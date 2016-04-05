flyman написав:І відповіді у компетенції не форума
Якраз оце питання і стосується форумчан - "Чому цивільні тиловики (тобто всі ви) - НЕ хочете вступити до лав ЗСУ/прийняти безпосередню участь у нашій перемозі?" Які причини відмови? Що вам всім заважає?
Нашу перемогу (швидку/не швидку) - всі ж хочете? А посприяти їй - чому НЕ хочете?
"Драма была очень большой, и в какой-то момент у меня действительно были основания опасаться, что текст [итогового решения саммита] вдруг может сильно ухудшиться или что будут убраны [из него] крайне важные для нас и для Украины вещи", – рассказал Науседа. ... "Настрой был такой, ну вот смотрите, мы стараемся, очень стараемся, и мы действительно не заслуживаем, чтобы их (принятые Западом решения – УНИАН) называли, может быть, абсурдными или что-то в этом роде. Это был очень мимолетный момент", – отметил он.
То есть и без быкования Бубочки, Украина получила бы то, что получила Но Бубочка быканул, чуть всё не разрушил И многие тут на форуме писали, мол, это правильно, это хорошо, что быканул
Я считаю, если бы он не быканул, а проявил себя как дипломат, добился бы бОльшего Но это не про Бубочку
ничого б він не розрушив і нечого не добився...нам дали стільки скільки залпановано було дати (тобто нічого)...
скажу таку банальну річ-якщо начальник на тобі поставив хрест, то ти хоч штанів випригуй (роби роботи вдвічі за попередника/або всіх інших)-нічого вже не змінеться , він тебе звільнить при перший нагоді
того чого це? а до того що праламент Брітанії і інших країн ЕС стоячи аплодував коли наш презедент входив до залу, фото Зе на обкладинках багатьох впливових журналів -є така хвороба-як популярність і не кожен може це витримати, я не про те, що Зеленський піймав зірку (в нього достатньо мізків, щоб цим не хворіти), але хтось йому дуже радив робити саме так (трохи биканути), що це перший раз? Байден, а чому ми не в НАТО? (2020р), сьогодні сама страшна війна за останні 70 років, радники порадили "що країна має законне право" бути в НАТО, why not? -а ще є велика заздрість світової спільноти(можновладців) до популярності клоуна -як приклад французський канал, коли там патякали шось про цирк і клоунів (маючи Зеленського), не думаю, що який журналісти/телеведучи самовільно таке роблять, це було сплановано.
хтось скаже, що карупція чи кумовство є головною причиною-не вірте корупція існує скрізь (розміри інші), причина-небажання НАТО прямої конфронтації з рф
Востаннє редагувалось prodigy в Суб 15 лип, 2023 21:08, всього редагувалось 1 раз.
Успіх написав:Якраз оце питання і стосується форумчан
Ні це стосується твого бубочки, який сказав що допомога миротворців нам не потрібна, нам вистачає своїх долярчиків в ЗСУ. Це твій кумир? То його обрав? Ти тут комизився своїми: думайТЕ, дійТе і т.і.. Ти отримав кого хотів - насолоджуйся своїм вибором і не скигли
Я не понимаю - это ... (не знаю, как назвать) одного меня шокирует?
Долярчик доводить «ви всі пожалієте, що я в ЗСУ! Всі будете від мене ригати , аж поки мене не звільнять». Тільки ці «всі» вже починаються дивитись як на дурачка. Навіть вчорашні прихильники. А розуму зупинитись творець долярчика не наділив.
Успіх написав:І коли сама планує теж вступити в ЗСУ? Якщо ні, то чому/які причини? І забігаючи на перед - чому не хочете допомогти безпосередньо своєю участю у нашій перемозі?
Успіх написав:А коли СТМ планує піти в ЗСУ і якщо ні, то чому/які причини?
Я не понимаю - это ... (не знаю, как назвать) одного меня шокирует? Воистину мораль нарида упала ниже плинтуса.
Мені поведінка пацієнта нагадує Шарікова. Думаю, що головна причина - це 9 класів освіти, а 16+ місяців на фронті лише погіршили діагноз. Багато форумчан (я теж) намагалися допомогти, підказати, розтлумачити...
fler написав:Мені поведінка пацієнта нагадує Шарікова. Думаю, що головна причина - це 9 класів освіти, а 16+ місяців на фронті лише погіршили діагноз. Багато форумчан (я теж) намагалися допомогти, підказати, розтлумачити...
а ще зверхність одних до інших. я вже втомився писати - давайте більш поважливо відноситися один до одного, незважаючи на регалії.