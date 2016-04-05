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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4644464546464647>
Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 11:19

Зрозуміти б незрозуміле!©

  Shaman написав:
  Успіх написав:
  flyman написав:І відповіді у компетенції не форума
Якраз оце питання і стосується форумчан - "Чому цивільні тиловики (тобто всі ви) - НЕ хочете вступити до лав ЗСУ/прийняти безпосередню участь у нашій перемозі?"
Які причини відмови?
Що вам всім заважає?

Нашу перемогу (швидку/не швидку) - всі ж хочете?
А посприяти їй - чому НЕ хочете?

що ти хочеш почути? що страшно?..

Хочу почути, які саме причини у кожного?
Чи у всіх одна причина - страх?
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Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 11:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Чи у всіх одна причина - страх?
Головний демотивуючий фактор для мене: відсутність чіткого плану побудови "світлого майбутнього України". От переможемо ми, а далі що? Еміграція із зруйнованої бідної країни?
Був би чіткий план відбудови країни (фонд на кілька сотень мільярдів $), чіткі плани по вступу в ЄС, НАТО одразу після перемоги то одна справа, а без цього перемога не має особливого сенсу.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 11:53

За крок до перевороту думок©

  Дюрі-бачі написав:
  Успіх написав:Чи у всіх одна причина - страх?
Головний демотивуючий фактор для мене: відсутність чіткого плану побудови "світлого майбутнього України". От переможемо ми, а далі що? Еміграція із зруйнованої бідної країни?
Був би чіткий план відбудови країни (фонд на кілька сотень мільярдів $), чіткі плани по вступу в ЄС, НАТО одразу після перемоги то одна справа, а без цього перемога не має особливого сенсу.
Так отож! І я тут з побратимами хочемо в цьому всьому розібратись.
А то якось виходить, що 16міс. ризикували життям/здоров'ям заради чого?
Так, спочатку (декілька місяців) стримували ворога, щоб не пішов далі/до наших домівок...
А далі?
Що, ми тут маємо стояти до посиніння (в прямому :mrgreen: і переносному значенні) в ролі "живого паркану"?
Ну от нах таке потрібно?
Тому, або "живий паркан" треба замінювати(якщо отак і планують ще декілька років воювати), або вирішувати вже і зараз нас брати в ЄС/НАТО і взагалі, гарантувати нам безпеку!
Так, може будуть "болючі умови" такої безпеки - але хіба є в нас вибір?
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Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 11:58

  Успіх написав:Хочу почути, які саме причини у кожного?
Чи у всіх одна причина - страх?

Є трішечки інші ВОС, ніж сидіння в окопах. Також є відповідні служби, які наприклад не на нулі, а десь -1, чи діють у тилу ворога. Спробуєш діяти в Каланчаку, Скадовську, Чаплинці, Брилівці, Таврійську? Тебе як не місцевого піймають на раз-два. Й подумай шо ти будеш розповідать на поліграфі фсб, й у тій ситуації дивитись на твій страх особисто я не хочу.
Як то кажуть- Хто на кого вчився.
Розповідать хто, де й як особисто я не збираюсь, бо війна ще не виграна.
А ось такі випадки- де особисто ти був, коли я сидів в окопах- я с вас улЫбаюсь.
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Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 12:04

Oпитування Pew Research Center зафіксувало рекорди негативного ставлення світу до росії й путіна. У 24 країнах 82% сприймають її як світове зло. Цивілізований світ жене Росію й від своїх "дверей", не дозволяючи навіть скиглити під ними.
https://t.me/nevzorovtv/9734
Графік вражаючий, у нормальних країнах - понад 90%, майже одностайність.
fler
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Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 12:22

Моя хата с краю...

  Дюрі-бачі написав:Головний демотивуючий фактор для мене: відсутність чіткого плану побудови "світлого майбутнього України". От переможемо ми, а далі що? Еміграція із зруйнованої бідної країни?
Був би чіткий план відбудови країни (фонд на кілька сотень мільярдів $), чіткі плани по вступу в ЄС, НАТО одразу після перемоги то одна справа, а без цього перемога не має особливого сенсу.

Тобто ваша думка зводиться до такого: "Мені пох на окуповані території та людей, які там є, якщо зараз немає "кілька сотень мільярдів $" на відбудову". Сумно, мля.
fler
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Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 12:22

fler от конвертувати ці % в протести з вимогами посилити таки санкції і допомогу Україні
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 12:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Сумно, мля.

Я розумію, що моя позиція викликає осудження, але я пишу правду: "мені пох на всіх, крім найближчої рідні. І щось робити я буду тільки яко коханій, батьками, майбутнім дітям ... буде жити краще від цього". І перспектив майбутнього пов'язаних з Україною я бачу все менше.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Нед 16 лип, 2023 12:49, всього редагувалось 2 разів.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 12:26

  Дюрі-бачі написав:
  fler написав:Сумно, мля.

Я розумію, що моя позиція, але я пишу правду: "мені пох на всіх, крім найближчої рідні. І щось робити я буду тільки яко коханій, батьками, майбутнім дітям буде жити краще від цього "

лечится элементарно, начните считать всех украинцев своей семьёй.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 12:38

  vitaliiangel написав:
  Дюрі-бачі написав:
  fler написав:Сумно, мля.

Я розумію, що моя позиція, але я пишу правду: "мені пох на всіх, крім найближчої рідні. І щось робити я буду тільки яко коханій, батьками, майбутнім дітям буде жити краще від цього "

лечится элементарно, начните считать всех украинцев своей семьёй.

тільки це має працювати в обидва боки, але це не стійкий еквілібріум Неша
flyman
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