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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 16 лип, 2023 06:46
Zebra написав:
На войне задействовано даже если 700 тысяч силовиков и военных, это и до 10% мужского населения призывного возраста не дотягивает.
Призовний вік це на сьогодні від 18 до 25
У вашій уяві зараз є 1 млн кожного з цих років народження, при тому, що народжувалось їх по 150 тис. в рік?
Мобілізовують віднедавна з 25 р. і де факто до 50 р.
Якщо рахувати від 40 млн, як дехто наполегливо робить, а це хіба всіх обох статей включно з жителями ордло, Криму, виїхавшими в рашу і на захід, то запаси великі. А якщо хоч трохи включати реальність, то і в силових структурах і забезпеченні вже давно понад 1 млн, а ще нещодавно до 40% чоловіків визнавали непридатними чи обмежено придатними, то реальний мобілізаційний ресурс в рази менший ніж ваші припущення.
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Додано: Нед 16 лип, 2023 07:28
Faceless написав:
Що це за маніпуляції?
ЛАД написав:
Это Ваша интерпретация.
И Ваши "манипуляции".
Faceless написав:
Яка інтерпретація,
ЛАД написав:
Ещё одна манипуляция.
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Додано: Нед 16 лип, 2023 08:06
ЛАД
,
Когда я об этом пишу уже годами, мне тут доказывают, что это невозможно, "нам это ненужно" и "мы не способны".
У вас цікаво виходить. Коли кажуть, що перед війною не було масового виробництва зброї Україною, в тому числі нормально не профінансовані програми для зброї довгої руки, то ви кажете, що не було грошей, подивіться на які суми зараз дають зброю, де б ми брали такі суми. А зараз, вже під час війни, коли ми наполовину на утриманні заходом (по соціалці), ви вже бачите гроші на будівництво в Україні заводів і на виробництво дороговартісної зброї.
Вам же:
Маніпуляція - це забути війська Муравйова в Києві і вирізану українську інтелігенцію. Може в Харкові, який тимчасово був столицею радянської (альтернативної) України інші підручники з історії були…
Востаннє редагувалось Hotab
в Нед 16 лип, 2023 08:12, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 16 лип, 2023 08:12
і які висновки?
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flyman
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Додано: Нед 16 лип, 2023 08:36
flyman написав:
і які висновки?
Висновки невтішні: flyman продовжує харчуватися лайном та носити його сюди.
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fler
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Додано: Нед 16 лип, 2023 08:44
fler , а ще говноїд до дір затер кнопку «скарга». Звик до 50 років в обісцяних штанях з замизганою ширинкою ходити жалітись…
Тут хтось рахує потенційних резервістів… Вичеркуйте оце обісцяне ниюче.
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