Додано: Суб 15 лип, 2023 17:36

"Безпрецедентно й абсурдно – коли немає жодних часових рамок і для запрошення, і для членства України; і коли натомість додається якесь дивне формулювання про "умови" навіть для запрошення України… Це схоже на те, що немає готовності ані запросити Україну в НАТО, ані зробити її членом Альянсу", - наголосив глава держави.



У цьому зв'язку, як вважає президент, це значить, що "залишається можливість торгуватися членством України в НАТО – у переговорах із Росією".



"А для Росії це означає мотивацію й надалі продовжувати свій терор", - підкреслив Зеленський.

захід ще у 2008 (коли Саркозі літав і вмовляв Саакашвілі про то, що краще не воювати, ми вам потім грошей підкинимо (maybe) і в 2014(коли Обама був більше сконцентрований на НБА ніж на НАТО), про меркель і оланда немає мови(один агент кремля, другий підкаблучник своєї коханки), тобто воювати готові тільки поляки (і то мабуть 1-2 бриігади), тому дивує поведінка пороха, який намагається "бути в білому і на коні" на фоні невдач у Вільнюсі (щось у цьому він дуже нагадує Трампа "типа закінчити війну за пару днів) а Порошенко заявляє що він би домігся більшого, хоч це явний популізм.Україну не приймуть в НАТО ще 2-3 роки(поки триватиме війна),у нас будуть F16/ATACAMS та решта необхідного, війна буде тривати, а Захід -допомагати до перемоги-такі прогнози на жаль (для пуйла)