Додано: Суб 15 лип, 2023 22:10

prodigy написав: причина-небажання НАТО прямої конфронтації з рф причина-

Причина в тому, і яку роблять вигляд, що її нема, але вона є, але це не згадують, тому що... у 1945 була Ялтинська конференція і кордони ... і ... був 1954 і ... далі пояснювати думаю не потрібно і чому була автономна республіка, але не за національною ознакою ... в складі України ... і хто країни засновниці ООН і які були кордони ... от чому так ... але можна прикидатися шлангами і волати про вийти на кордони 91 і до останнього діда-українця з черенками від лопат ... тільки нема воєнного рішення ... але ... далі знаєте що було від 91