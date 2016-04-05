У вашій уяві зараз є 1 млн кожного з цих років народження, при тому, що народжувалось їх по 150 тис. в рік? Мобілізовують віднедавна з 25 р. і де факто до 50 р. Якщо рахувати від 40 млн, як дехто наполегливо робить, а це хіба всіх обох статей включно з жителями ордло, Криму, виїхавшими в рашу і на захід, то запаси великі. А якщо хоч трохи включати реальність, то і в силових структурах і забезпеченні вже давно понад 1 млн, а ще нещодавно до 40% чоловіків визнавали непридатними чи обмежено придатними, то реальний мобілізаційний ресурс в рази менший ніж ваші припущення.
Когда я об этом пишу уже годами, мне тут доказывают, что это невозможно, "нам это ненужно" и "мы не способны".
У вас цікаво виходить. Коли кажуть, що перед війною не було масового виробництва зброї Україною, в тому числі нормально не профінансовані програми для зброї довгої руки, то ви кажете, що не було грошей, подивіться на які суми зараз дають зброю, де б ми брали такі суми. А зараз, вже під час війни, коли ми наполовину на утриманні заходом (по соціалці), ви вже бачите гроші на будівництво в Україні заводів і на виробництво дороговартісної зброї.
Вам же: Маніпуляція - це забути війська Муравйова в Києві і вирізану українську інтелігенцію. Може в Харкові, який тимчасово був столицею радянської (альтернативної) України інші підручники з історії були…
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 16 лип, 2023 08:12, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Когда я об этом пишу уже годами, мне тут доказывают, что это невозможно, "нам это ненужно" и "мы не способны".
Україна виготовляє набої та інше озброєння це факт
Об'єми і потужності невідомі...зрозуміло що треба більше і скоріше Може треба реально більше коштів направляти на це, а не на кільцеву Києва, та барабани
у нас є депутати (та же Солідарність)-вони в комітетах мають всю інформацію-нехай діють (звісно, що не треба виходити на трибуну з секретною інформацією, але комітети мають працювати на 100%), а для чого депутати потрібні?
Hotab написав:Маніпуляція - це забути війська Муравйова в Києві і вирізану українську інтелігенцію. Може в Харкові, який тимчасово був столицею радянської (альтернативної) України інші підручники з історії були…
мозок совка працює по іншому ніж у сучасних людей...зі шкільної історії відомо що Фінляндія у 1939 напала на срср
«26 ноября, в 15 часов 45 минут, наши войска, расположенные на Карельском перешейке у границы Финляндии, около села Майнила, были неожиданно обстреляны с финской территории артиллерийским огнем….»
Финны задолго до этого специально отвели свою артиллерию подальше, дабы не стать жертвой провокации. Ведь Финляндия уж никак не могла рассчитывать на успех в случае военного столкновения. В стране к этому времени царили пацифистские настроения. В целях экономии в Финляндии с 1927 года вообще не проводились войсковые учения. Финансирование армии постоянно сокращалось парламентом: угрозы не существовало, а с СССР был заключен долгосрочный Пакт о ненападении. Выделяемых средств едва хватало на содержание армии, а денег на закупку вооружений парламент вообще не выделял. Вся военная промышленность состояла из трех заводиков; патронного, порохового и артиллерийского. Танков и военной авиации у Финляндии не было. И такая бы страна начала военные провокации на границе с мощнейшей военной державой??!! Исключено. Тем не менее, в 8 часов утра 30 ноября войска Ленинградского военного округа перешли границу Финляндии на Карельском перешейке и в ряде других районов. В тот же день советская авиация бомбила и обстреляла из пулеметов Хельсинки; при этом пострадали в основном жилые рабочие кварталы. В ответ на протесты европейских дипломатов Молотов заявил, что советские самолеты сбрасывали на Хельсинки хлеб для голодающего населения (после чего советские бомбы стали называть в Финляндии «Молотовскими хлебными корзинами»). При этом официального объявления войны так и не последовало. https://www.svoboda.org/a/30301851.html
правду про напад СРСР на Фінляндію розповіли в газетах і журналах лише у 1989р (50 років після подій)