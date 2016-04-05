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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4644464546464647
Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 12:49

Для розуміння ціни перемоги...

За перші 2 тижні виснажливого контрнаступу України, за даними американських і європейських чиновників, було пошкоджено або знищено до 20% озброєння, яке Київ відправив на поле бою. Втрати включають деякі з грізних західних бойових машин: танків і бронетранспортерів, на які українці покладали надії у спробах дати відсіч Росії.
Приголомшливий рівень втрат знизився приблизно до 10% протягом наступних тижнів, що дозволило зберегти більше сил і техніки для більш масштабного наступу, який, за словами української сторони, ще попереду. Про це пише New York Times.
https://zn.ua/ukr/war/nyt-ukrajina-vtra ... stupu.html
https://www.nytimes.com/2023/07/15/us/p ... Position=9

Ось чому так чекають на поставки авіації та далекобійних ракет.
fler
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Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 12:50

  flyman написав:тільки це має працювати в обидва боки, але це не стійкий еквілібріум Неша
кто то должен быть первым, иначе отношения не сложатся)
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 12:51

росіяне рекламують купівлю житла в Маріуполі як місто біля моря і курорт



два роки тому зроблено ремонт, квартира частково згоріла...але джакузі вцеліло
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 13:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:Може треба реально більше коштів направляти на це, а не на кільцеву Києва, та барабани

И не только на них. Вот без этого победа Украины невозможна:

Зображення

Или второй пример:
13 липня Державна інспекція архітектури та містобудування України дозволила ремонт щита монумента «Батьківщина-мати» у Києві — радянський герб замінять на Державний Герб України (Тризуб), повідомляє офіційна сторінка ДІАМ у Facebook.
...
Замовник будівництва — Національний музей історії України у Другій світовій війні. Всі роботи мають виконати до Дня незалежності. Вартість проєкту — 28 млн грн, з яких 3 млн перерахував monobank. Серед інших фінансових партнерів та донорів з реконструкції монумента перераховані Нафтогаз, Нова Пошта, Метінвест, АТБ, Ощадбанк, ПУМБ, ПриватБанк, Український Аграрний Холдинг, Перша Приватна Броварня, КАН Девелопмент та КАНБУД, ОТП Банк, WOG, Асоціація «Незалежна асоціація банків України». За словами міністра культури України Олександра Ткаченка, вартість є “значно меншою, ніж прораховували раніше”.

https://itc.ua/ua/novini/tryzub-na-shhy ... monumenta/

Я не за то, чтобы оставлять старый герб на щите. Но проще и намного дешевле было бы просто удалить его со щита, а новый разместить потом, после войны. А собранные деньги пустить на что-то более нужное для армии, к примеру, на дроны.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 13:31

  Успіх написав:
  Дюрі-бачі написав:
  Успіх написав:Чи у всіх одна причина - страх?
Головний демотивуючий фактор для мене: відсутність чіткого плану побудови "світлого майбутнього України". От переможемо ми, а далі що? Еміграція із зруйнованої бідної країни?
Був би чіткий план відбудови країни (фонд на кілька сотень мільярдів $), чіткі плани по вступу в ЄС, НАТО одразу після перемоги то одна справа, а без цього перемога не має особливого сенсу.
Так отож! І я тут з побратимами хочемо в цьому всьому розібратись.
А то якось виходить, що 16міс. ризикували життям/здоров'ям заради чого?
Так, спочатку (декілька місяців) стримували ворога, щоб не пішов далі/до наших домівок...
А далі?
Що, ми тут маємо стояти до посиніння (в прямому :mrgreen: і переносному значенні) в ролі "живого паркану"?
Ну от нах таке потрібно?
Тому, або "живий паркан" треба замінювати(якщо отак і планують ще декілька років воювати), або вирішувати вже і зараз нас брати в ЄС/НАТО і взагалі, гарантувати нам безпеку!
Так, може будуть "болючі умови" такої безпеки - але хіба є в нас вибір?

Учитывая что такие сложные вопросы бытия и развития Вы взяли с побратимами. Мой ответ потому что сегодня у меня равиоли с рикой и шпинатом. Это то что в моих силах и будет сделано. Результат: вы как всегда не удовлетворены ни ответами, ни бытием, ни результатом, а у меня всё ок. Как видите опять глобальная проблема в стм, а не в том кем вы сами себя видите в этой жизни.
stm
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Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 13:44

  ЛАД написав:Сроки войны зависят от Зеленского? :shock:

На даний час залежать на 10%.
Але може настати(а може не настати) момент коли це питання на 90% залежатиме від Зеленського. Боюсь що Зеленський може прийняти неправильне рішення.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 13:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  yanyura написав:Я не за то, чтобы оставлять старый герб на щите.

згоден, щит і герб-це марно витрачені кошти, як багато іншого
здається що всі проблеми в державі вирішені і залишається реконструкція стадіонів і доріг, дороги в деяких напрямках важливо підтримувати, тому що морські порти знов стоять без роботи
Востаннє редагувалось prodigy в Нед 16 лип, 2023 13:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 13:48

Американський мільярдер засновник компаній SpaceX і Tesla Ілон Маск знову зганьбився заявою про війну в Україні.

Бізнесмен засудив позицію США з приводу передачі ЗСУ касетних боєприпасів, про які у Вашингтоні оголосили 7 липня. У соціальній мережі Twitter він натякнув: раніше Америка вважала використання такої зброї "злом", а тепер - "перевзулася".
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Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 14:13

.уйло заявил, что московия не применяла против Украины кассетных боеприпасов:

Путин выдал циничное заявление о кассетных боеприпасах и пообещал зеркальные меры: видео
16 июля 2023

"Хочу сказать, что в России достаточный запас различного рода кассетных боеприпасов, различного рода. До сих пор мы этого не делали, не применяли, и у нас не было такой необходимости, несмотря на известную нехватку в определенный период времени и у нас тоже боеприпасов, но мы этого не делали. Но, конечно, если они будут применяться против нас - мы оставляем за собой право на зеркальные действия"

https://apostrophe.ua/news/world/ex-uss ... deo/300999
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 14:46

  Успіх написав:Які причини відмови?
Що вам всім заважає?

Нашу перемогу (швидку/не швидку) - всі ж хочете?
А посприяти їй - чому НЕ хочете?

що ти хочеш почути? що страшно?..[/quote]
Хочу почути, які саме причини у кожного?
Чи у всіх одна причина - страх?[/quote]

Причина в том что до этого 30 лет всем лили в уши идеологию "тебе никто ничего не должен, все зависит только от тебя, круть-верть сделал себя сам и у тебя Лексус, а не сделал работай дальше на заводе за копейки или в мусорке ройся всем пофиг" - а как война так сразу пв прыжке переклюбючились на идеологию "давайте все вместе смело товарищи в ногу". А оно так не работает.
katso
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