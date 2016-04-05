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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4640464146424643>
Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 17:29

quote="5598762:mephala"
===
  flyman написав:
  mephala написав:
  drevlyanin написав:От ви і є з масквабаду: мало йому(та всіляким мацковським запроданцям типу гетьманцева) бачите підприємці грошей сплачують, "все отнять і поделіть" а хто незгоден+штраф-типова психологія шарікових. Мабуть за життя і на 3 копійки доданої вартості не створили а смокчете з бюджету але апетит все росте. :evil: Відкрийте свою справу та спробуйте створити щось корисне, а тоді-років через 5, якщо від вашого підприємства щось залишиться, і поговоримо про податки, перевірки, хабарі та все інше. Теоретиків блін розвелося, що плюнути нікуди, тільки одна біда-працювати в реальному секторі ніхто не хоче.


зате такі ділки як ви як тільки можна кидають на гроші робітників, клієнтів та не платять податки де тільки можна та коли підвернеться випадок. бачили таких - не перший рік працюю.

абаснуй, чи та як хотаб/песікот: пред"ява є, а за базар отвєта нема


який був закидон - така і відповідь. чи у вас претензії тільки до мене а до древлянина відсутні? двуликість у всій красі.

===== quote =====
древлянин не навішує ярликів і не звинувачує когось в чомусь, на відміну від перелічених вище операторів обліківок, які тут роблять особисті випади і провокують розбрат та чвари
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 17:31

  Успіх написав:
  Hotab написав:Зекам платять півтора куя
Ще раз запитую - який термін призову?
Навіть, просте печеня в атб - і то має свій термін)))
  flyman написав:ти ж сам казав, що повістку принесли не за адресою, і ти міг не йти,
що спонукало піти?
"2-3 тижні" і 100К?
1. Щоб орки не дійшли до Львова/до моєї сім'ї!
2. Так повівся на "коротку війну", але не на 2-3тижні, а на 2-3місяці...

І хто там на початках/в перші дні повномасштабної знав/чув/думав про якихось 100к?

питання до того, за кого тут ти агітував, а тепер переадресовуєш не за адресою
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 17:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Висоновок: кому как повєзьот в єтой жізні і у кого скільки розуму стане, щоб з касти рабів піднятися у касту прокурорів, суддів, політиків, володарів влади.
Рабів вчать: красти єто плохо. Так то для касти рабів правило :wink: .
Назовіть хоч одного з влади, хто реально відсидів срок за корупцію хоча б 1 рік :mrgreen: . Юлю не потрібно у якості приклада, бо це було усунення політичного і бізнесового конкурента
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 15 лип, 2023 17:40, всього редагувалось 6 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 17:33

  Hotab написав:flyman ,
абаснуй, чи та як хотаб/песікот: пред"ява є, а за базар отвєта нема


У муха пароксізмальна уява про «атвічать».
Може його в 1991 вивезли в ліс з лопатами , а забрали вже в 2000-х з землянки? . Він хоче щоб хтось «атвєчалЪ», а сам нє соізволіл показати суми сплачених податків, щоб хтось «праатвічался» :lol:

Мух, по возрасту, даже не застал этих времен, когда "за базар нада атвечать"

А теперь 40-летний жлоб решил поиграть в подростка
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 17:35

  flyman написав:
  drevlyanin написав:От ви і є з масквабаду: мало йому(та всіляким мацковським запроданцям типу гетьманцева) бачите підприємці грошей сплачують, "все отнять і поделіть" а хто незгоден+штраф-типова психологія шарікових. Мабуть за життя і на 3 копійки доданої вартості не створили а смокчете з бюджету але апетит все росте. :evil:


древлянин не навішує ярликів і не звинувачує когось в чомусь, на відміну від перелічених вище операторів обліківок, які тут роблять особисті випади і провокують розбрат та чвари


оце і є двуликість коли ви в тому що він написав не бачите ярликів, звинувачень особистих випадів та провокації розбрату та чварок. зате у мене все оце побачили.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 17:36

fler
захід ще у 2008 (коли Саркозі літав і вмовляв Саакашвілі про то, що краще не воювати, ми вам потім грошей підкинимо (maybe) і в 2014(коли Обама був більше сконцентрований на НБА ніж на НАТО), про меркель і оланда немає мови(один агент кремля, другий підкаблучник своєї коханки), тобто воювати готові тільки поляки (і то мабуть 1-2 бриігади), тому дивує поведінка пороха, який намагається "бути в білому і на коні" на фоні невдач у Вільнюсі (щось у цьому він дуже нагадує Трампа "типа закінчити війну за пару днів) а Порошенко заявляє що він би домігся більшого, хоч це явний популізм.

Україну не приймуть в НАТО ще 2-3 роки(поки триватиме війна),
у нас будуть F16/ATACAMS та решта необхідного, війна буде тривати, а Захід -допомагати до перемоги-такі прогнози на жаль (для пуйла)

"Безпрецедентно й абсурдно – коли немає жодних часових рамок і для запрошення, і для членства України; і коли натомість додається якесь дивне формулювання про "умови" навіть для запрошення України… Це схоже на те, що немає готовності ані запросити Україну в НАТО, ані зробити її членом Альянсу", - наголосив глава держави.

У цьому зв'язку, як вважає президент, це значить, що "залишається можливість торгуватися членством України в НАТО – у переговорах із Росією".

"А для Росії це означає мотивацію й надалі продовжувати свій терор", - підкреслив Зеленський.
Востаннє редагувалось prodigy в Суб 15 лип, 2023 17:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 17:39

  flyman написав:операторів обліківок, які тут роблять особисті випади і провокують розбрат та чвари



Десь отак:

чи та як хотаб/песікот: пред"ява є, а за базар отвєта нема



Муха, чому ти таке гниле? Спочатку провокуєш, а потім тицяєш «скарга». Скажи мені в обличчя претензію, чмошник.

А теперь 40-летний жлоб решил поиграть в подростка

Полтос+
Життя (нікчемне) позаду.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 15 лип, 2023 17:41, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 17:40

  Успіх написав:
  stm написав:До конца военного положения.
Це не відповідь!
Це те саме, що і "доки озеро не висохне", чи "доки земля не зійде з орбіти"))
Вкажіть просто термін!
18міс?
20?
25?
50?
150?
Зекам же кажуть, що "ви позбавлені волі на 2р."(чи інший термін)

До ваших 60 лет, 3 ребенка, ранение )))
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 17:44

  Hotab написав:
  flyman написав:операторів обліківок, які тут роблять особисті випади і провокують розбрат та чвари



Десь отак:

чи та як хотаб/песікот: пред"ява є, а за базар отвєта нема



Муха, чому ти таке гниле? Спочатку провокуєш, а потім тицяєш «скарга». Скажи мені в обличчя претензію, чмошник.

Тому що "атвичать" должен кто-то, а не он
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 17:49

  Hotab написав:
А теперь 40-летний жлоб решил поиграть в подростка

Полтос+
Життя (нікчемне) позаду.

Как всё запущено ...

Ну це і зрозуміло, все життя - єкономити і ... життя викинути в унітаз
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