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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 15 лип, 2023 17:35
flyman написав: drevlyanin написав:
От ви і є з масквабаду: мало йому(та всіляким мацковським запроданцям типу гетьманцева) бачите підприємці грошей сплачують, "все отнять і поделіть" а хто незгоден+штраф-типова психологія шарікових. Мабуть за життя і на 3 копійки доданої вартості не створили а смокчете з бюджету але апетит все росте.
древлянин не навішує ярликів і не звинувачує когось в чомусь, на відміну від перелічених вище операторів обліківок, які тут роблять особисті випади і провокують розбрат та чвари
оце і є двуликість коли ви в тому що він написав не бачите ярликів, звинувачень особистих випадів та провокації розбрату та чварок. зате у мене все оце побачили.
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Додано: Суб 15 лип, 2023 17:36
fler
захід ще у 2008 (коли Саркозі літав і вмовляв Саакашвілі про то, що краще не воювати, ми вам потім грошей підкинимо (maybe) і в 2014(коли Обама був більше сконцентрований на НБА ніж на НАТО), про меркель і оланда немає мови(один агент кремля, другий підкаблучник своєї коханки), тобто воювати готові тільки поляки (і то мабуть 1-2 бриігади), тому дивує поведінка пороха, який намагається "бути в білому і на коні" на фоні невдач у Вільнюсі (щось у цьому він дуже нагадує Трампа "типа закінчити війну за пару днів) а Порошенко заявляє що він би домігся більшого, хоч це явний популізм.
Україну не приймуть в НАТО ще 2-3 роки(поки триватиме війна),
у нас будуть F16/ATACAMS та решта необхідного, війна буде тривати, а Захід -допомагати до перемоги-такі прогнози на жаль (для пуйла)
"Безпрецедентно й абсурдно – коли немає жодних часових рамок і для запрошення, і для членства України; і коли натомість додається якесь дивне формулювання про "умови" навіть для запрошення України… Це схоже на те, що немає готовності ані запросити Україну в НАТО, ані зробити її членом Альянсу", - наголосив глава держави.
У цьому зв'язку, як вважає президент, це значить, що "залишається можливість торгуватися членством України в НАТО – у переговорах із Росією".
"А для Росії це означає мотивацію й надалі продовжувати свій терор", - підкреслив Зеленський.
Востаннє редагувалось prodigy
в Суб 15 лип, 2023 17:44, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 15 лип, 2023 17:40
Успіх написав: stm написав:
До конца военного положения.
Це не відповідь!
Це те саме, що і "доки озеро не висохне", чи "доки земля не зійде з орбіти"))
Вкажіть просто термін!
18міс?
20?
25?
50?
150?
Зекам же кажуть, що "ви позбавлені волі на 2р."(чи інший термін)
До ваших 60 лет, 3 ребенка, ранение )))
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Додано: Суб 15 лип, 2023 18:07
stm написав: Успіх написав: stm написав:
До конца военного положения.
Це не відповідь!
Це те саме, що і "доки озеро не висохне", чи "доки земля не зійде з орбіти"))
Вкажіть просто термін!
...
До ваших 60 лет, 3 ребенка, ранение )))
stm, будь-яка ваша чи інших форумчан відповідь не влаштує і знов ті самі питання ми побачимо по -надцятому колу. Тому що сама відповідь його не цікавить, питання він задає з метою ̶в̶и̶н̶е̶с̶т̶и̶ ̶м̶о̶з̶о̶к̶ ̶ "створити інфошум"(с).
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Додано: Суб 15 лип, 2023 18:14
Нам не треба створювати «Моссад», у нас це вже існує
▫️ у наші дні керівник розвідки не може лишатися в тіні: без цього більше неможливо. Усі наступні війни в будь-якій країні світу будуть виглядати так само. Можна сказати, в цьому ми задаємо тренд;
▫️ у 2014 році ми повністю програли інформаційну війну. У 2022-му ми почали діяти по-іншому, і тепер росіяни програють інформаційну битву;
▫️ у нас є свої джерела: скажімо так, у найближчих [до путіна] кабінетах. Тож здебільшого ми знаємо, що відбувається;
▫️ нещодавня спроба заколоту пріґожина похитнула кремлівський режим, додала йому складнощів та нестабільності;
▫️ говорячи про Моссад як про відому організацію, що ліквідує ворогів своєї держави, то ми робили це і будемо робити. Нам не потрібно нічого створювати, оскільки це вже існує;
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Додано: Суб 15 лип, 2023 18:19
Пісня "Ех, яблучко" стала популярною в 1917-21 роках на території колишньої Російської імперії, зокрема і в Україні. Пісню співали по різні сторони барикад і кожна з воюючих сторін додавала до неї свої куплети, завдяки чому з'явилося не лише багато версій, а й інші пісні на ту саму мелодію.
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Додано: Суб 15 лип, 2023 19:53
stm написав:
До ваших 60 лет, 3 ребенка, ранение )))
А не задокуя? То тепер така висока ціна свободи для простих солдатів за "звільнення рідної землі/знищення ворога"?
Типу отака "подяка" від влади і тилового нараду(який не поспішає на підміну воїнам ЗСУ) ???
Ну де, де смайлик що спльовує?🤮
п.с.
Ну, з цим☝️ +/- вияснили
А коли СТМ планує піти в ЗСУ і якщо ні, то чому/які причини?
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Додано: Суб 15 лип, 2023 19:57
Пропагандисти орки припинили подавати хоч якусь об'єктивну інформацію з-під Бахмута. Це означає, що охоплення Бахмута на завершальній стадії. Під осінні вибори орки будуть змушені залишити або Бахмут або значні райони на Півдні.
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Додано: Суб 15 лип, 2023 20:03
Denik написав:
Пропагандисти орки припинили подавати хоч якусь об'єктивну інформацію з-під Бахмута. Це означає, що охоплення Бахмута на завершальній стадії. Під осінні вибори орки будуть змушені залишити або Бахмут або значні райони на Півдні.
як там Лиман-Купянськ?
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Додано: Суб 15 лип, 2023 20:07
fler написав:
будь-яка ваша чи інших форумчан відповідь не влаштує
А коли наша "дорога" пані планує випустити з-під спідниці свого чоловіка і віддати до лав ЗСУ?
І коли сама планує теж вступити в ЗСУ?
Якщо ні, то чому/які причини?
І забігаючи на перед - чому не хочете допомогти безпосередньо своєю участю у нашій перемозі? Чи долучити свого чоловіка?
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