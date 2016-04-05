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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4645464646474648
Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 15:12


Сумно усвідомлювати, як швидко це все здали на початку війни і якою кривавою ціною це тепер доводиться повертати.
А хто винен?
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 15:18

  Hotab написав:ЛАД ,


Когда я об этом пишу уже годами, мне тут доказывают, что это невозможно, "нам это ненужно" и "мы не способны".



У вас цікаво виходить. Коли кажуть, що перед війною не було масового виробництва зброї Україною, в тому числі нормально не профінансовані програми для зброї довгої руки, то ви кажете, що не було грошей, подивіться на які суми зараз дають зброю, де б ми брали такі суми. А зараз, вже під час війни, коли ми наполовину на утриманні заходом (по соціалці), ви вже бачите гроші на будівництво в Україні заводів і на виробництво дороговартісної зброї.

Вам же:
Маніпуляція - це забути війська Муравйова в Києві і вирізану українську інтелігенцію. Може в Харкові, який тимчасово був столицею радянської (альтернативної) України інші підручники з історії були…

Вы как-то сильно выборочно вспоминаете, что мои слова, что историю.
не було грошей, потому что 30 лет разрушалась промышленность и рассказывали о великой с/х державе. И мріяли "про садок вишневий коло хати".
А об истории...
В Украине не было гражданской войны, не было киевского восстания 1918, не было германо-австрийской оккупации, Деникина, Антанты, Польши. союза батьки Махно с Фрунзе. Да и вообще батько Махно був щирий українець, розмовляв виключно українською і був непримиренний ворог москалів. Я бы посмотрел, что было бы с Украиной в случае победы Деникина.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 15:19

  ЛАД написав:Я бы посмотрел, что было бы с Украиной в случае победы Деникина.
что если не секрет?
https://imwerden.de/pdf/denikin_ocherki ... 1_text.pdf
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 15:24

  prodigy написав:...........
правду про напад СРСР на Фінляндію розповіли в газетах і журналах лише у 1989р (50 років після подій)
..........

Может быть Вы "узнали правду о войне в Финляндии" в 1989, но я знал об этом гораздо раньше. Лет на 30.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 15:30

  ЛАД написав:
  prodigy написав:...........
правду про напад СРСР на Фінляндію розповіли в газетах і журналах лише у 1989р (50 років після подій)
..........

Может быть Вы "узнали правду о войне в Финляндии" в 1989, но я знал об этом гораздо раньше. Лет на 30.

вас в 10 років цікавили такі речі? :shock: :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 15:32

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:Сроки войны зависят от Зеленского? :shock:

На даний час залежать на 10%.
Але може настати(а може не настати) момент коли це питання на 90% залежатиме від Зеленського. Боюсь що Зеленський може прийняти неправильне рішення.

Подробнее/яснее можно?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 15:33

  katso написав:
  Успіх написав:Які причини відмови?
Що вам всім заважає?

Нашу перемогу (швидку/не швидку) - всі ж хочете?
А посприяти їй - чому НЕ хочете?

що ти хочеш почути? що страшно?..

Хочу почути, які саме причини у кожного?
Чи у всіх одна причина - страх?[/quote]

Причина в том что до этого 30 лет всем лили в уши идеологию "тебе никто ничего не должен, все зависит только от тебя, круть-верть сделал себя сам и у тебя Лексус, а не сделал работай дальше на заводе за копейки или в мусорке ройся всем пофиг" - а как война так сразу в прыжке переключились на идеологию "давайте все вместе смело товарищи в ногу". А оно так не работает.[/quote]
+
Тут и на другой ветке как раз спрашивали, чем 90-е отличались от сегодняшней ситуации.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 16 лип, 2023 15:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 15:40

  Shaman написав:
  ЛАД написав:
  prodigy написав:...........
правду про напад СРСР на Фінляндію розповіли в газетах і журналах лише у 1989р (50 років після подій)
..........

Может быть Вы "узнали правду о войне в Финляндии" в 1989, но я знал об этом гораздо раньше. Лет на 30.

