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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4641464246434644
Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 00:12

  ЛАД написав:Сроки войны зависят от Зеленского? :shock:


могу вам напомнить на чем зеля строил свою предвыборную кампанию . или забыли?
тогда все глашатаи зели трубили что война продолжается только потому что порох не хочет ее заканчивать.
вы тогда так же реагировали на агитаторов зели?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 01:41

  Faceless написав:
  ЛАД написав:Тут много и часто говорят о зверствах большевиков и коммунистов. Но как-то забывают об обратной стороне, которая очень ярко звучит в этой песне.

Що це за маніпуляції? більшовики й комуняки - прийшлі агресори (ну ще частка - колаборанти), отримали те, на що заслуговували - яка ще "зворотня сторона"?

Это Ваша интерпретация.
И Ваши "манипуляции".
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Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 01:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:
  Faceless написав:
  ЛАД написав:Тут много и часто говорят о зверствах большевиков и коммунистов. Но как-то забывают об обратной стороне, которая очень ярко звучит в этой песне.

Що це за маніпуляції? більшовики й комуняки - прийшлі агресори (ну ще частка - колаборанти), отримали те, на що заслуговували - яка ще "зворотня сторона"?

Это Ваша интерпретация.
И Ваши "манипуляции".
Яка інтерпретація, ви ще скажіть, що комуняки то тихі мирні селяни і нікого не чіпали
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 01:45

  Shaman написав:
  ЛАД написав:Два момента.
1. Где Вы взяли этот вариант? Он явно не 17-21 года. Тогда речи о колхозах не было. Да и о москалях, по-моему, тоже. Больше было о "красных-белых-зелёных".
2. Тут много и часто говорят о зверствах большевиков и коммунистов. Но как-то забывают об обратной стороне, которая очень ярко звучит в этой песне.

У Ореста Лютого багато цікавих пісень. в 2012 здавалося трохи занадто, а виявилося - пророче.
...k2JZD_kOHtM...
це з сучасного :D

звірства - це по відношенню до цивільного населення, а не до загарбників.
ми ж не звірствуємо, коли заблукавших руських перетворюємо на хароших руських? я вже мовчу як поводяться ці руські на нашій землі.

Вы не путаете 2022 с 1920?
В видео vitaliiangel речь о 1920 (примерно). И я писал о том времени.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 01:49

  Starikan написав:
  prodigy написав:хтось скаже, що карупція чи кумовство є головною причиною-не вірте
корупція існує скрізь (розміри інші), причина-небажання НАТО прямої конфронтації з рф

+++!

Добавлю и свои +++.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 02:02

  Xenon написав:Стосовно що Зе биканув (особисто я вважаю зґщо так, він биканув;),
Але от вчьора в інтерв'ю WP Залужний також биканув на Захід чи ні?

Бож він прямо заявив, що нефіг нам вказувати стріляти по території раші чі ні, і нам всеодно примінить раша ядерку чи ні.

Цікаво реакції західних політиків будуть ? (Особливо на постачання зброї)

Так понимаю, Вы имеете ввиду https://www.washingtonpost.com/world/2023/07/14/ukraine-military-valery-zaluzhny-russia/.
Эту публикацию, сложно назвать интервью, скорее весьма комплиментарная (вполне заслуженно) статья о Залужном.
Но там Залужный говорит и такое:
Образные западные наручники на его военные операции побудили Залужного больше задуматься о будущем Украины — помимо этого контрнаступления и этой войны — и о том, как сделать страну настолько сильной, чтобы никто не осмелился снова напасть на нее. Добиться этого означает производить оружие для защиты, а не полагаться на то, что его поставят другие.

Он посетовал, что Украина зависит от других стран в отношении боеприпасов, поскольку партнеры изо всех сил пытаются удовлетворить спрос. По словам Залужного, чем больше Украина сможет стрелять, сковывая российские силы, тем меньше потерь она понесет. Но что произойдет, если драгоценный ресурс станет дефицитнее, чем дольше будет продолжаться война?

Когда я об этом пишу уже годами, мне тут доказывают, что это невозможно, "нам это ненужно" и "мы не способны".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 02:06

  mephala написав:
  ЛАД написав:Сроки войны зависят от Зеленского? :shock:


могу вам напомнить на чем зеля строил свою предвыборную кампанию . или забыли?
тогда все глашатаи зели трубили что война продолжается только потому что порох не хочет ее заканчивать.
вы тогда так же реагировали на агитаторов зели?

Я здесь уже не раз писал о своих претензиях к Зеленскому и о возможных причинах, по которым ему это не удалось.
Надоело повторять.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 16 лип, 2023 02:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 02:08

  Faceless написав:
ЛАД написав:
  Faceless написав:----------------
ЛАД
Тут много и часто говорят о зверствах большевиков и коммунистов. Но как-то забывают об обратной стороне, которая очень ярко звучит в этой песне.
----------------
Що це за маніпуляції? більшовики й комуняки - прийшлі агресори (ну ще частка - колаборанти), отримали те, на що заслуговували - яка ще "зворотня сторона"?

Это Ваша интерпретация.
И Ваши "манипуляции".
Яка інтерпретація, ви ще скажіть, що комуняки то тихі мирні селяни і нікого не чіпали

Ещё одна манипуляция.
ЛАД
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  #<1 ... 4641464246434644
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