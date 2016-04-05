Додано: Суб 15 лип, 2023 21:07

pesikot написав: Немного оффтопа 2 ...



"Драма была большой": в НАТО обиделись на эмоциональный твит Зеленского

"Драма была очень большой, и в какой-то момент у меня действительно были основания опасаться, что текст [итогового решения саммита] вдруг может сильно ухудшиться или что будут убраны [из него] крайне важные для нас и для Украины вещи", – рассказал Науседа.

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"Настрой был такой, ну вот смотрите, мы стараемся, очень стараемся, и мы действительно не заслуживаем, чтобы их (принятые Западом решения – УНИАН) называли, может быть, абсурдными или что-то в этом роде. Это был очень мимолетный момент", – отметил он.



То есть и без быкования Бубочки, Украина получила бы то, что получила

Но Бубочка быканул, чуть всё не разрушил

И многие тут на форуме писали, мол, это правильно, это хорошо, что быканул



Я считаю, если бы он не быканул, а проявил себя как дипломат, добился бы бОльшего

Но это не про Бубочку Немного оффтопа 2 ...То есть и без быкования Бубочки, Украина получила бы то, что получилаНо Бубочка быканул, чуть всё не разрушилИ многие тут на форуме писали, мол, это правильно, это хорошо, что быканулЯ считаю, если бы он не быканул, а проявил себя как дипломат, добился бы бОльшегоНо это не про Бубочку

ничого б він не розрушив і нечого не добився...нам дали стільки скільки залпановано було дати (тобто нічого)...скажу таку банальну річ-якщо начальник на тобі поставив хрест, то ти хоч штанів випригуй (роби роботи вдвічі за попередника/або всіх інших)-нічого вже не змінеться , він тебе звільнить при перший нагодітого чого це? а до того що праламент Брітанії і інших країн ЕС стоячи аплодував коли наш презедент входив до залу, фото Зе на обкладинках багатьох впливових журналів-є така хвороба-як популярність і не кожен може це витримати, я не про те, що Зеленський піймав зірку (в нього достатньо мізків, щоб цим не хворіти), але хтось йому дуже радив робити саме так (трохи биканути), що це перший раз? Байден, а чому ми не в НАТО? (2020р), сьогодні сама страшна війна за останні 70 років, радники порадили "що країна має законне право" бути в НАТО, why not?-а ще є велика заздрість світової спільноти(можновладців) до популярності клоуна -як приклад французський канал, коли там патякали шось про цирк і клоунів (маючи Зеленського), не думаю, що який журналісти/телеведучи самовільно таке роблять, це було сплановано.хтось скаже, що карупція чи кумовство є головною причиною-не віртекорупція існує скрізь (розміри інші), причина-