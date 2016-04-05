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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 15 лип, 2023 23:29
Starikan написав:
Успіх написав:
І коли сама планує теж вступити в ЗСУ?
Якщо ні, то чому/які причини?
І забігаючи на перед - чому не хочете допомогти безпосередньо своєю участю у нашій перемозі?
Успіх написав:
А коли СТМ планує піти в ЗСУ і якщо ні, то чому/які причини?
Я не понимаю - это ... (не знаю, как назвать) одного меня шокирует?
Воистину мораль нарида упала ниже плинтуса.
Воно мабуть в усіх у бані давно. Читають тільки ті, хто його тролять.
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sergey_sryvkin
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Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka
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