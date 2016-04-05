Успіх написав:

detroytred написав: В Успіха -- можна було призвати б ЛИШЕ!!! одного з двох братів.

В тебе, якщо в сестри є син 18-60, то ЛИШЕ!!! 2 з 4. В Успіха -- можна було призвати б ЛИШЕ!!! одного з двох братів.В тебе, якщо в сестри є син 18-60, то ЛИШЕ!!! 2 з 4.

budivelnik написав: долярчиків які наклали в штани і долярчиків які наклали в штани і

budivelnik написав: А я к платив так і буду платити далі.. А я к платив так і буду платити далі..

budivelnik написав: Якщо долярчик служив а я платив - він все одно буде дерти ніс років 20 після війни

а якщо я платив і служив - що буде з його носом якщо він ризикне перед служившо/платившим задерти...

Хай подумає разом з тобою Якщо долярчик служив а я платив - він все одно буде дерти ніс років 20 після війниа якщо я платив і служив - що буде з його носом якщо він ризикне перед служившо/платившим задерти...Хай подумає разом з тобою

detroytred написав: Але ж я не ношусь, як ти, дорікаючи Успіха, який служить. Але ж я не ношусь, як ти, дорікаючи Успіха, який служить.

detroytred написав: Он в тебе факт перед очима - родина Успіха. Де всі двоє чоловіків 18-60 служать. Залишились тільки... Он в тебе факт перед очима - родина Успіха. Де всі двоє чоловіків 18-60 служать. Залишились тільки...

Bobua написав: Форма... От літні штани ношу вже понад рік. Правильно сказав Успіх -- забрати їх у мене, і передати наступникам Форма... От літні штани ношу вже понад рік. Правильно сказав Успіх -- забрати їх у мене, і передати наступникам

Bobua написав: Їжа.

Ми готуємо забагато, і викидаємо забагато. Негідники ми... Їжа.Ми готуємо забагато, і викидаємо забагато. Негідники ми...

Отож! А по факту що ми маємо? Зі сім'ї Успіха - вигребли на фронт всіх 18-60, а з сім'ї будівельника - НУЛЬ!Цікаво. Долярчики - на фронті 16міс, а будівельники - вдома. Тут і видумувати нічого не треба, бо і так зрозуміло всім, що саме будівельники наклали в штани!Ну так, будеш... будеш будь-що робити/зі шкіри вилазити, лиш би на фронт не піти!Ну то ходи на фронт - втреш ніс всім долярчикиам?! Але ж ти просто пістиш з глибокого тилу у мокрих штанях))Це взагалі, вищий рівень тупості - дорікати/повчати/критикувати людину, яка 16міс. на фронті, при цьому самому сидіти в глибокому тилу! Ну не длбйб же?Залишилось тільки покласти болт на факт і придумати свій єралаш з цифрами зі стелі))І то я спеціально згадав тільки про штани, які найбільше зношуються - а вся інша форма, якщо її випрати, то майже як нова буде виглядати!Аналогічно! Це в перший місяць - то були трохи проблеми, але все одно ніхто голодним не був! А зараз - то поруч коти і пси не завжди будуть сосиску, чи ковбасу їсти!)) (останніх декілька місяців, то нам майже не дають тушонок, але дають 4 види ковбаси, і ще сосиски, і сардельки - то ми стільки, навіть, не з'їдаємо)Тож - ласкаво запрошую всіх на фронт!Хлопці та дівчата, чоловіки та жінки - не соромтесь і не бійтесь!Все буде добре!