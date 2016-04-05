flyman написав:І відповіді у компетенції не форума
Якраз оце питання і стосується форумчан - "Чому цивільні тиловики (тобто всі ви) - НЕ хочете вступити до лав ЗСУ/прийняти безпосередню участь у нашій перемозі?" Які причини відмови? Що вам всім заважає?
Нашу перемогу (швидку/не швидку) - всі ж хочете? А посприяти їй - чому НЕ хочете?
що ти хочеш почути? що страшно?..
Хочу почути, які саме причини у кожного? Чи у всіх одна причина - страх?
Головний демотивуючий фактор для мене: відсутність чіткого плану побудови "світлого майбутнього України". От переможемо ми, а далі що? Еміграція із зруйнованої бідної країни? Був би чіткий план відбудови країни (фонд на кілька сотень мільярдів $), чіткі плани по вступу в ЄС, НАТО одразу після перемоги то одна справа, а без цього перемога не має особливого сенсу.
Головний демотивуючий фактор для мене: відсутність чіткого плану побудови "світлого майбутнього України". От переможемо ми, а далі що? Еміграція із зруйнованої бідної країни? Був би чіткий план відбудови країни (фонд на кілька сотень мільярдів $), чіткі плани по вступу в ЄС, НАТО одразу після перемоги то одна справа, а без цього перемога не має особливого сенсу.
Так отож! І я тут з побратимами хочемо в цьому всьому розібратись. А то якось виходить, що 16міс. ризикували життям/здоров'ям заради чого? Так, спочатку (декілька місяців) стримували ворога, щоб не пішов далі/до наших домівок... А далі? Що, ми тут маємо стояти до посиніння (в прямому і переносному значенні) в ролі "живого паркану"? Ну от нах таке потрібно? Тому, або "живий паркан" треба замінювати(якщо отак і планують ще декілька років воювати), або вирішувати вже і зараз нас брати в ЄС/НАТО і взагалі, гарантувати нам безпеку! Так, може будуть "болючі умови" такої безпеки - але хіба є в нас вибір?
Успіх написав:Хочу почути, які саме причини у кожного? Чи у всіх одна причина - страх?
Є трішечки інші ВОС, ніж сидіння в окопах. Також є відповідні служби, які наприклад не на нулі, а десь -1, чи діють у тилу ворога. Спробуєш діяти в Каланчаку, Скадовську, Чаплинці, Брилівці, Таврійську? Тебе як не місцевого піймають на раз-два. Й подумай шо ти будеш розповідать на поліграфі фсб, й у тій ситуації дивитись на твій страх особисто я не хочу. Як то кажуть- Хто на кого вчився. Розповідать хто, де й як особисто я не збираюсь, бо війна ще не виграна. А ось такі випадки- де особисто ти був, коли я сидів в окопах- я с вас улЫбаюсь.
Oпитування Pew Research Center зафіксувало рекорди негативного ставлення світу до росії й путіна. У 24 країнах 82% сприймають її як світове зло. Цивілізований світ жене Росію й від своїх "дверей", не дозволяючи навіть скиглити під ними. https://t.me/nevzorovtv/9734 Графік вражаючий, у нормальних країнах - понад 90%, майже одностайність.
Дюрі-бачі написав:Головний демотивуючий фактор для мене: відсутність чіткого плану побудови "світлого майбутнього України". От переможемо ми, а далі що? Еміграція із зруйнованої бідної країни? Був би чіткий план відбудови країни (фонд на кілька сотень мільярдів $), чіткі плани по вступу в ЄС, НАТО одразу після перемоги то одна справа, а без цього перемога не має особливого сенсу.
Тобто ваша думка зводиться до такого: "Мені пох на окуповані території та людей, які там є, якщо зараз немає "кілька сотень мільярдів $" на відбудову". Сумно, мля.
Я розумію, що моя позиція викликає осудження, але я пишу правду: "мені пох на всіх, крім найближчої рідні. І щось робити я буду тільки яко коханій, батьками, майбутнім дітям ... буде жити краще від цього". І перспектив майбутнього пов'язаних з Україною я бачу все менше.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Нед 16 лип, 2023 12:49, всього редагувалось 2 разів.