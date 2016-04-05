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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4641464246434644>
Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 22:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Starikan написав:
  Успіх написав:І коли сама планує теж вступити в ЗСУ?
Якщо ні, то чому/які причини?
І забігаючи на перед - чому не хочете допомогти безпосередньо своєю участю у нашій перемозі?
  Успіх написав:А коли СТМ планує піти в ЗСУ і якщо ні, то чому/які причини?

Я не понимаю - это ... (не знаю, как назвать) одного меня шокирует? :shock: :shock: :shock:

Воистину мораль нарида упала ниже плинтуса.
Не наріда, а конкретного представника. Що поробиш
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 22:10

  prodigy написав: причина-небажання НАТО прямої конфронтації з рф

Причина в тому, і яку роблять вигляд, що її нема, але вона є, але це не згадують, тому що... у 1945 була Ялтинська конференція і кордони ... і ... був 1954 і ... далі пояснювати думаю не потрібно і чому була автономна республіка, але не за національною ознакою ... в складі України ... і хто країни засновниці ООН і які були кордони ... от чому так ... але можна прикидатися шлангами і волати про вийти на кордони 91 і до останнього діда-українця з черенками від лопат ... тільки нема воєнного рішення ... але ... далі знаєте що було від 91
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 22:20

  flyman написав:
  Hotab написав:Starikan ,
Я не понимаю - это ... (не знаю, как назвать) одного меня шокирует? :shock: :shock: :shock:


Долярчик доводить «ви всі пожалієте, що я в ЗСУ! Всі будете від мене ригати , аж поки мене не звільнять». Тільки ці «всі» вже починаються дивитись як на дурачка. Навіть вчорашні прихильники.
А розуму зупинитись творець долярчика не наділив.

не всім же в платять по легенді, як стм валютою, особливо на коврах, питання тільки де?

Не всім. Тому дехто виставив себе на пошук роботи на 0.25 млн гривень// місяць . Думає, що є такі дурачки-роботодавці , які платять таким «jack of all trades , master of none “ :lol:
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 22:35

  Starikan написав:
  Успіх написав:І коли сама планує теж вступити в ЗСУ?
Якщо ні, то чому/які причини?
І забігаючи на перед - чому не хочете допомогти безпосередньо своєю участю у нашій перемозі?
  Успіх написав:А коли СТМ планує піти в ЗСУ і якщо ні, то чому/які причини?

Я не понимаю - это ... (не знаю, как назвать) одного меня шокирует? :shock: :shock: :shock:

Воистину мораль нарида упала ниже плинтуса.

С другой стороны, моя подруга на полном серьёзе на мою фразу "хоть самой учись на снайпера и замочи этих 5 или сколько там путиных", помолчала и многозначительно добавила "а ты знаешь... я думаю, ты бы как раз и смогла..." Так что война и нога Успиха до сих пор есть только потому что я - не снайпер )))
stm
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 22:38

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес, активно поддерживавший Украину в ее сопротивлении российской агрессии, подтвердил в интервью Sunday Times, что принял решение оставить свой пост в ближайшие месяцы.

кстати вот его фейсбук https://www.facebook.com/benwallaceofficial
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 22:46

Стосовно що Зе биканув (особисто я вважаю зґщо так, він биканув;),
Але от вчьора в інтерв'ю WP Залужний також биканув на Захід чи ні?

Бож він прямо заявив, що нефіг нам вказувати стріляти по території раші чі ні, і нам всеодно примінить раша ядерку чи ні.

Цікаво реакції західних політиків будуть ? (Особливо на постачання зброї)
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 22:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

stm написав:
  Starikan написав:
  Успіх написав:І коли сама планує теж вступити в ЗСУ?
Якщо ні, то чому/які причини?
І забігаючи на перед - чому не хочете допомогти безпосередньо своєю участю у нашій перемозі?
  Успіх написав:А коли СТМ планує піти в ЗСУ і якщо ні, то чому/які причини?

Я не понимаю - это ... (не знаю, как назвать) одного меня шокирует? :shock: :shock: :shock:

Воистину мораль нарида упала ниже плинтуса.

С другой стороны, моя подруга на полном серьёзе на мою фразу "хоть самой учись на снайпера и замочи этих 5 или сколько там путиных", помолчала и многозначительно добавила "а ты знаешь... я думаю, ты бы как раз и смогла..." Так что война и нога Успиха до сих пор есть только потому что я - не снайпер )))

Розмовляв якось з дівчинкою, що пішла отримувати водійські права: каже, пішла на механіку, бо якщо що, то згодиться якийсь бтр чи бмп швидше опанувати
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 22:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Xenon написав:Стосовно що Зе биканув (особисто я вважаю зґщо так, він биканув;),
Але от вчьора в інтерв'ю WP Залужний також биканув на Захід чи ні?

Бож він прямо заявив, що нефіг нам вказувати стріляти по території раші чі ні, і нам всеодно примінить раша ядерку чи ні.

Цікаво реакції західних політиків будуть ? (Особливо на постачання зброї)
Залужний не політик, йому можна, і навіть - треба
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 22:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

До речі, якщо що, то можна долучитися і підтримати видавництво книжки Антіна Мухарського (він же Орест Лютий) "Русофоб"
https://www.ukrideabook.com.ua
До 18 липня
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 22:53

  Xenon написав:Стосовно що Зе биканув (особисто я вважаю зґщо так, він биканув;),
Але от вчьора в інтерв'ю WP Залужний також биканув на Захід чи ні?

Бож він прямо заявив, що нефіг нам вказувати стріляти по території раші чі ні, і нам всеодно примінить раша ядерку чи ні.

Цікаво реакції західних політиків будуть ? (Особливо на постачання зброї)

або примирення (припинення вогню) + демократія + реформи, тоді ми з вами, або воюєте (без реформ і демократії), але за свої і без нас (ось вам касетні і подякуйте, віддали все що могли)... значить другий варіант вибрали, але не партнери, а ті кому вибирати (це як з МВФ, він каже що треба звести баланс, а тут парять ріпку, як то зробити і подають що "МВФ вимагає: підвищити податки, комуналь, зажати ФОПи, і т.п.")

тільки реакція не в партнерів, в них проактивна позиція, а не реактивна.
flyman
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  #<1 ... 4641464246434644>
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