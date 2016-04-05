Успіх написав:

katso написав: Причина в том что до этого 30 лет всем лили в уши идеологию "тебе никто ничего не должен, все зависит только от тебя, круть-верть сделал себя сам и у тебя Лексус, а не сделал работай дальше на заводе за копейки или в мусорке ройся всем пофиг" - а как война так сразу пв прыжке переклюбючились на идеологию "давайте все вместе смело товарищи в ногу". А оно так не работает. Причина в том чтовсем лили в уши идеологию "тебе никто ничего не должен, все зависит только от тебя, круть-верть сделал себя сам и у тебя Лексус, а не сделал работай дальше на заводе за копейки или в мусорке ройся всем пофиг" - а как война так сразу пв прыжке переклюбючились на идеологию "давайте все вместе смело товарищи в ногу". А оно так не работает.

stm написав: Учитывая что такие сложные вопросы бытия и развития Вы взяли с побратимами. Мой ответ потому что сегодня у меня равиоли с рикой и шпинатом. Это то что в моих силах и будет сделано. Результат: вы как всегда не удовлетворены ни ответами, ни бытием, ни результатом, а у меня всё ок. Как видите опять глобальная проблема в стм, а не в том кем вы сами себя видите в этой жизни. Учитывая что такие сложные вопросы бытия и развития Вы взяли с побратимами. Мой ответ потому что сегодня у меня равиоли с рикой и шпинатом. Это то что в моих силах и будет сделано. Результат: вы как всегда не удовлетворены ни ответами, ни бытием, ни результатом, а. Как видите опятьв стм, а не в том кем вы сами себя видите в этой жизни.

Отож!І я так кажу, що всі 30років - "коту під хвіст"! А тут починають - Зе, Ме, Бе😄😄😄Глобальну проблему бачу в тому, що в глибокому тилу у "цивільних тиловиків"(як і стм і Ко) - у всіх все ок/війни нема/ Лише десь-колись точково щось прилітає - нагадує, що десь... на іншому кінці планети... ведуться бойові дії роботами-Термінаторамит з укр.сторони...І ще - я от прощупав ваші гнилі душі (маю право так писати, так як ви зневажаєте солдат ЗСУ, нехай навіть лише у моєму обличчі) - тож, прощупавши ваші гнилі душі, зрозумів - що по великому рахунку, вам нас.рати на те, що люди десь за 1000км від своїх домівок, скидаються десь по окопах, ризикуючи своїм життям і здоров'ям вже 16 місяців!!!А тим часом, десь в глибокому тилу... стм і ще одна тутешня форумчанки роблять мін... омлеті віддають свого пельменя/равіолі "не за гроші, а за подарунки"