вас в 10 років цікавили такі речі? :shock: :D

Очень слегка, но тем не менее. Что-то слышал, где-то читал (понятно, не исторические труды), что-то в школе рассказывали. Нам, конечно, говорили о "войне с белофиннами", но не в такой примитивной форме, как пишет продиджи.
А вообще, у моей двоюродной сестры отец погиб там.
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Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 16:21

  Успіх написав:
  katso написав:Причина в том что до этого 30 лет всем лили в уши идеологию "тебе никто ничего не должен, все зависит только от тебя, круть-верть сделал себя сам и у тебя Лексус, а не сделал работай дальше на заводе за копейки или в мусорке ройся всем пофиг" - а как война так сразу пв прыжке переклюбючились на идеологию "давайте все вместе смело товарищи в ногу". А оно так не работает.
Отож!
І я так кажу, що всі 30років - "коту під хвіст"! А тут починають - Зе, Ме, Бе😄😄😄
  stm написав:Учитывая что такие сложные вопросы бытия и развития Вы взяли с побратимами. Мой ответ потому что сегодня у меня равиоли с рикой и шпинатом. Это то что в моих силах и будет сделано. Результат: вы как всегда не удовлетворены ни ответами, ни бытием, ни результатом, а у меня всё ок. Как видите опять глобальная проблема в стм, а не в том кем вы сами себя видите в этой жизни.
Глобальну проблему бачу в тому, що в глибокому тилу у "цивільних тиловиків"(як і стм і Ко) - у всіх все ок/війни нема/ Лише десь-колись точково щось прилітає - нагадує, що десь... на іншому кінці планети... ведуться бойові дії роботами-Термінаторамит з укр.сторони...

І ще - я от прощупав ваші гнилі душі (маю право так писати, так як ви зневажаєте солдат ЗСУ, нехай навіть лише у моєму обличчі) - тож, прощупавши ваші гнилі душі, зрозумів - що по великому рахунку, вам нас.рати на те, що люди десь за 1000км від своїх домівок, скидаються десь по окопах, ризикуючи своїм життям і здоров'ям вже 16 місяців!!!

А тим часом, десь в глибокому тилу... стм і ще одна тутешня форумчанки роблять мін... омлет :mrgreen: і віддають свого пельменя/равіолі "не за гроші, а за подарунки" :lol: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

глобальна проблема системна

не "в піджаках" чи "спідницях",
розширяй кругозір
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 16:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:
  Hotab написав:ЛАД ,


Когда я об этом пишу уже годами, мне тут доказывают, что это невозможно, "нам это ненужно" и "мы не способны".



У вас цікаво виходить. Коли кажуть, що перед війною не було масового виробництва зброї Україною, в тому числі нормально не профінансовані програми для зброї довгої руки, то ви кажете, що не було грошей, подивіться на які суми зараз дають зброю, де б ми брали такі суми. А зараз, вже під час війни, коли ми наполовину на утриманні заходом (по соціалці), ви вже бачите гроші на будівництво в Україні заводів і на виробництво дороговартісної зброї.

Вам же:
Маніпуляція - це забути війська Муравйова в Києві і вирізану українську інтелігенцію. Може в Харкові, який тимчасово був столицею радянської (альтернативної) України інші підручники з історії були…

Вы как-то сильно выборочно вспоминаете, что мои слова, что историю.
не було грошей, потому что 30 лет разрушалась промышленность и рассказывали о великой с/х державе. И мріяли "про садок вишневий коло хати".
А об истории...
В Украине не было гражданской войны, не было киевского восстания 1918, не было германо-австрийской оккупации, Деникина, Антанты, Польши. союза батьки Махно с Фрунзе. Да и вообще батько Махно був щирий українець, розмовляв виключно українською і був непримиренний ворог москалів. Я бы посмотрел, что было бы с Украиной в случае победы Деникина.

Біда була в тому, що окремі українські сили не змогли об'єднатися, у УНР не стало сил встояти в такій обстановці проти російської більшовицької окупації. Махно купився на ліві ідеї, що були ближчі до його анархістських, але більшовики його просто використали і зрадили, після чого оголосили ворогом.
Денікінці були такими ж російськими окупантами
Faceless
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