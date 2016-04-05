"Драма была очень большой, и в какой-то момент у меня действительно были основания опасаться, что текст [итогового решения саммита] вдруг может сильно ухудшиться или что будут убраны [из него] крайне важные для нас и для Украины вещи", – рассказал Науседа...
То есть и без быкования Бубочки, Украина получила бы то, что получила Но Бубочка быканул, чуть всё не разрушил И многие тут на форуме писали, мол, это правильно, это хорошо, что быканул Я считаю, если бы он не быканул, а проявил себя как дипломат, добился бы бОльшего Но это не про Бубочку
Є інша думка. Борис Джонсон: "висновки Вільнюського саміту не є більш твердими або переконливими, ніж Бухарестські висновки НАТО 2008 року", через що "не дивно, що президенту Зеленському спочатку було важко приховати своє розчарування". "Коли "погодяться союзники"? Коли умови "будуть виконані"? Згідно з Бухарестськими висновками, союзники домовилися про все це 15 років тому! Коли ми засвоїмо урок останніх 20 років поводження з Путіним? Саме наша невизначеність, наші коливання, наші намагання погнатись за двома зайцями й підштовхнули його до вторгнення", – підкреслює він.