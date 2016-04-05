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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4638463946404641
Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 20:13

  flyman написав:Лиман
А я ще в березні мав туди переїхати, але...
Все мовчу - зберігаю інфотишу))
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 20:19

  fler написав:
  pesikot написав:Немного оффтопа 2 ...
"Драма была большой": в НАТО обиделись на эмоциональный твит Зеленского
"Драма была очень большой, и в какой-то момент у меня действительно были основания опасаться, что текст [итогового решения саммита] вдруг может сильно ухудшиться или что будут убраны [из него] крайне важные для нас и для Украины вещи", – рассказал Науседа...

То есть и без быкования Бубочки, Украина получила бы то, что получила
Но Бубочка быканул, чуть всё не разрушил
И многие тут на форуме писали, мол, это правильно, это хорошо, что быканул
Я считаю, если бы он не быканул, а проявил себя как дипломат, добился бы бОльшего
Но это не про Бубочку

Є інша думка.
Борис Джонсон: "висновки Вільнюського саміту не є більш твердими або переконливими, ніж Бухарестські висновки НАТО 2008 року", через що "не дивно, що президенту Зеленському спочатку було важко приховати своє розчарування".
"Коли "погодяться союзники"? Коли умови "будуть виконані"? Згідно з Бухарестськими висновками, союзники домовилися про все це 15 років тому! Коли ми засвоїмо урок останніх 20 років поводження з Путіним? Саме наша невизначеність, наші коливання, наші намагання погнатись за двома зайцями й підштовхнули його до вторгнення", – підкреслює він.

+++
Вот только не знаю, Вам или Борису. :)
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 20:20

  Успіх написав:
  fler написав:будь-яка ваша чи інших форумчан відповідь не влаштує
А коли наша "дорога" пані планує випустити з-під спідниці свого чоловіка і віддати до лав ЗСУ?
І коли сама планує теж вступити в ЗСУ?
Якщо ні, то чому/які причини?

І забігаючи на перед - чому не хочете допомогти безпосередньо своєю участю у нашій перемозі? Чи долучити свого чоловіка?

т-с-с. там треба стратегію до 2030 року розробляти :roll:
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 20:20

  flyman написав:
  Успіх написав:
  Hotab написав:Зекам платять півтора куя
Ще раз запитую - який термін призову?
Навіть, просте печеня в атб - і то має свій термін)))
  flyman написав:ти ж сам казав, що повістку принесли не за адресою, і ти міг не йти,
що спонукало піти?
"2-3 тижні" і 100К?
1. Щоб орки не дійшли до Львова/до моєї сім'ї!
2. Так повівся на "коротку війну", але не на 2-3тижні, а на 2-3місяці...

І хто там на початках/в перші дні повномасштабної знав/чув/думав про якихось 100к?

питання до того, за кого тут ти агітував, а тепер переадресовуєш не за адресою

Сроки войны зависят от Зеленского? :shock:
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  #<1 ... 4638463946404641
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