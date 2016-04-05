Додано: Суб 15 лип, 2023 16:35

"Драма была очень большой, и в какой-то момент у меня действительно были основания опасаться, что текст [итогового решения саммита] вдруг может сильно ухудшиться или что будут убраны [из него] крайне важные для нас и для Украины вещи", – рассказал Науседа.

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"Настрой был такой, ну вот смотрите, мы стараемся, очень стараемся, и мы действительно не заслуживаем, чтобы их (принятые Западом решения – УНИАН) называли, может быть, абсурдными или что-то в этом роде. Это был очень мимолетный момент", – отметил он.



Немного оффтопа 2 ...То есть и без быкования Бубочки, Украина получила бы то, что получилаНо Бубочка быканул, чуть всё не разрушилИ многие тут на форуме писали, мол, это правильно, это хорошо, что быканулЯ считаю, если бы он не быканул, а проявил себя как дипломат, добился бы бОльшегоНо это не про Бубочку