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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4639464046414642>
Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 20:20

  Успіх написав:
  fler написав:будь-яка ваша чи інших форумчан відповідь не влаштує
А коли наша "дорога" пані планує випустити з-під спідниці свого чоловіка і віддати до лав ЗСУ?
І коли сама планує теж вступити в ЗСУ?
Якщо ні, то чому/які причини?

І забігаючи на перед - чому не хочете допомогти безпосередньо своєю участю у нашій перемозі? Чи долучити свого чоловіка?

т-с-с. там треба стратегію до 2030 року розробляти :roll:
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 20:20

  flyman написав:
  Успіх написав:
  Hotab написав:Зекам платять півтора куя
Ще раз запитую - який термін призову?
Навіть, просте печеня в атб - і то має свій термін)))
  flyman написав:ти ж сам казав, що повістку принесли не за адресою, і ти міг не йти,
що спонукало піти?
"2-3 тижні" і 100К?
1. Щоб орки не дійшли до Львова/до моєї сім'ї!
2. Так повівся на "коротку війну", але не на 2-3тижні, а на 2-3місяці...

І хто там на початках/в перші дні повномасштабної знав/чув/думав про якихось 100к?

питання до того, за кого тут ти агітував, а тепер переадресовуєш не за адресою

Сроки войны зависят от Зеленского? :shock:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 20:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Сроки войны зависят от Зеленского?

на 49% так.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 20:31

  vitaliiangel написав:
Пісня "Ех, яблучко" стала популярною в 1917-21 роках на території колишньої Російської імперії, зокрема і в Україні. Пісню співали по різні сторони барикад і кожна з воюючих сторін додавала до неї свої куплети, завдяки чому з'явилося не лише багато версій, а й інші пісні на ту саму мелодію.

Два момента.
1. Где Вы взяли этот вариант? Он явно не 17-21 года. Тогда речи о колхозах не было. Да и о москалях, по-моему, тоже. Больше было о "красных-белых-зелёных".
2. Тут много и часто говорят о зверствах большевиков и коммунистов. Но как-то забывают об обратной стороне, которая очень ярко звучит в этой песне.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 20:35

  Дюрі-бачі написав:
  ЛАД написав:Сроки войны зависят от Зеленского?

на 49% так.

:?:
Не, если согласиться отдать всё, что сегодня под россиянами +, возможно, ещё что-то, то на 100% зависит от Зеленского.
Но, думаю, в этом варианте он даже не успеет подписать нужные бумаги.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 20:39

  ЛАД написав:
  Дюрі-бачі написав:
  ЛАД написав:Сроки войны зависят от Зеленского?

на 49% так.

:?:
Не, если согласиться отдать всё, что сегодня под россиянами +, возможно, ещё что-то, то на 100% зависит от Зеленского.
Но, думаю, в этом варианте он даже не успеет подписать нужные бумаги.

Не "строки", а "питання не за адресою", бачили очі що купували.
І відповіді у компетенції не форума.
Нема Успіху чим зайнятися - ганяє хвилі по трубам, замість того, щоб задати питання політичній силі, за яку агітував і вибирав.
Востаннє редагувалось flyman в Суб 15 лип, 2023 20:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 20:41

  ЛАД написав:Он явно не 17-21 года.
так и магнитофонов в 17-21 не было. описание скопировал под видео. за достоверность поручиться не могу...

Холодноярская республика 1918 — 1922 Столица село Мельники
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 15 лип, 2023 20:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 20:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Тут много и часто говорят о зверствах большевиков и коммунистов. Но как-то забывают об обратной стороне, которая очень ярко звучит в этой песне.

Що це за маніпуляції? більшовики й комуняки - прийшлі агресори (ну ще частка - колаборанти), отримали те, на що заслуговували - яка ще "зворотня сторона"?
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 20:56

  ЛАД написав:Два момента.
1. Где Вы взяли этот вариант? Он явно не 17-21 года. Тогда речи о колхозах не было. Да и о москалях, по-моему, тоже. Больше было о "красных-белых-зелёных".
2. Тут много и часто говорят о зверствах большевиков и коммунистов. Но как-то забывают об обратной стороне, которая очень ярко звучит в этой песне.

У Ореста Лютого багато цікавих пісень. в 2012 здавалося трохи занадто, а виявилося - пророче.

це з сучасного :D

звірства - це по відношенню до цивільного населення, а не до загарбників.
ми ж не звірствуємо, коли заблукавших руських перетворюємо на хароших руських? я вже мовчу як поводяться ці руські на нашій землі.
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 20:59

Так хочемо, чи ні?

  flyman написав:І відповіді у компетенції не форума
Якраз оце питання і стосується форумчан - "Чому цивільні тиловики (тобто всі ви) - НЕ хочете вступити до лав ЗСУ/прийняти безпосередню участь у нашій перемозі?"
Які причини відмови?
Що вам всім заважає?

Нашу перемогу (швидку/не швидку) - всі ж хочете?
А посприяти їй - чому НЕ хочете?
Успіх
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  #<1 ... 4639464046414642>
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