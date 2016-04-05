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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 15 лип, 2023 16:49
Hotab написав: Успіх написав: stm написав:
Да ладно, из концтабора ЗСУ отпускают?!!! Хоть кандалы на ногах оставят? Поменялся командир? )))
Блазнюєте...
Хочете поговорити в такому ключі - ключі концтабора?
То надайте відповідь(а то, наче ніхто ще не давав відповіді на це) - "Навіть зеки у в'язниці знають, на скільки сідають!"©
А на скільки часу/який термін дали воїнам ЗСУ? Особливо тим, які добровільно/добровольцями пішли у в'язницю... ой, тфу... на фронт?
Нема чіткого терміну?
А як так?
Невже настільки нас можна принизити, що навіть, зеки весело курять в стороні?
Зекам платять півтора куя в місяць? Вони ковбасою годують собак? Дозволяють їм аватарити? Сидіти і вибирати нерухомість, дивитись відосікі через старлінк? Ти на кацапській півночі (але не холодно) на нафтозаробітках , а дороги розмило і вас ніяк не поміняють. 😄 Заробляй, поки є можливість.
Мне Долярчик вот это напоминает
Поздним утром из дверей роскошного особняка выходит бизнесмен и направляется к стоящему возле ворот чёрному «Mercedes». Так и не дождавшись, пока водитель откроет ему дверь, бизнесмен открывает её сам и усаживается на заднее сиденье. Взглянув на водителя, мужчина замечает, что тот крайне подавлен и едва не плачет.
— Сергей, что с тобой такое? Что опять не так? — спрашивает бизнесмен. — Ты уже который месяц какой-то недовольный, сколько можно?!
Водитель, тяжко вздохнув, молча заводит машину и выезжает на дорогу. Бизнесмен не унимается:
— Сергей, я не понимаю, в чём дело?! Я тебя из твоей деревни увёз?
— Ну, увезли, Иван Иванович…
— От армии тебя отмазал?
— Ну, отмазали…
— Я трёхкомнатную квартиру в центре Москвы тебе купил?
— Ну, купили, Иван Иванович…
— Зарплату в 200 000 я тебе каждый месяц плачу?
— Платите…
— В лучшие рестораны ты со мной ходишь?
— Ну, хожу…
— Ты машину попросил поменять — я поменял?
— Поменяли, Иван Иванович…
— Так чего же ты, Серёга, вечно чем-то недоволен-то?
— Эх, Иван Иванович, вот бы нас ещё возил кто!
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Додано: Суб 15 лип, 2023 16:52
Успіх написав: detroytred написав:
В Успіха -- можна було призвати б ЛИШЕ!!! одного з двох братів.
В тебе, якщо в сестри є син 18-60, то ЛИШЕ!!! 2 з 4.
Отож! А по факту що ми маємо? Зі сім'ї Успіха - вигребли на фронт всіх 18-60, а з сім'ї будівельника - НУЛЬ!
budivelnik написав:
долярчиків які наклали в штани і
Цікаво. Долярчики - на фронті 16міс, а будівельники - вдома. Тут і видумувати нічого не треба, бо і так зрозуміло всім, що саме будівельники наклали в штани!
budivelnik написав:
А я к платив так і буду платити далі..
Ну так, будеш... будеш будь-що робити/зі шкіри вилазити, лиш би на фронт не піти!
budivelnik написав:
Якщо долярчик служив а я платив - він все одно буде дерти ніс років 20 після війни
а якщо я платив і служив - що буде з його носом якщо він ризикне перед служившо/платившим задерти...
Хай подумає разом з тобою
Ну то ходи на фронт - втреш ніс всім долярчикиам?! Але ж ти просто пістиш з глибокого тилу у мокрих штанях))
detroytred написав:
Але ж я не ношусь, як ти, дорікаючи Успіха, який служить.
Це взагалі, вищий рівень тупості - дорікати/повчати/критикувати людину, яка 16міс. на фронті, при цьому самому сидіти в глибокому тилу! Ну не длбйб же?
detroytred написав:
Он в тебе факт перед очима - родина Успіха. Де всі двоє чоловіків 18-60 служать. Залишились тільки...
Залишилось тільки покласти болт на факт і придумати свій єралаш з цифрами зі стелі))
Bobua написав:
Форма... От літні штани ношу вже понад рік. Правильно сказав Успіх -- забрати їх у мене, і передати наступникам
І то я спеціально згадав тільки про штани, які найбільше зношуються - а вся інша форма, якщо її випрати, то майже як нова буде виглядати!
Bobua написав:
Їжа.
Ми готуємо забагато, і викидаємо забагато. Негідники ми...
