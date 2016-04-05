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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4642464346444645
Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 06:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Zebra написав:На войне задействовано даже если 700 тысяч силовиков и военных, это и до 10% мужского населения призывного возраста не дотягивает.

Призовний вік це на сьогодні від 18 до 25
Рада зменшила призовний вік для громадян до 25 років https://www.ukrinform.ua/rubric-society ... rokiv.html

У вашій уяві зараз є 1 млн кожного з цих років народження, при тому, що народжувалось їх по 150 тис. в рік?
Мобілізовують віднедавна з 25 р. і де факто до 50 р.
Якщо рахувати від 40 млн, як дехто наполегливо робить, а це хіба всіх обох статей включно з жителями ордло, Криму, виїхавшими в рашу і на захід, то запаси великі. А якщо хоч трохи включати реальність, то і в силових структурах і забезпеченні вже давно понад 1 млн, а ще нещодавно до 40% чоловіків визнавали непридатними чи обмежено придатними, то реальний мобілізаційний ресурс в рази менший ніж ваші припущення.
Ой+
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