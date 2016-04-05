Образные западные наручники на его военные операции побудили Залужного больше задуматься о будущем Украины — помимо этого контрнаступления и этой войны — и о том, как сделать страну настолько сильной, чтобы никто не осмелился снова напасть на нее. Добиться этого означает производить оружие для защиты, а не полагаться на то, что его поставят другие.



Он посетовал, что Украина зависит от других стран в отношении боеприпасов, поскольку партнеры изо всех сил пытаются удовлетворить спрос. По словам Залужного, чем больше Украина сможет стрелять, сковывая российские силы, тем меньше потерь она понесет. Но что произойдет, если драгоценный ресурс станет дефицитнее, чем дольше будет продолжаться война?