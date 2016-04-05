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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4641464246434644
Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 23:29

  Starikan написав:
  Успіх написав:І коли сама планує теж вступити в ЗСУ?
Якщо ні, то чому/які причини?
І забігаючи на перед - чому не хочете допомогти безпосередньо своєю участю у нашій перемозі?
  Успіх написав:А коли СТМ планує піти в ЗСУ і якщо ні, то чому/які причини?

Я не понимаю - это ... (не знаю, как назвать) одного меня шокирует? :shock: :shock: :shock:
Воистину мораль нарида упала ниже плинтуса.

Воно мабуть в усіх у бані давно. Читають тільки ті, хто його тролять.
sergey_sryvkin
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