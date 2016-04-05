У вашій уяві зараз є 1 млн кожного з цих років народження, при тому, що народжувалось їх по 150 тис. в рік? Мобілізовують віднедавна з 25 р. і де факто до 50 р. Якщо рахувати від 40 млн, як дехто наполегливо робить, а це хіба всіх обох статей включно з жителями ордло, Криму, виїхавшими в рашу і на захід, то запаси великі. А якщо хоч трохи включати реальність, то і в силових структурах і забезпеченні вже давно понад 1 млн, а ще нещодавно до 40% чоловіків визнавали непридатними чи обмежено придатними, то реальний мобілізаційний ресурс в рази менший ніж ваші припущення.