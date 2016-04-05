Дюрі-бачі написав: Успіх написав:
Чи у всіх одна причина - страх?
Головний демотивуючий фактор для мене: відсутність чіткого плану побудови "світлого майбутнього України". От переможемо ми, а далі що? Еміграція із зруйнованої бідної країни?
Був би чіткий план відбудови країни (фонд на кілька сотень мільярдів $), чіткі плани по вступу в ЄС, НАТО одразу після перемоги то одна справа, а без цього перемога не має особливого сенсу.
Так отож! І я тут з побратимами хочемо в цьому всьому розібратись.
А то якось виходить, що 16міс. ризикували життям/здоров'ям заради чого?
Так, спочатку (декілька місяців) стримували ворога, щоб не пішов далі/до наших домівок...
А далі?
Що, ми тут маємо стояти до посиніння (в прямому
і переносному значенні) в ролі "живого паркану"?
Ну от нах таке потрібно?
Тому, або "живий паркан" треба замінювати(якщо отак і планують ще декілька років воювати), або вирішувати вже і зараз нас брати в ЄС/НАТО і взагалі, гарантувати нам безпеку!
Так, може будуть "болючі умови" такої безпеки - але хіба є в нас вибір?