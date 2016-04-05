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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4643464446454646
Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 11:19

Зрозуміти б незрозуміле!©

  Shaman написав:
  Успіх написав:
  flyman написав:І відповіді у компетенції не форума
Якраз оце питання і стосується форумчан - "Чому цивільні тиловики (тобто всі ви) - НЕ хочете вступити до лав ЗСУ/прийняти безпосередню участь у нашій перемозі?"
Які причини відмови?
Що вам всім заважає?

Нашу перемогу (швидку/не швидку) - всі ж хочете?
А посприяти їй - чому НЕ хочете?

що ти хочеш почути? що страшно?..

Хочу почути, які саме причини у кожного?
Чи у всіх одна причина - страх?
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Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 11:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Чи у всіх одна причина - страх?
Головний демотивуючий фактор для мене: відсутність чіткого плану побудови "світлого майбутнього України". От переможемо ми, а далі що? Еміграція із зруйнованої бідної країни?
Був би чіткий план відбудови країни (фонд на кілька сотень мільярдів $), чіткі плани по вступу в ЄС, НАТО одразу після перемоги то одна справа, а без цього перемога не має особливого сенсу.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 11:53

За крок до перевороту думок©

  Дюрі-бачі написав:
  Успіх написав:Чи у всіх одна причина - страх?
Головний демотивуючий фактор для мене: відсутність чіткого плану побудови "світлого майбутнього України". От переможемо ми, а далі що? Еміграція із зруйнованої бідної країни?
Був би чіткий план відбудови країни (фонд на кілька сотень мільярдів $), чіткі плани по вступу в ЄС, НАТО одразу після перемоги то одна справа, а без цього перемога не має особливого сенсу.
Так отож! І я тут з побратимами хочемо в цьому всьому розібратись.
А то якось виходить, що 16міс. ризикували життям/здоров'ям заради чого?
Так, спочатку (декілька місяців) стримували ворога, щоб не пішов далі/до наших домівок...
А далі?
Що, ми тут маємо стояти до посиніння (в прямому :mrgreen: і переносному значенні) в ролі "живого паркану"?
Ну от нах таке потрібно?
Тому, або "живий паркан" треба замінювати(якщо отак і планують ще декілька років воювати), або вирішувати вже і зараз нас брати в ЄС/НАТО і взагалі, гарантувати нам безпеку!
Так, може будуть "болючі умови" такої безпеки - але хіба є в нас вибір?
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