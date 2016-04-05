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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 15 лип, 2023 18:07
stm написав: Успіх написав: stm написав:
До конца военного положения.
Це не відповідь!
Це те саме, що і "доки озеро не висохне", чи "доки земля не зійде з орбіти"))
Вкажіть просто термін!
...
До ваших 60 лет, 3 ребенка, ранение )))
stm, будь-яка ваша чи інших форумчан відповідь не влаштує і знов ті самі питання ми побачимо по -надцятому колу. Тому що сама відповідь його не цікавить, питання він задає з метою ̶в̶и̶н̶е̶с̶т̶и̶ ̶м̶о̶з̶о̶к̶ ̶ "створити інфошум"(с).
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Додано: Суб 15 лип, 2023 18:14
Нам не треба створювати «Моссад», у нас це вже існує
▫️ у наші дні керівник розвідки не може лишатися в тіні: без цього більше неможливо. Усі наступні війни в будь-якій країні світу будуть виглядати так само. Можна сказати, в цьому ми задаємо тренд;
▫️ у 2014 році ми повністю програли інформаційну війну. У 2022-му ми почали діяти по-іншому, і тепер росіяни програють інформаційну битву;
▫️ у нас є свої джерела: скажімо так, у найближчих [до путіна] кабінетах. Тож здебільшого ми знаємо, що відбувається;
▫️ нещодавня спроба заколоту пріґожина похитнула кремлівський режим, додала йому складнощів та нестабільності;
▫️ говорячи про Моссад як про відому організацію, що ліквідує ворогів своєї держави, то ми робили це і будемо робити. Нам не потрібно нічого створювати, оскільки це вже існує;
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Додано: Суб 15 лип, 2023 18:19
Пісня "Ех, яблучко" стала популярною в 1917-21 роках на території колишньої Російської імперії, зокрема і в Україні. Пісню співали по різні сторони барикад і кожна з воюючих сторін додавала до неї свої куплети, завдяки чому з'явилося не лише багато версій, а й інші пісні на ту саму мелодію.
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