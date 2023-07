Додано: Суб 15 лип, 2023 22:20

flyman написав: Hotab написав: Starikan ,





Я не понимаю - это ... (не знаю, как назвать) одного меня шокирует?

Долярчик доводить «ви всі пожалієте, що я в ЗСУ! Всі будете від мене ригати , аж поки мене не звільнять». Тільки ці «всі» вже починаються дивитись як на дурачка. Навіть вчорашні прихильники.

А розуму зупинитись творець долярчика не наділив. Долярчик доводить «ви всі пожалієте, що я в ЗСУ! Всі будете від мене ригати , аж поки мене не звільнять». Тільки ці «всі» вже починаються дивитись як на дурачка. Навіть вчорашні прихильники.А розуму зупинитись творець долярчика не наділив.

не всім же в платять по легенді, як стм валютою, особливо на коврах, питання тільки де? не всім же в платять по легенді, як стм валютою, особливо на коврах, питання тільки де?

Не всім. Тому дехто виставив себе на пошук роботи на 0.25 млн гривень// місяць . Думає, що є такі дурачки-роботодавці , які платять таким «jack of all trades , master of none “