За перші 2 тижні виснажливого контрнаступу України, за даними американських і європейських чиновників, було пошкоджено або знищено до 20% озброєння, яке Київ відправив на поле бою. Втрати включають деякі з грізних західних бойових машин: танків і бронетранспортерів, на які українці покладали надії у спробах дати відсіч Росії. Приголомшливий рівень втрат знизився приблизно до 10% протягом наступних тижнів, що дозволило зберегти більше сил і техніки для більш масштабного наступу, який, за словами української сторони, ще попереду. Про це пише New York Times. https://zn.ua/ukr/war/nyt-ukrajina-vtra ... stupu.html https://www.nytimes.com/2023/07/15/us/p ... Position=9
Ось чому так чекають на поставки авіації та далекобійних ракет.
prodigy написав:Може треба реально більше коштів направляти на це, а не на кільцеву Києва, та барабани
И не только на них. Вот без этого победа Украины невозможна:
Или второй пример:
13 липня Державна інспекція архітектури та містобудування України дозволила ремонт щита монумента «Батьківщина-мати» у Києві — радянський герб замінять на Державний Герб України (Тризуб), повідомляє офіційна сторінка ДІАМ у Facebook. ... Замовник будівництва — Національний музей історії України у Другій світовій війні. Всі роботи мають виконати до Дня незалежності. Вартість проєкту — 28 млн грн, з яких 3 млн перерахував monobank. Серед інших фінансових партнерів та донорів з реконструкції монумента перераховані Нафтогаз, Нова Пошта, Метінвест, АТБ, Ощадбанк, ПУМБ, ПриватБанк, Український Аграрний Холдинг, Перша Приватна Броварня, КАН Девелопмент та КАНБУД, ОТП Банк, WOG, Асоціація «Незалежна асоціація банків України». За словами міністра культури України Олександра Ткаченка, вартість є “значно меншою, ніж прораховували раніше”.
Я не за то, чтобы оставлять старый герб на щите. Но проще и намного дешевле было бы просто удалить его со щита, а новый разместить потом, после войны. А собранные деньги пустить на что-то более нужное для армии, к примеру, на дроны.