Аналогічно! Це в перший місяць - то були трохи проблеми, але все одно ніхто голодним не був! А зараз - то поруч коти і пси не завжди будуть сосиску, чи ковбасу їсти!)) (останніх декілька місяців, то нам майже не дають тушонок, але дають 4 види ковбаси, і ще сосиски, і сардельки - то ми стільки, навіть, не з'їдаємо)
Тож - ласкаво запрошую всіх на фронт!
Хлопці та дівчата, чоловіки та жінки - не соромтесь і не бійтесь!
Все буде добре!
Хто про що, а вшивий про баню
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Додано: Суб 15 лип, 2023 16:55
stm написав: Успіх написав: Howl написав:
Успіх любить переливати з пустого відра в пусте й так декілька разів
А це ми з Бобюа піднімаємо інфошум)) - може нас почують в тилу і... цивільних тиловиків замучить совість)) і... вони ломануться в ТЦК підмінити нас і інших, які вже 16,5місяців на фронті?)))
А може, навіть, дійде це до влади(знову ж таки за допомогою розголошення цивільними тиловиками) - і... влада подумає і прийме відповідні закони!
Можна почати з закону "18міс і контракт, або додому"))
До нього можна внести поправки:
- хто підписує контракт на 18міс. - зразу на карту 100К))
- контракт на 3р. - на карту 200К))
- хто додому - УБД діє тільки 3р.
- хто не хоче додому, але і на контракт - не хоче, то залишається на "старих" умовах, але з можливістю "звільнитись" у будь-який час (час звільнення триває 1міс)
Можна ще щось додати
Але обов'язково потрібно ВЖЕ ДІЯТИ/ПРИЙМАТИ ЗАКОНИ!
ТЕРМІНОВО!!!
Не только все женщины продажны )))
Не тільки лиш всі ще й за тверду валюту, яка стоїть, а не висить як тепла сосиска на виделці
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Додано: Суб 15 лип, 2023 16:56
Investor_K написав: pesikot написав:Успіх
Все що я читаю від тебе, це - дайте мені грошей, ДайТЕ! мені грошей, грошей мені ДАЙТЕ
Він ще хоче землі та пільг.
А якби не війна - торгував би своїми презервативами і хаяв би владу, що на ФОПах тримається вся економіка, а тому їм потрібно дати гроші, землю та пільги
і ніякого РРО
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Додано: Суб 15 лип, 2023 16:59
мамкіного айтішніка ніяк не навчать кнопкам «вставити цитату». Несе сторінку цитати, щоб вписати свої 3 слова лютого брєда.
І лупить 5 постів вряд, замість одного.
Муха, тут не платять за кількість.
Востаннє редагувалось Hotab
в Суб 15 лип, 2023 17:02, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 15 лип, 2023 17:01
Дюрі-бачі написав: Успіх написав:
для тих, хто хоче піти додому (як я)
до речі що там з відпустками? знайшли ким замінити? Графік склали?
графін
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Додано: Суб 15 лип, 2023 17:02
Yuri_61 написав:
війна - це круть, якшо розумні у тебе командири, а не скотиняки.
і що життя без війни: жреш, сереш, життя проходить і і кінці кінців кожний здихає у власному лайні, нікому непотрібний.
війна для справжніх чоловіків і жінок.
як подохнути, то краще молодим і на війні
В.Цой, (не Піпа)
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Додано: Суб 15 лип, 2023 17:06
Hotab написав:
мамкіного айтішніка ніяк не навчать кнопкам «вставити цитату». Несе сторінку цитати, щоб вписати свої 3 слова лютого брєда.
І лупить 5 постів вряд, замість одного. Муха, тут не платять за кількість
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Who knows, who knows, може за кількість йому і платять, можливо не тут
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Додано: Суб 15 лип, 2023 17:10
Успіх написав: stm написав:
Да ладно, из концтабора ЗСУ отпускают?!!! Хоть кандалы на ногах оставят? Поменялся командир? )))
Блазнюєте...
Хочете поговорити в такому ключі - ключі концтабора?
То надайте відповідь(а то, наче ніхто ще не давав відповіді на це) - "Навіть зеки у в'язниці знають, на скільки сідають!"©
А на скільки часу/який термін дали воїнам ЗСУ? Особливо тим, які добровільно/добровольцями пішли у в'язницю... ой, тфу... на фронт?
Нема чіткого терміну?
А як так?
Невже настільки нас можна принизити, що навіть, зеки весело курять в стороні?
ти ж сам казав, що повістку принесли не за адресою, і ти міг не йти,
що спонукало піти?
"2-3 тижні" і 100К?
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Додано: Суб 15 лип, 2023 17:13
stm написав:
До конца военного положения.
Це не відповідь!
Це те саме, що і "доки озеро не висохне", чи "доки земля не зійде з орбіти"))
Вкажіть просто термін!
18міс?
20?
25?
50?
150?
Зекам же кажуть, що "ви позбавлені волі на 2р."(чи інший термін)
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