drevlyanin написав:От ви і є з масквабаду: мало йому(та всіляким мацковським запроданцям типу гетьманцева) бачите підприємці грошей сплачують, "все отнять і поделіть" а хто незгоден+штраф-типова психологія шарікових. Мабуть за життя і на 3 копійки доданої вартості не створили а смокчете з бюджету але апетит все росте. Відкрийте свою справу та спробуйте створити щось корисне, а тоді-років через 5, якщо від вашого підприємства щось залишиться, і поговоримо про податки, перевірки, хабарі та все інше. Теоретиків блін розвелося, що плюнути нікуди, тільки одна біда-працювати в реальному секторі ніхто не хоче.
зате такі ділки як ви як тільки можна кидають на гроші робітників, клієнтів та не платять податки де тільки можна та коли підвернеться випадок. бачили таких - не перший рік працюю.
Востаннє редагувалось mephala в Суб 15 лип, 2023 17:15, всього редагувалось 1 раз.
Це не відповідь! Це те саме, що і "доки озеро не висохне", чи "доки земля не зійде з орбіти")) Вкажіть просто термін! 18міс? 20? 25? 50? 150? Зекам же кажуть, що "ви позбавлені волі на 2р."(чи інший термін)
28 липня проявить, демократія, ідем на вибори ВРУ, чи чучхе
drevlyanin написав:От ви і є з масквабаду: мало йому(та всіляким мацковським запроданцям типу гетьманцева) бачите підприємці грошей сплачують, "все отнять і поделіть" а хто незгоден+штраф-типова психологія шарікових. Мабуть за життя і на 3 копійки доданої вартості не створили а смокчете з бюджету але апетит все росте. Відкрийте свою справу та спробуйте створити щось корисне, а тоді-років через 5, якщо від вашого підприємства щось залишиться, і поговоримо про податки, перевірки, хабарі та все інше. Теоретиків блін розвелося, що плюнути нікуди, тільки одна біда-працювати в реальному секторі ніхто не хоче.
зате такі ділки як ви як тільки можна кидають на гроші робітників, клієнтів та не платять податки де тільки можна та коли підвернеться випадок. бачили таких - не перший рік працюю.
абаснуй, чи та як хотаб/песікот: пред"ява є, а за базар отвєта нема
Востаннє редагувалось flyman в Суб 15 лип, 2023 17:18, всього редагувалось 1 раз.
"Драма была очень большой, и в какой-то момент у меня действительно были основания опасаться, что текст [итогового решения саммита] вдруг может сильно ухудшиться или что будут убраны [из него] крайне важные для нас и для Украины вещи", – рассказал Науседа...
То есть и без быкования Бубочки, Украина получила бы то, что получила Но Бубочка быканул, чуть всё не разрушил И многие тут на форуме писали, мол, это правильно, это хорошо, что быканул Я считаю, если бы он не быканул, а проявил себя как дипломат, добился бы бОльшего Но это не про Бубочку
Є інша думка. Борис Джонсон: "висновки Вільнюського саміту не є більш твердими або переконливими, ніж Бухарестські висновки НАТО 2008 року", через що "не дивно, що президенту Зеленському спочатку було важко приховати своє розчарування". "Коли "погодяться союзники"? Коли умови "будуть виконані"? Згідно з Бухарестськими висновками, союзники домовилися про все це 15 років тому! Коли ми засвоїмо урок останніх 20 років поводження з Путіним? Саме наша невизначеність, наші коливання, наші намагання погнатись за двома зайцями й підштовхнули його до вторгнення", – підкреслює він.
fler написав:"Коли "погодяться союзники"? Коли умови "будуть виконані"? Згідно з Бухарестськими висновками, союзники домовилися про все це 15 років тому! Коли ми засвоїмо урок останніх 20 років поводження з Путіним? Саме наша невизначеність, наші коливання, наші намагання погнатись за двома зайцями й підштовхнули його до вторгнення", – підкреслює він.
путєна підштовхнула на війну фрау меркель яка цілувалась з путіним в ясна. бо їй начхати було на Україну, в якій дкржслужбовці, депутати та верхушка влади від низів до самого верху жило, живе і буде жити нє по срєдставам, яким вавжливе лише власне благополуччя, маєтки, власне збагачення, мерседеси, лексуси, вілли за кордоном, яхти.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 15 лип, 2023 17:30, всього редагувалось 5 разів.
абаснуй, чи та як хотаб/песікот: пред"ява є, а за базар отвєта нема
У муха пароксізмальна уява про «атвічать». Може його в 1991 вивезли в ліс з лопатами , а забрали вже в 2000-х з землянки? . Він хоче щоб хтось «атвєчалЪ», а сам нє соізволіл показати суми сплачених податків, щоб хтось «праатвічался»
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 15 лип, 2023 17:28, всього редагувалось 1 раз.
drevlyanin написав:От ви і є з масквабаду: мало йому(та всіляким мацковським запроданцям типу гетьманцева) бачите підприємці грошей сплачують, "все отнять і поделіть" а хто незгоден+штраф-типова психологія шарікових. Мабуть за життя і на 3 копійки доданої вартості не створили а смокчете з бюджету але апетит все росте. Відкрийте свою справу та спробуйте створити щось корисне, а тоді-років через 5, якщо від вашого підприємства щось залишиться, і поговоримо про податки, перевірки, хабарі та все інше. Теоретиків блін розвелося, що плюнути нікуди, тільки одна біда-працювати в реальному секторі ніхто не хоче.
зате такі ділки як ви як тільки можна кидають на гроші робітників, клієнтів та не платять податки де тільки можна та коли підвернеться випадок. бачили таких - не перший рік працюю.
абаснуй, чи та як хотаб/песікот: пред"ява є, а за базар отвєта нема
який був закидон - така і відповідь. чи у вас претензії тільки до мене а до древлянина відсутні? двуликість у всій красі.
"Драма была очень большой, и в какой-то момент у меня действительно были основания опасаться, что текст [итогового решения саммита] вдруг может сильно ухудшиться или что будут убраны [из него] крайне важные для нас и для Украины вещи", – рассказал Науседа...
То есть и без быкования Бубочки, Украина получила бы то, что получила Но Бубочка быканул, чуть всё не разрушил И многие тут на форуме писали, мол, это правильно, это хорошо, что быканул Я считаю, если бы он не быканул, а проявил себя как дипломат, добился бы бОльшего Но это не про Бубочку
Є інша думка. Борис Джонсон: "висновки Вільнюського саміту не є більш твердими або переконливими, ніж Бухарестські висновки НАТО 2008 року", через що "не дивно, що президенту Зеленському спочатку було важко приховати своє розчарування". "Коли "погодяться союзники"? Коли умови "будуть виконані"? Згідно з Бухарестськими висновками, союзники домовилися про все це 15 років тому! Коли ми засвоїмо урок останніх 20 років поводження з Путіним? Саме наша невизначеність, наші коливання, наші намагання погнатись за двома зайцями й підштовхнули його до вторгнення", – підкреслює він.
Але Борис Джонсон вже не політик. Хоча для України зробив багато чого Думку він має, але на що це впливає