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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4637463846394640>
Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 15:33

Успіх
Цікаво, vitaliiangel податки не платить, на ЗСУ не перераховує, а Долярчик з ним згоден. І навіть не пише, що vitaliiangel повинен піти воювати

Я допомагаю ЗСУ, budivelnik допомагає ЗСУ. А от нам Долярчик пише докори, що ми не в ЗСУ

Питання, на якому боці Долярчик ? :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 15:36

  antey1969 написав:
  Успіх написав:
  stm написав:Не только все женщины продажны
Я написав вище, який я обираю варіант!
А всі інші варіанти - це для заохочення солдат, щоб більшість залишилась!
Чи як їх "втримати", що пропонуєте?
  Investor_K написав:Він ще хояе землі та пільг
Що хочу - я написав вище!

Если коротко, то ты предлагаешь распустить армию по домам.
Причем методично и раз за разом.

Прям не ожидал. Респект
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 15:45

Хто там під табуреткою мявчить?

  pesikot написав:будешь скиглити
Коли пакуєш рюкзак? ;)
Чи будеш скиглити і придумувати 100500 відмазок?
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 15:57

  Успіх написав:
  pesikot написав:будешь скиглити
Коли пакуєш рюкзак? ;)
Чи будеш скиглити і придумувати 100500 відмазок?

Як тільки ти почнешь доколупаватись з цим питанням до vitaliiangel і коли він пійде :)
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 15:59

Хотів би почути відповідь від всіх!

  stm написав:Да ладно, из концтабора ЗСУ отпускают?!!! Хоть кандалы на ногах оставят? Поменялся командир? )))
Блазнюєте...
Хочете поговорити в такому ключі - ключі концтабора?
То надайте відповідь(а то, наче ніхто ще не давав відповіді на це) - "Навіть зеки у в'язниці знають, на скільки сідають!"©
А на скільки часу/який термін дали воїнам ЗСУ? Особливо тим, які добровільно/добровольцями пішли у в'язницю... ой, тфу... на фронт?

Нема чіткого терміну?
А як так?

Невже настільки нас можна принизити, що навіть, зеки весело курять в стороні?
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 16:05

І таке буває))

  pesikot написав:Як тільки ти почнешь доколупаватись з цим питанням до vitaliiangel і коли він пійде
А хіба до ангелів доколупуються? :D :D :D
На скільки я знаю, з крилами на спині - в ЗСУ - не беруть! :D
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 16:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Поки Долярчик чеше свою самозакоханість
Трохи оффтопу 1 ...

1) ВСУ изменили тактику из-за больших потерь в начале контрнаступления – NYT
Вместо попыток быстрого прорыва к российским позициям ВСУ сосредоточились на артиллерийских ударах.
...
Украинское командование пересмотрело тактику действий ВСУ из-за больших потерь, понесенных в первые дни контрнаступления. Об этом пишет The New York Times.

Интересно, а почему были попытки быстрого прорыва ? Это не метод Залужного

2) Не такой, как у других: Индия и Франция работают над новым "мирным планом" для Украины
Индия и Франция обсудили "мирный план" для урегулирования войны в Украине. Инициатива будет отличаться от ранее предложенных.

Какое-то дипломатическое дрочиво ...
Мирный план может быть только один - РФ сваливает из Украины.
Всё остальное - то, что я описал выше

3) Танки Abrams вскоре будут в Украине – журналист (видео)
Военный корреспондент ТСН Андрей Цаплиенко стал одним из первых журналистов, кому показали, как украинские танкисты готовятся прорывать российские укрепления на этих "Абрамсах". И он узнал, что на самом деле американские танки в Вооруженных Силах Украины будут значительно раньше.

4) Патриарх Кирилл выдал, что Паша Мерседес может умереть в СИЗО
Как сообщает пропагандистское "РИА Новости", скандальный патриарх Кирилл обратился с посланием к представителям церквей, генсекам ООН, ОБСЕ и Совета Европы в связи с арестом Паши Мерседеса.

В этом письме патриарх, который благословляет оккупантов на убийства украинцев, призвал принять меры для защиты митрополита УПЦ МП, поскольку арест якобы может привести к его смерти.

Я считаю, что Паше-Мерседесу СИЗО только на пользу.
По христианским заветам, важно принять мучения.

Но это по христианским заветам, а по российско-православным заветам, мучения - это пересесть с мерседеса(теслы) в СИЗО

5) На Черниговщине из Десны вытащили российский танк, который теперь послужит ВСУ (фото)
В селе Шестовица, что в Черниговской области, из реки Десна вытащили российский танк. Он почти не получил повреждений, поэтому может пригодиться украинскому войску, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 16:19

  detroytred написав:Це до того, що допомагають ЗСУ навіть курці та коли п'ють горілку.

Cкоро цей вид допомоги може зрости:
Уряд планує підвищити мінімальні ціни на алкоголь на 11-71% https://www.epravda.com.ua/news/2023/07/14/702237/
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 16:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Немного оффтопа 2 ...

"Драма была большой": в НАТО обиделись на эмоциональный твит Зеленского
"Драма была очень большой, и в какой-то момент у меня действительно были основания опасаться, что текст [итогового решения саммита] вдруг может сильно ухудшиться или что будут убраны [из него] крайне важные для нас и для Украины вещи", – рассказал Науседа.
...
"Настрой был такой, ну вот смотрите, мы стараемся, очень стараемся, и мы действительно не заслуживаем, чтобы их (принятые Западом решения – УНИАН) называли, может быть, абсурдными или что-то в этом роде. Это был очень мимолетный момент", – отметил он.

То есть и без быкования Бубочки, Украина получила бы то, что получила
Но Бубочка быканул, чуть всё не разрушил
И многие тут на форуме писали, мол, это правильно, это хорошо, что быканул

Я считаю, если бы он не быканул, а проявил себя как дипломат, добился бы бОльшего
Но это не про Бубочку
Востаннє редагувалось pesikot в Суб 15 лип, 2023 16:41, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 16:38

  Успіх написав:
  stm написав:Да ладно, из концтабора ЗСУ отпускают?!!! Хоть кандалы на ногах оставят? Поменялся командир? )))
Блазнюєте...
Хочете поговорити в такому ключі - ключі концтабора?
То надайте відповідь(а то, наче ніхто ще не давав відповіді на це) - "Навіть зеки у в'язниці знають, на скільки сідають!"©
А на скільки часу/який термін дали воїнам ЗСУ? Особливо тим, які добровільно/добровольцями пішли у в'язницю... ой, тфу... на фронт?

Нема чіткого терміну?
А як так?

Невже настільки нас можна принизити, що навіть, зеки весело курять в стороні?

До конца военного положения. Причём умные понимали сразу этот срок, а наивные, требующие вечного уважения во всём - нет )))
stm
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