Украины будут значительно раньше.
4) Патриарх Кирилл выдал, что Паша Мерседес может умереть в СИЗО
Как сообщает пропагандистское "РИА Новости", скандальный патриарх Кирилл обратился с посланием к представителям церквей, генсекам ООН, ОБСЕ и Совета Европы в связи с арестом Паши Мерседеса.
В этом письме патриарх, который благословляет оккупантов на убийства украинцев, призвал принять меры для защиты митрополита УПЦ МП, поскольку арест якобы может привести к его смерти.
Я считаю, что Паше-Мерседесу СИЗО только на пользу.
По христианским заветам, важно принять мучения.
Но это по христианским заветам, а по российско-православным заветам, мучения - это пересесть с мерседеса(теслы) в СИЗО
5) На Черниговщине из Десны вытащили российский танк, который теперь послужит ВСУ (фото)
В селе Шестовица, что в Черниговской области, из реки Десна вытащили российский танк. Он почти не получил повреждений, поэтому может пригодиться украинскому войску, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
pesikot
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Додано: Суб 15 лип, 2023 16:19
detroytred написав:
Це до того, що допомагають ЗСУ навіть курці та коли п'ють горілку.
Cкоро цей вид допомоги може зрости:
Ой+
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Додано: Суб 15 лип, 2023 16:35
Немного оффтопа 2 ...
"Драма была большой": в НАТО обиделись на эмоциональный твит Зеленского
"
Драма была очень большой, и в какой-то момент у меня действительно были основания опасаться, что текст [итогового решения саммита] вдруг может сильно ухудшиться или что будут убраны [из него] крайне важные для нас и для Украины вещи", – рассказал Науседа. ... "Настрой был такой, ну вот смотрите, мы стараемся, очень стараемся, и мы действительно не заслуживаем, чтобы их (принятые Западом решения – УНИАН) называли, может быть, абсурдными или что-то в этом роде. Это был очень мимолетный момент", – отметил он.
То есть и без быкования Бубочки, Украина получила бы то, что получила
Но Бубочка быканул, чуть всё не разрушил
И многие тут на форуме писали, мол, это правильно, это хорошо, что быканул
Я считаю, если бы он не быканул, а проявил себя как дипломат, добился бы бОльшего
Но это не про Бубочку
Востаннє редагувалось
pesikot
в Суб 15 лип, 2023 16:41, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Суб 15 лип, 2023 16:38
Успіх написав: stm написав:
Да ладно, из концтабора ЗСУ отпускают?!!! Хоть кандалы на ногах оставят? Поменялся командир? )))
Блазнюєте...
Хочете поговорити в такому ключі - ключі концтабора?
То надайте відповідь(а то, наче ніхто ще не давав відповіді на це) - "Навіть зеки у в'язниці знають, на скільки сідають!"©
А на скільки часу/який термін дали воїнам ЗСУ? Особливо тим, які добровільно/добровольцями пішли у в'язницю... ой, тфу... на фронт?
Нема чіткого терміну?
А як так?
Невже настільки нас можна принизити, що навіть, зеки весело курять в стороні?
До конца военного положения. Причём умные понимали сразу этот срок, а наивные, требующие вечного уважения во всём - нет )))
stm
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